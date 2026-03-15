Gol dari Gustav Isaksen menghambat laju Milan menuju puncak klasemen. Rossoneri kalah 0-1 di Olimpico melawan Lazio, gol penentu dari pemain Denmark itu pada menit ke-26 babak pertama menjauhkan tim asuhan Allegri dari Inter: kemarin Nerazzurri bermain imbang 1-1 melawan Atalanta, namun kekalahan Milan membuat mereka tetap unggul satu poin, dengan tim asuhan Chivu kini unggul 8 poin atas Rossoneri. Milan kalah setelah dua kemenangan beruntun melawan Cremonese dan tepatnya dalam derby melawan Inter; pertandingan berikutnya akan digelar di San Siro melawan Torino, sementara Inter akan bertanding di Firenze melawan tim asuhan Vanoli.
Diterjemahkan oleh
Sarri setelah laga Lazio vs Milan: "Ini adalah musim tersulit sejak saya bergabung dengan Serie A"
ANALISIS SARRI
Dalam konferensi pers pasca pertandingan, pelatih Lazio Maurizio Sarri mengomentari kemenangan Biancocelesti sebagai berikut: "Ini adalah malam yang menggetarkan; bisa kembali melihat Stadion Olimpico bersama para pendukung kami dan sorakan yang spektakuler sungguh luar biasa," katanya kepada DAZN. "Saya senang tim telah memberikan kebahagiaan bagi para pendukung. Perasaan saya adalah bahwa kami memiliki tanggung jawab karena tidak menutup babak pertama dengan selisih skor yang lebih besar, kemudian kami tidak berhasil mempertahankan intensitas itu sepanjang pertandingan, tetapi dengan enam pemain absen dan sedikit pemain cadangan di bangku cadangan, itu tidak mudah. Kami berkembang dalam banyak hal, semoga ini menjadi fondasi untuk masa depan; sejak saya di Serie A, ini adalah musim yang paling sulit, karena banyak alasan. Saya juga memberikan pujian kepada tim, karena ada alasan untuk menyerah, namun para pemain terus bekerja di level tinggi."
TENTANG KEMBALI NYA PARA PENGGEMAR
Sarri kemudian juga mengomentari keputusan para suporter untuk hadir di stadion dalam laga melawan Milan, namun ia menegaskan bahwa hal itu hanyalah sebuah pengecualian: "Setelah membaca pernyataan resmi dari para suporter, tampaknyakehadiran merekakali ini bersifat satu kali saja. Saya berharap ada perubahan pikiran, meskipun ada banyak alasan yang mendasari situasi ini, jadi saya tidak tahu apakah hal itu akan memungkinkan. Saya tidak ingin meminta para pendukung untuk terus-menerus kembali ke stadion, karena saya menghormati keputusan orang-orang, dan saya tidak boleh berani-berani tidak menghormati pilihan mereka."