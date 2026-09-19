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Grafica Sarri AtalantaCalciomercato
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Sarri: "Di Juventus, itu pengalaman yang aneh dan sulit, tetapi itu sudah menjadi bab yang tertutup. Terlalu banyak pemecatan? Salah surat kabar dan para petinggi"

Atalanta
Juventus
Serie A
M. Sarri
Juventus vs Atalanta

Pilihan di lapangan, masa lalunya di Juventus, hubungan dengan Spalletti dan para suporter. Konferensi pers jelang Juventus-Atalanta dari pelatih Inter itu.

Juventus-Atalanta dalam beberapa tahun terakhir selalu menjadi laga yang jauh dari kata mudah dan biasa saja. Musim ini, sosok mantan besar Maurizio Sarri akan menambah bumbu tersendiri pada pertandingan ini, dengan satu Scudetto bersama Juventus dan kini menjadi pelatih Inter.

Berbicara dalam konferensi pers, Sarri memaparkan pertandingan tersebut, menegaskan bahwa babak Juventus sudah menjadi masa lalu baginya dan mengalihkan fokus ke laga ini dengan beberapa penjelasan teknis dan taktis terkait pilihan yang menyangkut Raspadori, Kessi, dan lainnya. Berikut kata-katanya.


  • Masalah di lini pertahanan

    "'Bertahan' adalah kata yang kurang saya sukai: fase bertahan, sampai pertandingan terakhir, dilakukan terlalu rendah dan terlalu pasif, itu cukup jelas. Dalam pertandingan terakhir ada sinyal yang berbeda: pembacaannya tidak bagus, tetapi setidaknya titik berat tim dan garis tekan jauh lebih tinggi. Dengan Kossounou tidak ada yang perlu dikelola, dan Kristensen akan bermain"

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  • JUVE, HALAMAN TELAH DITUTUP

    "Apa yang paling dominan dari kenangan musim di Juve? Bukan kebanggaan dan bukan juga penyesalan. Itu adalah pengalaman yang aneh, sulit, juga karena alasan di luar sepak bola, seperti yang kamu tahu betul. Itu berakhir dengan sebuah kemenangan yang dianggap sudah pasti, padahal sama sekali tidak seperti itu. Namun setelah itu semuanya selesai sampai di situ, jadi bagi saya itu adalah bab yang sudah tertutup".

  • Terlalu banyak pemecatan?

    "Terlalu banyak pemecatan tergesa-gesa saat kesulitan pertama di Serie A? Kamu yang bilang kepada saya apa pendapatmu, opini itu kamu yang buat, bukan saya: saya menjalani pertandingan. Jika mentalitas seperti ini tercipta, saya melihat ada dua tanggung jawab besar: kalian (wartawan, red.) dan jajaran direksi. Saya tidak melihat jenis tanggung jawab lain. Ada sebuah wawancara dengan Klopp ketika dia mengatakan bahwa sebelum jangka waktu tertentu bekerja dengan seorang pelatih, tidak ada apa pun yang bisa dilihat: apalagi pada bulan pertama"

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  • Spalletti

    "Saya melihat pertandingan besok akan sulit, tetapi bukan untuk Spalletti: melainkan untuk mereka yang turun ke lapangan. Kami para pelatih, sayangnya, sangat bergantung pada para pemain yang bermain di lapangan: bukan berarti kami punya joystick dan semuanya berada di bawah kendali, hal itu mustahil dilakukan dan juga tidak akan adil. Kami semua terikat pada tipe pemain yang kami miliki saat itu dan pada jenis sepak bola yang bisa kami mainkan dengan para pemain tertentu. Dengan dia saya punya hubungan yang baik, terutama pada tahun-tahun ketika saya berada di Empoli: sepertinya dia baru kembali dari Rusia dan untuk suatu periode saya menemuinya setidaknya satu atau dua kali seminggu. Hubungannya baik, lalu di lapangan, tentu saja, besok masing-masing akan memikirkan timnya sendiri"

  • Raspadori dari bangku cadangan

    "Giacomo adalah seorang pesepakbola yang dalam dua bulan terakhir ini mengalami beberapa kesulitan, tetapi juga melihat laga terakhir, ketika dia tampil baik, saya menganggapnya sebagai pemain yang sedang berkembang. Saat masih di Napoli, saya ingat dia sangat berpengaruh dalam pertandingan, bahkan ketika masuk dari bangku cadangan"

  • Gaetano dan Kessie bersama?

    "Gaetano dan Kessié tentu bisa bermain bersama. Baik Gaetano maupun Kessié punya kemampuan untuk bermain di berbagai posisi di lapangan, tetapi meski begitu saya melihat masa depan Gaetano lebih sebagai regista".

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