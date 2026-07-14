Milan sebenarnya bisa saja melepas Santi, tetapi ia masih membebani neraca keuangan klub sekitar 23 juta euro. Menjualnya dengan harga lebih rendah berarti mencatat kerugian, sesuatu yang ingin dihindari sepenuhnya oleh pihak di Via Aldo Rossi. Mantan pemain Feyenoord ini sangat diminati oleh Lazio, namun, dalam kondisi saat ini, Fabiani tidak memiliki dana tunai untuk mengajukan tawaran.





Dua klub lain telah menunjukkan minat tertentu, yaitu Porto dan Orlando City, dua klub kaya yang namun belum melangkah lebih jauh dari sekadar melakukan penjajakan.