Sanksi larangan bermain enam pertandingan: Pemain sayap Benfica, Gianluca Prestianni, menerima sanksi yang dijatuhkan UEFA akibat pelecehan ‘diskriminatif’ terhadap penyerang Real Madrid, Vinicius Junior

Dalam pernyataan resminya, CEDB merinci sanksi terstruktur bagi mantan bintang muda Velez Sarsfield tersebut. Meskipun total skorsing ditetapkan enam pertandingan, tiga di antaranya dikenakan masa percobaan selama dua tahun. Hal ini berfungsi sebagai "peringatan terakhir" bagi sang pemain, karena setiap pelanggaran perilaku lebih lanjut selama periode ini akan memicu penerapan langsung sanksi tiga pertandingan sisanya.

"Untuk menskorsing pemain SL Benfica, Gianluca Prestianni, selama total enam (6) pertandingan resmi klub UEFA dan/atau tim nasional yang seharusnya dapat ia ikuti, atas perilaku diskriminatif (yaitu homofobik)," bunyi pernyataan tersebut. "Sanksi skorsing untuk tiga (3) dari pertandingan tersebut tunduk pada masa percobaan selama dua (2) tahun, terhitung sejak tanggal keputusan ini."

"Keputusan ini (yaitu skorsing enam pertandingan) mencakup skorsing sementara satu pertandingan yang telah dijalani pemain tersebut selama pertandingan babak play-off sistem gugur Liga Champions UEFA 2025/26 yang dimainkan pada 25 Februari 2026 antara Real Madrid CF dan SL Benfica."