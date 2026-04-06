Ketika ditanya mengenai pemain kunci dalam kemenangan tipis 3-2 atas SC Freiburg pada akhir pekan lalu setelah perlawanan balik yang gemilang, terjadi momen menarik dalam konferensi pers FC Bayern München. Kompany tiba-tiba mengacungkan jari telunjuknya ke arah juru bicara pers Dieter Nickles.
Saran dari Vincent Kompany! Bintang FC Bayern München mendapat pujian khusus yang luar biasa — dan membangkitkan kenangan istimewa bagi Joshua Kimmich
"Topik terakhir," kata Kompany setelah sebelumnya memberikan jawaban panjang mengenai dua gol yang dicetak Bischof, lalu ia melanjutkan, "Kami banyak membicarakan soal skuad yang kecil di awal musim. Hal itu bisa dimengerti jika pada awal musim kita tidak bisa menilai Bischof dengan tepat. Atau jika pada awal musim kita tidak bisa menilai Lennart Karl dengan tepat. Ketika keduanya menunjukkan performa seperti ini, tiba-tiba skuad terlihat lebih besar. Semua ini terjadi secara alami, dan itu sangat membantu kami."
Sebagai pengingat: Pada musim panas lalu, memang sempat muncul perdebatan bahwa Bayern mungkin tidak memiliki kedalaman skuad yang cukup jika terjadi keadaan darurat. Kini, hal itu sudah lama tidak menjadi masalah lagi. Tentu saja, hal ini juga karena hasilnya memuaskan dan rekor demi rekor terus terpecahkan. Namun, juga karena Kompany telah memberikan kepercayaan kepada banyak talenta dan pemain binaan sendiri, yang juga membatasi masalah cedera sementara dan tampil meyakinkan di semua lini.
Kompany: "Kami beruntung karena semuanya berjalan lancar dengan Tom dan Lenny"
Tepat sebelum menunjuknya, Kompany sudah memuji Bischof dan Karl. Pertama-tama, pelatih Bayern itu menyoroti kerja bagus dari direktur olahraga Max Eberl dan Christoph Freund, yang merekrut Bischof secara gratis dari TSG 1899 Hoffenheim pada musim panas lalu dan memberikan kepercayaan kepada Karl, yang pada musim ini akhirnya berhasil naik dari akademi FCB ke tim utama. "Ini tidak mudah, karena seseorang harus memiliki banyak bakat. Tidak hanya bakat, tetapi juga kesabaran dan kecerdasan untuk memahami apa peran tersebut dan bagaimana saya dapat berkembang melalui peran itu," jelas Kompany: "Kami beruntung bahwa dengan Tom dan Lenny, semuanya cocok. Tidak hanya dalam hal kualitas, tetapi juga dalam hal mentalitas."
Mengenai Bischof, Kompany yakin bahwa ia akan membuktikan nilainya bagi klub dalam "bulan-bulan dan tahun-tahun" mendatang "dan juga menulis sejarahnya sendiri". Pada saat yang sama, ia mengakui: "Saat ini saya masih tenang, tetapi saya menilai ini sebagai kisah positif bagi skuad kami."
Uskup mengingatkan Kimmich akan awal kariernya di FC Bayern
Beberapa menit sebelumnya, Joshua Kimmich, yang juga hadir di podium konferensi pers di Bernabeu, hanya melontarkan pujian untuk Bischof. "Secara umum, situasi Tom sedikit mengingatkan saya pada situasi saya sendiri sebelas tahun yang lalu," kata kapten tim nasional Jerman itu, yang pindah dari VfB Stuttgart ke Bayern Munich pada 2015 dan sebelumnya hanya mengumpulkan pengalaman di klub pinjaman RB Leipzig di Liga 3 dan Liga 2. "Secara perasaan, tidak ada yang percaya sebelum musim dimulai bahwa seseorang bisa menjadi pemain penting bagi tim seperti Bayern München. Pada Tom, kita sudah melihat sejak awal bahwa dia memiliki pola pikir yang baik, mentalitas yang baik. Bahwa dia siap untuk belajar dan berkembang. Itu terlihat darinya setiap hari dalam latihan."
Meskipun Bischof sudah mengumpulkan pengalaman Bundesliga di Sinsheim sebelum pindah ke Bayern, ada kesamaan terutama dalam penugasan peran dengan Kimmich setelah kedatangannya: Pemain berusia 31 tahun itu pada saat itu di bawah asuhan Pep Guardiola terutama ditempatkan sebagai bek kanan dan baru kemudian beralih ke lini tengah. Sementara itu, Bischof sering harus membantu di sisi kiri belakang, seperti halnya saat melawan Freiburg.
Kimmich memuji hal tersebut: "Dia siap bermain di posisi mana pun. Itu juga sangat penting. Beberapa pemain lain mungkin akan berkata: 'Wah, saya sebenarnya gelandang bertahan. Saya ingin bermain di lini tengah.' Tapi Tom kemudian juga menerima posisi bek kiri dan berusaha menunjukkan kelebihannya di sana."
Kimmich memuji Bischof: "Tendangan terbaik bersama Kane"
Setelah mencetak dua gol jarak jauh pada hari Sabtu, Bischof kemudian mengungkapkan bahwa Kimmich telah menyuruhnya untuk menembak ke gawang meskipun perannya berbeda. "Jo berkata kepadaku: 'Bisakah kamu menembak ke gawang sekarang?'. Karena aku selalu melakukannya dalam latihan - dalam pertandingan aku tidak menemukan situasi yang tepat, tidak bisa masuk ke dalam permainan, atau melewatkan momennya. Dan hari ini aku melakukannya dengan mudah. Rasanya luar biasa dan tentu saja menyenangkan bisa membantu rekan-rekan meraih kemenangan."
Kimmich membenarkan percakapan tersebut dan melontarkan pujian berikutnya. "Bersama Harry (Kane; Catatan Red.), Tom jelas memiliki tendangan terbaik di tim. Baik dari kiri maupun kanan—dan dia belum pernah berhasil mencetak gol bersama kami. Itulah mengapa saya mengatakan kepadanya: 'Kamu juga harus percaya bahwa kami akan menempatkanmu dalam posisi yang tepat atau kamu menempatkan dirimu sendiri dalam posisi yang tepat, agar bisa menembak ke gawang'."
Kimmich juga menyoroti pentingnya kemenangan yang mungkin tidak terlalu berpengaruh terhadap hasil akhir kejuaraan. "Itu sangat membantu kami bahwa dia melakukannya dua kali. Karena tentu saja hal itu mengubah momentum. Mungkin tidak akan banyak terjadi jika kami kalah 0-2. Lalu semua orang akan berkata: 'Mereka sudah memikirkan Madrid.' Mungkin pendekatan untuk besok juga tidak akan banyak berubah. Tapi tetap saja, hal ini menunjukkan kepada kami sebagai tim: Meskipun kami kadang-kadang menghadapi pertandingan yang tidak berjalan baik, kami selalu memiliki mentalitas untuk memenangkan pertandingan seperti itu," tegasnya dan menambahkan: "Itu bukan hanya Harry Kane atau Michael (Olise) atau Lucho. Tapi kami juga punya pemain lain yang bisa menentukan hasil pertandingan—dan dalam kasus ini, sekarang giliran Tom. Itu sangat penting bagi kami untuk mempercayai kekuatan kami sendiri."
Namun, melawan Real, Bischof diperkirakan akan duduk di bangku cadangan terlebih dahulu. Sebagai bek kiri, Konrad Laimer kemungkinan akan berhadapan dengan Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan kawan-kawan. Di lini tengah, Leon Goretzka atau Aleksandar Pavlovic akan memulai pertandingan di samping Kimmich. Namun, Bischof tidak bisa mengeluh tentang waktu bermainnya di musim pertamanya bersama Bayern. Secara total, ia telah tampil 33 kali musim ini dan menyumbang dua gol serta tiga assist. 17 di antaranya ia mainkan sebagai bek kiri.
FC Bayern München: Ikhtisar pertandingan mendatang
Tanggal Waktu Pertemuan Selasa, 7 April 21.00 Real Madrid - FC Bayern (Liga Champions) Sabtu, 11 April 18.30 FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga) Rabu, 15 April 21.00 FC Bayern - Real Madrid (Liga Champions)