Pertemuan tatap muka dengan presiden Federasi Sepakbola Iran Mehdi Taj pada Minggu membuka jalan bagi rehabilitasi internasional penyerang berusia 31 tahun itu. Azmoun secara terbuka membagikan emosi mendalamnya di media sosial setelah kembalinya ke tim nasional secara resmi dikonfirmasi.

Merefleksikan kesempatan keduanya dengan seragam tim nasional, mantan penyerang Bayer Leverkusen itu menulis: "Sejujurnya, saya tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan saya dengan kata-kata. Dari 2014 sampai hari ini, saya telah menjalani begitu banyak hal dengan jersey ini. Saya datang, saya pergi, saya dicoret, saya kembali lagi... tetapi tidak pernah, bahkan saat saya tidak ada di sana, saya merasa terpisah dari tim nasional."

Menegaskan kembali komitmennya yang tak pernah pudar kepada Tim Melli tanpa menyisakan rasa kesal, sang striker menambahkan: "Saya merindukan tim nasional lebih dari yang pernah saya tunjukkan. Hari ini, ketika saya mengetahui bahwa saya dipanggil lagi, kebahagiaan saya sama seperti yang pertama kali. Saya tidak marah kepada siapa pun, juga tidak punya apa pun untuk dibuktikan. Saya hanya senang memiliki kesempatan lagi untuk berjuang sepenuh hati demi negara yang saya cintai."