Santos memecat manajernya setelah tim asuhan Neymar mengalami kekalahan di menit-menit akhir, yang kembali memicu kekhawatiran akan degradasi
Gol Neymar tak cukup bagi Santos
Neymar mencetak gol untuk Santos saat melawan Internacional, namun hal itu tak cukup karena timnya harus menelan kekalahan 2-1. Bintang Brasil itu mencetak gol penalti di babak kedua, namun gol bunuh diri dan gol di menit-menit akhir oleh Johan Carbonero memastikan Inter meraih tiga poin. Santos kemudian mengonfirmasi setelah pertandingan bahwa manajer Vojvoda telah hengkang melalui pernyataan: "Santos FC mengumumkan kepergian pelatih kepala Juan Pablo Vojvoda dan anggota staf teknisnya. Klub mengucapkan terima kasih atas jasa yang telah mereka berikan dan mendoakan kesuksesan bagi mereka dalam kelanjutan karier mereka."
Manajer baru telah ditunjuk
Santos telah mengonfirmasi bahwa mantan manajer Cuca akan menjadi pelatih baru klub hingga akhir musim. Klub tersebut menyatakan dalam sebuah pernyataan: "Santos Football Club telah menyelesaikan proses perekrutan pelatih Cuca pada Kamis ini (19) untuk sisa musim ini. Manajer baru tersebut menandatangani kontrak yang berlaku hingga akhir 2026. Cuca bergabung dengan 'Ikan' didampingi asisten pelatih Cuquinha dan pelatih kebugaran Omar Feitosa. Lahir di Curitiba (PR), Alexi Stival berusia 62 tahun dan akan memulai masa jabatannya yang keempat bersama Santos Football Club. Sebelumnya, pelatih ini memimpin tim Black-and-White Coastal pada tahun 2008, 2018, dan 2020-2021."
Neymar menanggapi keputusan Brasil yang mengabaikannya
Neymar telah kembali ke kondisi prima bersama Santos dan berharap bisa masuk dalam rencana Carlo Ancelotti untuk timnas Brasil di Piala Dunia 2026. Penyerang ini tidak masuk dalam daftar skuad terbaru Ancelotti, namun ia mengatakan akan terus bekerja keras demi mendapatkan panggilan kembali sebelum turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada musim panas ini. Ia mengatakan kepada wartawan: "Daftar skuad timnas baru saja diumumkan. Kami tidak dipanggil. Tentu saja, saya sedih, tapi saya akan selalu mendukung tim nasional. Sekarang yang penting adalah terus bekerja, dan siap jika ada kesempatan. Jelas, ini Piala Dunia terakhir saya. Saya kecewa. Tapi besok saya harus berhenti bersedih. Saya harus bekerja, berlatih, dan bermain agar ada kesempatan untuk tampil di Piala Dunia. Saya siap.”
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Santos berharap kedatangan Cuca dapat membantu membalikkan nasib tim dan menyelamatkan klub dari zona degradasi. Neymar dan kawan-kawan akan kembali beraksi pada hari Minggu melawan Cruzeiro yang berada di posisi terbawah.
