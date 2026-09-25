Sports Press Photo
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Santos sepakat dengan kesepakatan perlengkapan besar bersama Adidas untuk menggantikan Umbro mulai musim 2028
Perpindahan kontrak untuk 2028 dikonfirmasi
Santos telah menyepakati kesepakatan dengan Adidas untuk menjadi pemasok kit resmi klub mulai musim 2028. Kesepakatan ini mengakhiri kerja sama jangka panjang dengan Umbro, yang telah memproduksi kit tim sejak 2018 dan masih terikat kontrak hingga akhir 2027. Pergantian yang akan datang ini dirancang untuk memaksimalkan pendapatan komersial sekaligus secara signifikan memperluas jangkauan ritel global klub Brasil tersebut.
- Sports Press Photo
Pemasok asal Jerman mengonfirmasi reuni resmi
Kesepakatan jangka panjang itu secara resmi dikonfirmasi oleh produsen perlengkapan olahraga asal Jerman tersebut pada Kamis malam. Dalam pernyataan yang dirilis, Adidas mengumumkan: "Santos Futebol Clube dan adidas telah mencapai kesepakatan untuk penyediaan perlengkapan olahraga mulai musim 2028. Ini akan menjadi kali ketiga merek tiga garis itu memproduksi seragam untuk tim Vila Belmiro."
Portofolio berkembang di kasta tertinggi Brasil
Bergabungnya Santos memperluas jejak merek Jerman tersebut di Brasileirao, melengkapi portofolio aktif yang sudah mencakup Flamengo, Cruzeiro, dan Internacional. Kemitraan ini akan mencakup jersey resmi pertandingan, serta rangkaian produk gaya hidup dan latihan yang luas. Santos tetap memiliki daya tarik komersial yang besar di seluruh dunia, diperkuat oleh warisan Pele dan keberadaan figur senior saat ini, termasuk Neymar dan Philippe Coutinho.
- Sports Press Photo
Jadwal pertandingan liga yang berat menuntut fokus
Di luar urusan komersial di luar lapangan, Santos saat ini berada di peringkat kedelapan klasemen Serie A dengan 38 poin dari 27 pertandingan. Tim asuhan Cuca akan menjalani laga tandang berat ke Sao Paulo pada 2 Oktober sebelum menjamu Flamengo enam hari kemudian. Rangkaian krusial pertandingan liga itu ditutup dengan laga tandang melawan Atletico Mineiro pada tanggal 11.
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