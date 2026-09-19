Sarri: "Di Juventus, itu pengalaman yang aneh dan sulit, tetapi itu sudah menjadi bab yang tertutup. Terlalu banyak pemecatan? Salah surat kabar dan para petinggi"

Juventus-Atalanta dalam beberapa tahun terakhir selalu menjadi laga yang jauh dari kata mudah dan biasa saja. Musim ini, sosok mantan besar Maurizio Sarri akan menambah bumbu tersendiri pada pertandingan ini, dengan satu Scudetto bersama Juventus dan kini menjadi pelatih Inter.

Berbicara dalam konferensi pers, Sarri memaparkan pertandingan tersebut, menegaskan bahwa babak Juventus sudah menjadi masa lalu baginya dan mengalihkan fokus ke laga ini dengan beberapa penjelasan teknis dan taktis terkait pilihan yang menyangkut Raspadori, Kessi, dan lainnya. Berikut kata-katanya.



