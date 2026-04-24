Sanksi larangan bermain enam pertandingan: Pemain sayap Benfica, Gianluca Prestianni, menerima sanksi yang dijatuhkan UEFA akibat pelecehan ‘diskriminatif’ terhadap penyerang Real Madrid, Vinicius Junior
UEFA menjatuhkan sanksi berat atas tindakan diskriminatif
Badan Pengawasan, Etika, dan Disiplin UEFA (CEDB) secara resmi menjatuhkan sanksi skorsing enam pertandingan kepada Prestianni dari Benfica setelah melakukan penyelidikan resmi terhadap perilakunya. Keputusan tersebut berakar dari insiden yang memanas pada leg pertama babak play-off sistem gugur Liga Champions, di mana pemain sayap asal Argentina itu dituduh melontarkan kata-kata kasar kepada bintang Real Madrid, Vini Jr.
Meskipun laporan awal berfokus pada dugaan hinaan rasial, putusan akhir UEFA secara spesifik menyebutkan "perilaku diskriminatif (yaitu homofobik)" sebagai dasar sanksi tersebut. Insiden tersebut menyebabkan pertandingan di Estadio da Luz terhenti selama 10 menit saat ofisial mengikuti protokol anti-diskriminasi yang telah ditetapkan, yang pada akhirnya berujung pada putusan bersejarah ini.
Badan disiplin menetapkan ketentuan masa percobaan dalam sanksi larangan tersebut
Dalam pernyataan resminya, CEDB merinci sanksi terstruktur bagi mantan bintang muda Velez Sarsfield tersebut. Meskipun total skorsing ditetapkan enam pertandingan, tiga di antaranya dikenakan masa percobaan selama dua tahun. Hal ini berfungsi sebagai "peringatan terakhir" bagi sang pemain, karena setiap pelanggaran perilaku lebih lanjut selama periode ini akan memicu penerapan langsung sanksi tiga pertandingan sisanya.
"Untuk menskorsing pemain SL Benfica, Gianluca Prestianni, selama total enam (6) pertandingan resmi klub UEFA dan/atau tim nasional yang seharusnya dapat ia ikuti, atas perilaku diskriminatif (yaitu homofobik)," bunyi pernyataan tersebut. "Sanksi skorsing untuk tiga (3) dari pertandingan tersebut tunduk pada masa percobaan selama dua (2) tahun, terhitung sejak tanggal keputusan ini."
"Keputusan ini (yaitu skorsing enam pertandingan) mencakup skorsing sementara satu pertandingan yang telah dijalani pemain tersebut selama pertandingan babak play-off sistem gugur Liga Champions UEFA 2025/26 yang dimainkan pada 25 Februari 2026 antara Real Madrid CF dan SL Benfica."
FIFA meminta agar sanksi penangguhan diperpanjang secara global
Dampak dari kasus ini kemungkinan besar juga akan memengaruhi karier Prestianni di level domestik. UEFA telah secara resmi meminta FIFA untuk memperluas sanksi skorsing tersebut ke seluruh dunia. Jika permohonan ini dikabulkan, hal ini akan mencegah sang pemain sayap untuk tampil di Liga Primeira Portugal atau membela tim nasional Argentina hingga masa skorsing aktifnya benar-benar berakhir.
Permintaan global ini merupakan eskalasi yang signifikan yang bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan disiplin tetap konsisten di seluruh yurisdiksi. "Untuk meminta FIFA memperpanjang sanksi yang disebutkan di atas secara global," demikian bunyi pernyataan tersebut.
Prestianni harus menempuh jalan panjang menuju penebusan
Prestianni kini akan memulai proses rehabilitasinya jauh dari sorotan tim utama sambil menjalani sisa masa skorsingnya. Pemain berusia 20 tahun ini akan diawasi dengan ketat selama masa percobaan dua tahunnya, dan insiden apa pun di masa mendatang berpotensi membahayakan kariernya yang sedang menanjak di dunia sepak bola Eropa.
Benfica kini harus menjalani jadwal pertandingan domestik dan kontinental mereka tanpa salah satu talenta muda paling menjanjikan mereka. Tim asuhan Jose Mourinho saat ini sedang berjuang untuk gelar liga, dengan selisih tujuh poin dari pemuncak klasemen FC Porto dan empat pertandingan tersisa.