AFP
Diterjemahkan oleh
Sanksi larangan bermain yang dijatuhkan kepada Gianluca Prestianni akibat tindakan homofobia diperluas ke tingkat global oleh FIFA, sehingga pemain sayap Benfica dan timnas Argentina ini terancam absen dalam pertandingan-pertandingan penting Piala Dunia
FIFA menjatuhkan sanksi skorsing global kepada pemain sayap Benfica
Komite Disiplin FIFA telah mengonfirmasi bahwa mereka akan mengabulkan permintaan UEFA untuk menerapkan sanksi skorsing yang saat ini dijatuhkan kepada Prestianni di seluruh ajang sepak bola. Pada Rabu, seorang juru bicara FIFA menyatakan, seperti dilansir The Athletic: "Komite Disiplin FIFA telah memutuskan untuk memperluas sanksi skorsing enam pertandingan yang dijatuhkan oleh UEFA kepada pemain SL Benfica, Gianluca Prestianni, agar berlaku secara global."
Dampak dari keputusan ini sangat signifikan bagi klub maupun negaranya. Meskipun skorsing enam pertandingan awalnya terbatas pada kompetisi yang diselenggarakan UEFA, perluasan cakupan global ini berarti pemain berusia 20 tahun tersebut kini tidak memenuhi syarat untuk dipilih dalam pertandingan kompetitif FIFA, termasuk Piala Dunia mendatang di Amerika Utara.
- Imago
Dampak Piala Dunia mulai terasa bagi Argentina
Jika Prestianni masuk dalam skuad akhir Argentina asuhan Lionel Scaloni untuk Piala Dunia 2026, ia terpaksa absen pada laga pembuka fase grup melawan Aljazair dan Austria. Pemain sayap ini dipanggil oleh juara dunia tersebut dalam skuad bulan Maret untuk laga persahabatan melawan Mauritania dan Zambia, setelah melakukan debut seniornya pada November 2025.
Meskipun angka yang tertera memang enam pertandingan, tiga di antaranya tunduk pada masa percobaan dua tahun. Setelah absen dalam pertandingan leg kedua Liga Champions melawan Real Madrid saat menjalani skorsing sementara, pemain tersebut masih memiliki dua pertandingan aktif yang harus dijalani. Ia tetap memenuhi syarat untuk bermain dalam pertandingan persahabatan Argentina menjelang Piala Dunia melawan Honduras, karena "efek global" secara khusus menargetkan pertandingan kompetitif, sementara skorsing tersebut tidak berlaku untuk sisa pertandingan domestiknya bersama Benfica musim ini.
Penjelasan tentang pertandingan Vinicius Junior
Kontroversi ini bermula dari insiden pada 17 Februari lalu, saat pertandingan leg pertama babak play-off fase gugur Liga Champions di Estadio da Luz. Vinicius dari Real Madrid menuduh dirinya menjadi korban pelecehan rasial dari pemain asal Argentina tersebut, yang membuat wasit Francois Letexier menghentikan pertandingan selama delapan menit dan mengaktifkan protokol anti-diskriminasi FIFA.
Prestianni secara konsisten membantah tuduhan rasisme tersebut, dengan merilis pernyataan yang berbunyi: "Saya ingin mengklarifikasi bahwa saya sama sekali tidak melontarkan hinaan rasis kepada Vini Jr, yang sayangnya salah memahami apa yang dia dengar. Saya tidak pernah bersikap rasis kepada siapa pun dan saya menyesali ancaman yang saya terima dari para pemain Real Madrid."
Meskipun ia membela diri, penyelidikan UEFA menghasilkan sanksi atas "perilaku diskriminatif (yaitu homofobik)".
- Getty Images Sport
Peraturan UEFA dan dampak lanjutan yang mungkin timbul
Telah muncul beberapa pertanyaan mengenai lamanya sanksi tersebut, karena pedoman UEFA biasanya menetapkan skorsing minimal 10 pertandingan bagi mereka yang menghina martabat manusia berdasarkan warna kulit, ras, agama, asal etnis, jenis kelamin, atau orientasi seksual. UEFA menolak memberikan komentar mengenai alasan mengapa Badan Pengawasan, Etika, dan Disiplin (CEDB) hanya menjatuhkan hukuman enam pertandingan, bukan hukuman minimum standar.
Untuk saat ini, Prestianni menghadapi jalan panjang menuju rehabilitasi di bawah pengawasan ketat badan pengatur. Pelanggaran perilaku lebih lanjut selama masa percobaan dua tahunnya akan memicu penerapan tiga pertandingan sanksi yang ditangguhkan secara langsung, yang berpotensi memberikan pukulan lain bagi kariernya baik di Benfica maupun tim nasional Argentina.