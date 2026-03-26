Santiago Gimenez memiliki 'nilai pasar yang unik', jadi apakah AC Milan akan mempertimbangkan tawaran transfer untuk striker timnas Meksiko yang sedang mengalami penurunan performa ini?

Gimenez pindah ke San Siro pada Februari 2025. Setelah sebelumnya menolak tawaran dari klub-klub Inggris—terutama Nottingham Forest yang sempat sangat tertarik padanya—ia memutuskan untuk meninggalkan klub Belanda Feyenoord ketika raksasa Serie A itu datang meminangnya.

Milan menanamkan kepercayaan senilai €32 juta (£28 juta/$37 juta) pada pemain asal Meksiko ini setelah melihatnya mencatatkan rekor lebih dari satu gol setiap dua pertandingan di Belanda - dengan 65 gol yang dicetaknya dalam 105 penampilan.

Dengan insting mencetak gol dan potensi pertumbuhannya yang dipertimbangkan, Milan dianggap telah menemukan penyerang nomor 9 produktif yang selama ini mereka cari. Namun, Gimenez hanya mencetak gol enam kali sebelum musim 2024-25 berakhir.

Satu-satunya golnya musim ini, di tengah musim yang diwarnai cedera, tercipta dalam laga Coppa Italia melawan Lecce pada 23 September. Setelah mengalami cedera yang tidak menguntungkan pada akhir Oktober, Gimenez baru kembali beraksi pada 21 Maret.

Milan terkadang bermain tanpa striker murni, sekaligus mendatangkan Niclas Fullkrug dengan status pinjaman dari West Ham. Dengan serangan yang masih kurang tajam, apakah Gimenez akan dijual pada kesempatan berikutnya?