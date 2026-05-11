Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Santos terancam menghadapi pemberontakan para pemainnya setelah gaji mereka menunggak selama tiga bulan, karena klub Brasil tersebut berisiko kehilangan pemain-pemain bintang seperti Neymar dan Memphis Depay
Penundaan pembayaran yang signifikan memicu kekhawatiran akan keluarnya investor
Santos saat ini sedang menghadapi krisis keuangan yang parah, yang telah menempatkan klub dalam posisi yang genting terkait skuad bertabur bintang mereka. Dilansir UOL, klub tersebut menunggak pembayaran hak citra selama tiga bulan kepada beberapa pemain kunci, dengan angsuran ketiga telah resmi jatuh tempo pada hari Senin. Situasi ini merupakan pelanggaran kontrak yang serius yang berpotensi menimbulkan konsekuensi jangka panjang bagi masa depan klub.
Selain tunggakan pembayaran hak citra—yang dianggap sebagai bagian dari gaji pemain berdasarkan hukum Brasil—klub juga gagal membayar gaji standar bulan April.
Ada juga laporan bahwa Santos telah lalai mengumpulkan kontribusi FGTS (dana pesangon) yang wajib dan menunggak bonus terkait kinerja. Kombinasi kegagalan finansial ini telah menciptakan suasana yang tidak sehat di ruang ganti pada titik kritis musim ini.
- Getty Images Sport
Kekosongan hukum dapat memfasilitasi transfer gratis
Betapa seriusnya situasi ini tidak bisa dilebih-lebihkan, karena penundaan yang terus-menerus ini memberikan dasar hukum bagi para pemain untuk mengajukan "pembatalan tidak langsung" atas kontrak mereka melalui Pengadilan Perburuhan.
Pada dasarnya, jika utang-utang tersebut tidak dilunasi, bintang-bintang seperti Neymar dan Memphis Depay berhak untuk mengakhiri kontrak mereka dan pergi sebagai pemain bebas jika mereka belum dibayar. Meskipun belum ada atlet yang secara resmi mengajukan gugatan, ancaman eksodus massal membayangi Vila Belmiro.
"Kami masih menghadapi krisis keuangan yang sangat serius, dan semua orang tahu itu," kata presiden Marcelo Teixeira. "Kami memiliki dua pembayaran hak citra yang telah jatuh tempo. Mereka mengerti. Ini tidak normal, tetapi saya dapat menjamin bahwa hal ini tidak memengaruhi performa para atlet. Justru sebaliknya. Mereka mempercayai manajemen."
Waktu yang tidak tepat untuk terjadinya krisis
Staf teknis, yang dipimpin oleh manajer Cuca, dilaporkan merasa khawatir mengenai bagaimana gejolak di luar lapangan ini akan memengaruhi performa di lapangan. Dengan laga penting Copa do Brasil melawan Coritiba yang dijadwalkan pada Rabu, waktu pengumuman masalah keuangan ini jauh dari ideal.
Cuca sendiri, bersama para pemain dengan gaji tertinggi di skuad, termasuk di antara mereka yang saat ini menunggu pembayaran gaji yang tertunda, sementara staf dengan gaji lebih rendah telah menerima gaji mereka secara penuh.
- Getty Images Sport
Janji dari Presiden Teixeira
Setelah kemenangan baru-baru ini atas Red Bull Bragantino, ketegangan di balik layar mencapai puncaknya. Presiden Teixeira mengunjungi ruang ganti pada Minggu lalu dan disambut dengan tuntutan langsung dari para pemain terkait utang yang belum dibayarkan.
Para pemain mengungkapkan ketidakpuasan mereka yang semakin meningkat atas kurangnya transparansi dan keterlambatan dalam menerima hak yang seharusnya mereka terima.
Menanggapi konfrontasi tersebut, Teixeira memberikan jaminan lisan kepada para pemain dan staf pelatih. Ia berjanji akan membayar gaji mulai bulan April dan setidaknya satu bulan hak citra yang tertunda "secepat mungkin."