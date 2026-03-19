Santos memecat manajernya setelah tim asuhan Neymar mengalami kekalahan di menit-menit akhir, yang kembali memicu kekhawatiran akan degradasi

Neymar telah kembali ke kondisi prima bersama Santos dan berharap bisa masuk dalam rencana Carlo Ancelotti untuk timnas Brasil di Piala Dunia 2026. Penyerang ini tidak masuk dalam daftar skuad terbaru Ancelotti, namun ia mengatakan akan terus bekerja keras demi mendapatkan panggilan kembali sebelum turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada musim panas ini. Ia mengatakan kepada wartawan: "Daftar skuad timnas baru saja diumumkan. Kami tidak dipanggil. Tentu saja, saya sedih, tapi saya akan selalu mendukung tim nasional. Sekarang yang penting adalah terus bekerja, dan siap jika ada kesempatan. Jelas, ini Piala Dunia terakhir saya. Saya kecewa. Tapi besok saya harus berhenti bersedih. Saya harus bekerja, berlatih, dan bermain agar ada kesempatan untuk tampil di Piala Dunia. Saya siap.”