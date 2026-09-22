Sebastian Frej
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Sardar Azmoun mendapat talian hayat di level internasional setelah Iran memanggil kembali striker bintang itu untuk laga-laga persahabatan mendatang
Penyerang kembali masuk skuad
Pemanggilan kembali Azmoun mengakhiri pengasingan singkatnya dari tim nasional setelah pencoretannya yang kontroversial dari skuad Piala Dunia Iran pada Mei. Ketegangan bermula dari unggahan media sosial sang penyerang yang dilaporkan membuat otoritas Iran marah di tengah meningkatnya konflik geopolitik regional. Pelatih kepala Ghalenoei kini telah mengesampingkan perselisihan itu untuk memanfaatkan ketajaman yang sudah terbukti dari penyerang berpengalaman yang telah mencetak 57 gol dalam 91 penampilan internasional.
- Anadolu Agency
Penyerang mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam
Pertemuan tatap muka dengan presiden Federasi Sepakbola Iran Mehdi Taj pada Minggu membuka jalan bagi rehabilitasi internasional penyerang berusia 31 tahun itu. Azmoun secara terbuka membagikan emosi mendalamnya di media sosial setelah kembalinya ke tim nasional secara resmi dikonfirmasi.
Merefleksikan kesempatan keduanya dengan seragam tim nasional, mantan penyerang Bayer Leverkusen itu menulis: "Sejujurnya, saya tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan saya dengan kata-kata. Dari 2014 sampai hari ini, saya telah menjalani begitu banyak hal dengan jersey ini. Saya datang, saya pergi, saya dicoret, saya kembali lagi... tetapi tidak pernah, bahkan saat saya tidak ada di sana, saya merasa terpisah dari tim nasional."
Menegaskan kembali komitmennya yang tak pernah pudar kepada Tim Melli tanpa menyisakan rasa kesal, sang striker menambahkan: "Saya merindukan tim nasional lebih dari yang pernah saya tunjukkan. Hari ini, ketika saya mengetahui bahwa saya dipanggil lagi, kebahagiaan saya sama seperti yang pertama kali. Saya tidak marah kepada siapa pun, juga tidak punya apa pun untuk dibuktikan. Saya hanya senang memiliki kesempatan lagi untuk berjuang sepenuh hati demi negara yang saya cintai."
Kekecewaan di turnamen memaksa evaluasi ulang
Ketiadaan predator kotak penalti yang terbukti terbukti mahal saat Iran menelan kekecewaan di Piala Dunia pada awal musim panas ini. Team Melli mengalami tersingkir dengan menyakitkan di fase grup setelah mencatatkan hasil imbang melawan Selandia Baru, Belgia dan Mesir. Kegagalan melaju ke fase gugur untuk pertama kalinya dalam tujuh penampilan di turnamen itu mendorong staf pelatih untuk meninjau ulang cetak biru serangan mereka dan meningkatkan efisiensi lini depan.
- Sebastian Frej
Tes berat mendahului turnamen
Iran akan menghadapi Uzbekistan pada Kamis sebelum bertanding melawan Rusia lima hari kemudian. Kedua laga tersebut menjadi persiapan penting bagi Ghalenoei untuk menentukan kombinasi lini depan jelang kick-off Piala Asia di Arab Saudi pada 7 Januari. Azmoun akan berusaha keras mengubah pemanggilan kembali ke tim nasional menjadi penampilan penentu kemenangan secara langsung.
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