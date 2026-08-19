Sao Paulo memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk mengamankan kemenangan 3-1 atas Bolivar di Morumbis, sekaligus memastikan tempat di perempat final Copa Sudamericana. Setelah bermain imbang 1-1 pada leg pertama di dataran tinggi La Paz pekan lalu, Sao Paulo melaju dengan kemenangan agregat 4-2.

Kemenangan itu juga mengakhiri rentetan tanpa kemenangan yang membuat frustrasi bagi São Paulo, dengan para pendukungnya tidak merayakan kemenangan sejak 26 Mei. Mereka kini akan menghadapi laga perempat final yang eksplosif melawan Boca Juniors, yang lolos setelah menyingkirkan Recoleta.