Santos terancam menghadapi pemberontakan para pemainnya setelah gaji mereka menunggak selama tiga bulan, karena klub Brasil tersebut berisiko kehilangan pemain-pemain bintang seperti Neymar dan Memphis Depay

Santos saat ini sedang menghadapi krisis keuangan yang parah, yang telah menempatkan klub dalam posisi yang genting terkait skuad bertabur bintang mereka. Dilansir UOL, klub tersebut menunggak pembayaran hak citra selama tiga bulan kepada beberapa pemain kunci, dengan angsuran ketiga telah resmi jatuh tempo pada hari Senin. Situasi ini merupakan pelanggaran kontrak yang serius yang berpotensi menimbulkan konsekuensi jangka panjang bagi masa depan klub.

Selain tunggakan pembayaran hak citra—yang dianggap sebagai bagian dari gaji pemain berdasarkan hukum Brasil—klub juga gagal membayar gaji standar bulan April.

Ada juga laporan bahwa Santos telah lalai mengumpulkan kontribusi FGTS (dana pesangon) yang wajib dan menunggak bonus terkait kinerja. Kombinasi kegagalan finansial ini telah menciptakan suasana yang tidak sehat di ruang ganti pada titik kritis musim ini.