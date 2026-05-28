AFP
Diterjemahkan oleh
Santos mengeluarkan pernyataan yang membela transparansi terkait cedera Neymar setelah bintang Brasil itu diragukan bisa tampil pada laga pembuka Piala Dunia 2026
Santos mengklarifikasi komunikasi medis dengan CBF
Menyusul beredarnya laporan yang mengindikasikan kurangnya transparansi terkait kondisi fisik Neymar, Santos segera mengambil langkah untuk mengklarifikasi komunikasi mereka dengan Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF).
Menurut ESPN, pernyataan klub tersebut berbunyi: "Mengenai masalah klinis atlet Neymar Jr, Departemen Medis Santos mengklarifikasi bahwa semua hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Neymar Jr telah dibagikan kepada Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF) hingga tanggal 18, yaitu tanggal pemanggilan. Periode dua minggu dihitung mulai tanggal 17 dan berakhir pada Minggu ini (31) agar pemain dapat kembali beraktivitas. Selalu diingat bahwa perkiraan ini bervariasi dari orang ke orang dan sesuai dengan kebutuhan tim serta pentingnya pertandingan."
- Getty Images Sport
Integrasi tenaga medis dan pemulihan kepercayaan
Untuk lebih memperjelas keselarasan antara klub domestik dan tim nasional, Santos menekankan bahwa staf mereka sendiri terlibat langsung dalam proses rehabilitasi Neymar. Hubungan yang telah terjalin lama ini dianggap sangat penting bagi sang penyerang, yang telah menghabiskan sebagian besar kariernya bekerja sama dengan beberapa anggota timnas Brasil saat ini.
Klub tersebut melanjutkan: "Tim fisioterapi tim nasional Brasil juga terdiri dari para profesional dari Santos FC yang telah mendampingi Neymar Jr. selama lebih dari 10 tahun dan sepanjang proses pemulihan ini. Departemen medis klub telah selaras dan sepakat dengan jadwal perawatan yang ditetapkan oleh tim medis CBF. Para profesional Santos FC memahami kapasitas pemulihan sang atlet dan yakin bahwa Neymar akan siap bertanding di Piala Dunia."
Ancelotti dan Brasil menanti dengan cemas
Kondisi fisik sang bintang berusia 34 tahun itu telah berdampak langsung pada perencanaan taktis pelatih tim nasional Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu awalnya memutuskan untuk memasukkan sang playmaker ke dalam skuad finalnya setelah mendapat jaminan dari Santos bahwa masalah betisnya ringan dan tidak akan mengganggu persiapan praturnamennya. Begitu Neymar tiba di markas latihan Granja Comary dan menjalani MRI baru pada hari Rabu, CBF mengambil alih sepenuhnya proses rehabilitasi, memilih untuk bersabar daripada memaksanya kembali ke lapangan secara prematur.
- Getty Images Sport
Batas waktu 12 Juni semakin mendekat di New Jersey
Neymar kini harus menjalani program fisioterapi intensif dan terisolasi bersama tim medis Seleção, dengan harapan kemajuan kondisinya memungkinkan dirinya tampil di Piala Dunia keempat dalam kariernya. CBF dan Ancelotti telah menetapkan batas waktu tegas pada 12 Juni — sehari sebelum laga pembuka Grup H Brasil yang sangat dinantikan melawan Maroko di MetLife Stadium, New Jersey — bagi sang penyerang untuk membuktikan kebugarannya. Jika ia gagal mendapatkan status sehat penuh hingga tanggal tersebut, staf pelatih mungkin harus menghadapi kenyataan pahit dengan mencoret pemain andalan mereka dari daftar resmi turnamen.