Santacroce: “Di ruang ganti, kami ingin mendengarkan pelatih, tapi De Laurentiis datang dan membungkamnya sambil berkata, ‘Sepak bola itu seperti sinema.’ Dia memberi kami hadiah setelah kekalahan, tapi dengan Inter…”

Santacroce juga menceritakan intervensi presiden selama jeda pertandingan: "Dia sangat emosional, ketika marah, dia benar-benar marah. Saya sering melihatnya datang ke ruang ganti dan berbicara kepada kami. Mungkin Anda berada di akhir babak pertama, di mana Anda ingin mendengarkan pelatih memberikan beberapa petunjuk taktis untuk memperbaiki sesuatu. Dan di situlah presiden masuk, membungkam pelatih, dan berkata, 'Tidak, karena sepak bola itu seperti bioskop'. Dan kamu berdiri di sana dengan keringat bercucuran, melihat mereka dan berpikir: 'Apa yang dia bicarakan?'. Ini seperti bioskop... Saya ingat beberapa kali, saya melihat beberapa pertengkaran, tetapi dia adalah orang yang menepati janji, orang yang ketika mengatakan sesuatu, dia akan melakukannya dan dia bisa sangat lucu, benar-benar luar biasa. Tetapi jika dia bersikeras, kamu tamat."