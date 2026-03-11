Fabiano Santacroce mengenang beberapa momen menarik dari pengalamannya di Napoli. Mantan bek yang kini berusia 39 tahun itu menjadi tamu podcast "DoppioPasso" dan, di antara ceritanya, yang paling menonjol adalah saat Presiden Aurelio De Laurentiis memutuskan untuk memberikan hadiah kepada para pemainnya meskipun mereka kalah dalam pertandingan.
Santacroce: “Di ruang ganti, kami ingin mendengarkan pelatih, tapi De Laurentiis datang dan membungkamnya sambil berkata, ‘Sepak bola itu seperti sinema.’ Dia memberi kami hadiah setelah kekalahan, tapi dengan Inter…”
MELAWAN INTER
"Ada satu tahun ketika kami memenangkan pertandingan melawan Inter asuhan Mourinho (pada 26 April 2009, red.). Mereka tidak pernah kalah dari siapa pun, itu adalah tim yang luar biasa. Kami menang 1-0 dengan gol dari Zalayeta, pertandingan yang luar biasa di mana kami hanya melihat mereka masuk... kami berada di terowongan bawah tanah, kamu melihat mereka, mereka semua setinggi dua meter. Selain beberapa orang seperti Cordoba, ada orang-orang yang luar biasa. Jadi kami memenangkan pertandingan ini, De Laurentiis masuk ke ruang ganti untuk memberi selamat. Lalu orang-orang tua berkata: 'Hadiah, hadiah, hadiah','Tidak, tidak ada hadiah, karena kalian dibayar untuk melakukan ini'. Ya sudah, bisa dimaklumi."
HADIAH MELAWAN MILAN
Namun, hal itu akan berakhir berbeda setelah kekalahan2-1 di Meazza melawan Milan, ketika Presiden Aurelio De Laurentiis memutuskan untuk memberikan hadiah kepada para pemainnya meskipun timnya kalah. "Kami bermain melawan Milan di San Siro, kalah dalam pertandingan yang sengit, ada Ronaldinho. Dia masuk ke ruang ganti: 'Teman-teman, hadiah untuk semua'. Artinya, dia adalah satu-satunya presiden yang memberi kami hadiah untuk pertandingan yang kalah… dia memang seperti itu."
DE LAURENTIIS DI RUANG GANTI
Santacroce juga menceritakan intervensi presiden selama jeda pertandingan: "Dia sangat emosional, ketika marah, dia benar-benar marah. Saya sering melihatnya datang ke ruang ganti dan berbicara kepada kami. Mungkin Anda berada di akhir babak pertama, di mana Anda ingin mendengarkan pelatih memberikan beberapa petunjuk taktis untuk memperbaiki sesuatu. Dan di situlah presiden masuk, membungkam pelatih, dan berkata, 'Tidak, karena sepak bola itu seperti bioskop'. Dan kamu berdiri di sana dengan keringat bercucuran, melihat mereka dan berpikir: 'Apa yang dia bicarakan?'. Ini seperti bioskop... Saya ingat beberapa kali, saya melihat beberapa pertengkaran, tetapi dia adalah orang yang menepati janji, orang yang ketika mengatakan sesuatu, dia akan melakukannya dan dia bisa sangat lucu, benar-benar luar biasa. Tetapi jika dia bersikeras, kamu tamat."
KARIR SANTACROCE
Fabiano Santacroce bergabung dengan Napoli pada Januari 2008. Saat itu berusia 21 tahun, ia telah menonjol di Brescia sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di sepak bola Italia, bahkan dikabarkan akan dipanggil ke tim nasional setelah tampil di tim U-21. Santacroce, yang tumbuh di akademi Como, juga pernah bermain untuk Parma, Padova, Ternana, Juve Stabia, Cuneo, dan Virtus Verona.