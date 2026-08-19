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Sao Paulo vs Boca Juniors: Tim Brasil lolos ke perempat final Copa Sudamericana setelah mengalahkan Bolivar
Mengamankan tiket perempat final
Sao Paulo memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk mengamankan kemenangan 3-1 atas Bolivar di Morumbis, sekaligus memastikan tempat di perempat final Copa Sudamericana. Setelah bermain imbang 1-1 pada leg pertama di dataran tinggi La Paz pekan lalu, Sao Paulo melaju dengan kemenangan agregat 4-2.
Kemenangan itu juga mengakhiri rentetan tanpa kemenangan yang membuat frustrasi bagi São Paulo, dengan para pendukungnya tidak merayakan kemenangan sejak 26 Mei. Mereka kini akan menghadapi laga perempat final yang eksplosif melawan Boca Juniors, yang lolos setelah menyingkirkan Recoleta.
- Getty Images Sport
Penampilan menyerang yang dominan
Tuan rumah memulai laga dengan apik, memanfaatkan sisi kiri lewat kombinasi Iago dan Danielzinho untuk memecah kebuntuan pada menit ke-18. Danielzinho mengirim umpan silang untuk Luciano, yang dengan brilian melepaskan tendangan voli menjadi gol melewati kiper Carlos Lampe.
Bolivar sempat membungkam publik tuan rumah pada babak kedua ketika Asprilla melepaskan tembakan keras dari jarak jauh melewati Rafael untuk menyamakan kedudukan. Namun, Sao Paulo kembali unggul tak lama kemudian ketika Jonathan Calleri mengeksekusi penalti yang diberikan setelah tinjauan VAR.
Memastikan kemenangan
Sabino memastikan kelolosan pada menit ke-31 babak kedua dengan menyambut sepak pojok Artur di tiang dekat untuk menanduk bola menjadi gol. Gol penentu itu memupus harapan Bolivar untuk bangkit di akhir laga dan memicu perayaan di kalangan pendukung tuan rumah.
Dengan keunggulan dua gol yang sudah diamankan, São Paulo dengan mudah menguasai bola sepanjang sisa pertandingan. Pertahanan tampil kokoh untuk menjaga keunggulan agregat hingga peluit akhir.
- AFP
Menatap pertandingan-pertandingan mendatang
Perhatian kini kembali tertuju pada agenda domestik sebelum laga besar melawan Boca Juniors hadir di depan mata. Sao Paulo akan bertandang menghadapi Chapecoense di Campeonato Brasil pada 23 Agustus.
Laga liga berikutnya melawan Red Bull Bragantino dan Atletico-MG akan menguji kedalaman skuad. Tim itu berupaya menjaga momentum kemenangan saat menyeimbangkan tugas di kompetisi domestik dengan ambisi mereka di level kontinental.
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