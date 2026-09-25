Santos telah menyepakati kesepakatan dengan Adidas untuk menjadi pemasok kit resmi klub mulai musim 2028. Kesepakatan ini mengakhiri kerja sama jangka panjang dengan Umbro, yang telah memproduksi kit tim sejak 2018 dan masih terikat kontrak hingga akhir 2027. Pergantian yang akan datang ini dirancang untuk memaksimalkan pendapatan komersial sekaligus secara signifikan memperluas jangkauan ritel global klub Brasil tersebut.