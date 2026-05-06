Komite Disiplin FIFA telah mengonfirmasi bahwa mereka akan mengabulkan permintaan UEFA untuk menerapkan sanksi skorsing yang saat ini dijatuhkan kepada Prestianni di seluruh ajang sepak bola. Pada Rabu, seorang juru bicara FIFA menyatakan, seperti dilansir The Athletic: "Komite Disiplin FIFA telah memutuskan untuk memperluas sanksi skorsing enam pertandingan yang dijatuhkan oleh UEFA kepada pemain SL Benfica, Gianluca Prestianni, agar berlaku secara global."

Dampak dari keputusan ini sangat signifikan bagi klub maupun negaranya. Meskipun skorsing enam pertandingan awalnya terbatas pada kompetisi yang diselenggarakan UEFA, perluasan cakupan global ini berarti pemain berusia 20 tahun tersebut kini tidak memenuhi syarat untuk dipilih dalam pertandingan kompetitif FIFA, termasuk Piala Dunia mendatang di Amerika Utara.