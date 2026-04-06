Saran dari Vincent Kompany! Bintang FC Bayern München mendapat pujian khusus yang luar biasa — dan membangkitkan kenangan istimewa bagi Joshua Kimmich

Setelah mencetak dua gol jarak jauh pada hari Sabtu, Bischof kemudian mengungkapkan bahwa Kimmich telah menyuruhnya untuk menembak ke gawang meskipun perannya berbeda. "Jo berkata kepadaku: 'Bisakah kamu menembak ke gawang sekarang?'. Karena aku selalu melakukannya dalam latihan - dalam pertandingan aku tidak menemukan situasi yang tepat, tidak bisa masuk ke dalam permainan, atau melewatkan momennya. Dan hari ini aku melakukannya dengan mudah. Rasanya luar biasa dan tentu saja menyenangkan bisa membantu rekan-rekan meraih kemenangan."

Kimmich membenarkan percakapan tersebut dan melontarkan pujian berikutnya. "Bersama Harry (Kane; Catatan Red.), Tom jelas memiliki tendangan terbaik di tim. Baik dari kiri maupun kanan—dan dia belum pernah berhasil mencetak gol bersama kami. Itulah mengapa saya mengatakan kepadanya: 'Kamu juga harus percaya bahwa kami akan menempatkanmu dalam posisi yang tepat atau kamu menempatkan dirimu sendiri dalam posisi yang tepat, agar bisa menembak ke gawang'."

Kimmich juga menyoroti pentingnya kemenangan yang mungkin tidak terlalu berpengaruh terhadap hasil akhir kejuaraan. "Itu sangat membantu kami bahwa dia melakukannya dua kali. Karena tentu saja hal itu mengubah momentum. Mungkin tidak akan banyak terjadi jika kami kalah 0-2. Lalu semua orang akan berkata: 'Mereka sudah memikirkan Madrid.' Mungkin pendekatan untuk besok juga tidak akan banyak berubah. Tapi tetap saja, hal ini menunjukkan kepada kami sebagai tim: Meskipun kami kadang-kadang menghadapi pertandingan yang tidak berjalan baik, kami selalu memiliki mentalitas untuk memenangkan pertandingan seperti itu," tegasnya dan menambahkan: "Itu bukan hanya Harry Kane atau Michael (Olise) atau Lucho. Tapi kami juga punya pemain lain yang bisa menentukan hasil pertandingan—dan dalam kasus ini, sekarang giliran Tom. Itu sangat penting bagi kami untuk mempercayai kekuatan kami sendiri."

Namun, melawan Real, Bischof diperkirakan akan duduk di bangku cadangan terlebih dahulu. Sebagai bek kiri, Konrad Laimer kemungkinan akan berhadapan dengan Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan kawan-kawan. Di lini tengah, Leon Goretzka atau Aleksandar Pavlovic akan memulai pertandingan di samping Kimmich. Namun, Bischof tidak bisa mengeluh tentang waktu bermainnya di musim pertamanya bersama Bayern. Secara total, ia telah tampil 33 kali musim ini dan menyumbang dua gol serta tiga assist. 17 di antaranya ia mainkan sebagai bek kiri.