Getty Images
Diterjemahkan oleh
Santiago Gimenez memiliki 'nilai pasar yang unik', jadi apakah AC Milan akan mempertimbangkan tawaran transfer untuk striker timnas Meksiko yang sedang mengalami penurunan performa ini?
Rekor Gimenez: Jumlah gol untuk AC Milan setelah transfer senilai €32 juta
Gimenez pindah ke San Siro pada Februari 2025. Setelah sebelumnya menolak tawaran dari klub-klub Inggris—terutama Nottingham Forest yang sempat sangat tertarik padanya—ia memutuskan untuk meninggalkan klub Belanda Feyenoord ketika raksasa Serie A itu datang meminangnya.
Milan menanamkan kepercayaan senilai €32 juta (£28 juta/$37 juta) pada pemain asal Meksiko ini setelah melihatnya mencatatkan rekor lebih dari satu gol setiap dua pertandingan di Belanda - dengan 65 gol yang dicetaknya dalam 105 penampilan.
Dengan insting mencetak gol dan potensi pertumbuhannya yang dipertimbangkan, Milan dianggap telah menemukan penyerang nomor 9 produktif yang selama ini mereka cari. Namun, Gimenez hanya mencetak gol enam kali sebelum musim 2024-25 berakhir.
Satu-satunya golnya musim ini, di tengah musim yang diwarnai cedera, tercipta dalam laga Coppa Italia melawan Lecce pada 23 September. Setelah mengalami cedera yang tidak menguntungkan pada akhir Oktober, Gimenez baru kembali beraksi pada 21 Maret.
Milan terkadang bermain tanpa striker murni, sekaligus mendatangkan Niclas Fullkrug dengan status pinjaman dari West Ham. Dengan serangan yang masih kurang tajam, apakah Gimenez akan dijual pada kesempatan berikutnya?
- Getty
Apakah AC Milan akan mempertimbangkan tawaran untuk Gimenez?
Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Ambrosini, mantan gelandang Milan—yang berbicara atas nama BetVictor Online Casino—mengatakan kepada GOAL: “Mungkin saja. Milan membelinya dengan harga sekitar 32 hingga 35 juta. Saya yakin dia punya nilai pasar, nilai pasar yang istimewa. Saya rasa dia mencintai Milan. Saya tidak berpikir dia akan memaksa untuk hengkang. Saya tidak berpikir begitu. Tapi mungkin jika ada yang datang dengan tawaran uang yang besar, mungkin Milan bisa mempertimbangkannya.”
Gimenez berbicara tentang kembalinya ke lapangan, dengan rencana untuk melupakan kesulitan-kesulitan baru-baru ini: “Saya merasa hebat; saya merindukan berada di lapangan. Ini perjalanan yang panjang, dengan pasang surutnya. Saya akhirnya kembali ke lapangan; saya mengalami beberapa masalah dengan pergelangan kaki saya, tapi semuanya baik-baik saja sekarang. Saya tidak ingin memberi tekanan pada diri sendiri; saya hanya ingin membantu tim menang, yang merupakan hal terpenting. Sisanya akan mengikuti.”
Penampilan gemilang di Piala Dunia bisa membuka peluang bagi Gimenez untuk masa depan jangka panjang di Milan
Gimenez berharap dapat kembali menemukan sentuhan golnya sebelum musim ini berakhir, dengan Milan masih memiliki delapan pertandingan tersisa dalam upaya mereka untuk memastikan tiket ke Liga Champions.
Dia kemudian akan berusaha memainkan peran penting bagi Meksiko di Piala Dunia 2026. Penampilan positif di sana bisa membuat Gimenez kembali ke San Siro dengan kepercayaan diri yang pulih, yang berarti tidak perlu mempertimbangkan untuk menjualnya.
Ambrosini menambahkan mengenai kemungkinan tersebut: “Kamu tahu, dia mengalami cedera. Dia menjalani operasi. Kemudian dia kembali pada pertandingan terakhir. Dia bermain di menit-menit awal setelah tiga bulan. Saat dia fit, pada periode awal di Italia, dia tidak menunjukkan banyak kepercayaan diri.
“Saya tahu betul bahwa bermain di San Siro sebagai penyerang tidak mudah. Itu tidak mudah. Terutama jika Anda berada di tim yang tidak tampil baik, seperti Milan tahun lalu. Dan tahun ini, jika dia tidak cedera, dia akan bermain dalam banyak pertandingan. Percayalah. Dia akan bermain jauh lebih banyak. Karena saya pikir [Massimiliano] Allegri menyukainya.
“Jadi mungkin setelah Piala Dunia, dia akan mulai bermain. Tinggal delapan pertandingan lagi. Saya tidak berpikir dia akan bermain di semua delapan pertandingan itu. Tapi jika dia menunjukkan sikap yang baik, mungkin Allegri akan mengandalkannya untuk tahun depan.”
- Getty/GOAL
Dorongan dari Pulisic: Bagaimana Gimenez Bisa Membantu Bintang Timnas AS
Kembalinya Gimenez ke kondisi prima dapat memungkinkan bintang USMNT Christian Pulisic untuk bermain di posisi penyerang yang lebih mundur—posisi yang lebih disukainya di Milan—sehingga membantunya mengembalikan performa terbaiknya yang telah membuatnya mengalami puasa gol selama 12 pertandingan. Milan akan kembali beraksi pada 6 April saat bertandang ke markas juara bertahan Serie A, Napoli.