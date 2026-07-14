Hukum Murphy tak henti-hentinya menghantui Santiago Gimenez dan, akibatnya, juga mempersulit situasi Milan. Pergelangan kakinya, yang sudah terluka parah akibat operasi yang dijalaninya pada bulan Desember, kembali mengalami cedera dalam pertandingan babak 16 besar Piala Dunia antara Meksiko dan Inggris (yang dimenangkan oleh Kane dan rekan-rekannya dengan skor 3-2, red.).
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Santi Gimenez dan masalah cederanya: ia berisiko tetap bertahan di Milan dan menghambat pergerakan transfer di lini serang
45 HARI DI LUAR
Cedera tersebut ternyata tidak separah yang diperkirakan, namun keseleo ini akan memaksa Gimenez absen setidaknya selama 45 hari. Tentunya ini bukanlah awal yang baik bagi seorang penyerang yang sempat mengisyaratkan niat untuk hengkang, terutama karena banyaknya desakan yang datang dari Milan terkait hal tersebut. Bagi yang ingin bertaruh pada penyerang asal Meksiko ini, perlu diketahui bahwa ia baru saja menjalani musim di mana ia tidak mencetak satu gol pun di liga dan absen selama 4 bulan akibat operasi pergelangan kaki yang kini kembali mengalami cedera.
HANYA Jajak Pendapat
Milan sebenarnya bisa saja melepas Santi, tetapi ia masih membebani neraca keuangan klub sekitar 23 juta euro. Menjualnya dengan harga lebih rendah berarti mencatat kerugian, sesuatu yang ingin dihindari sepenuhnya oleh pihak di Via Aldo Rossi. Mantan pemain Feyenoord ini sangat diminati oleh Lazio, namun, dalam kondisi saat ini, Fabiani tidak memiliki likuiditas untuk mengajukan tawaran.
Dua klub lain telah menunjukkan minat tertentu, yaitu Porto dan Orlando City, dua klub kaya yang namun belum melangkah lebih jauh dari sekadar melakukan penjajakan.
BISA TETAP DI SINI
Kedatangan Gonçalo Ramos menghilangkan keraguan mengenai siapa yang akan menjadi penyerang tengah utama Milan, dengan mantan pemain PSG tersebut kini menjadi rekrutan termahal dalam sejarah Rossoneri. Saat ini, tampaknya ada dua opsi yang sedang dipertimbangkan: meminjamkan Gimenez untuk mencoba mengasah kemampuan penyerang muda tersebut, atau mempertahankannya di Milan sebagai alternatif utama bagi Ramos. Dalam kedua skenario tersebut, strategi lini serang Milan harus dirancang ulang sepenuhnya.
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