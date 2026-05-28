Santos mengeluarkan pernyataan yang membela transparansi terkait cedera Neymar setelah bintang Brasil itu diragukan bisa tampil pada laga pembuka Piala Dunia 2026

Menyusul beredarnya laporan yang mengindikasikan kurangnya transparansi terkait kondisi fisik Neymar, Santos segera mengambil langkah untuk mengklarifikasi komunikasi mereka dengan Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF).

Menurut ESPN, pernyataan klub tersebut berbunyi: "Mengenai masalah klinis atlet Neymar Jr, Departemen Medis Santos mengklarifikasi bahwa semua hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Neymar Jr telah dibagikan kepada Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF) hingga tanggal 18, yaitu tanggal pemanggilan. Periode dua minggu dihitung mulai tanggal 17 dan berakhir pada Minggu ini (31) agar pemain dapat kembali beraktivitas. Selalu diingat bahwa perkiraan ini bervariasi dari orang ke orang dan sesuai dengan kebutuhan tim serta pentingnya pertandingan."