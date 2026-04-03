Sanksi lain untuk Chelsea akan segera dijatuhkan?! Moises Caicedo membahas kemungkinan kepindahannya ke Real Madrid setelah Enzo Fernandez dihukum karena komentar serupa

Dalam sebuah wawancara dengan AS, Caicedo ditanya secara langsung apakah ia bisa "membayangkan dirinya mengenakan seragam putih" di Bernabeu. Meskipun gelandang asal Ekuador ini tetap menjadi pilar utama proyek di Stamford Bridge, jawabannya mengisyaratkan bahwa ia tidak menutup kemungkinan untuk pindah ke ibu kota Spanyol di masa depan.

Sambil tersenyum, Caicedo berkata: "Anda tidak pernah tahu dalam sepak bola, bukan? Saat ini saya memiliki kontrak dengan Chelsea. Sejujurnya, saya belum pernah memikirkan klub lain, tentang meninggalkan London, tapi ya, pada akhirnya, Anda tidak pernah tahu dalam sepak bola. Yang saya inginkan hanyalah menikmati diri saya sendiri. Saya memiliki kontrak dan ingin terus bermain selama Tuhan mengizinkan. Setelah itu, kita lihat saja apa yang akan terjadi. Saya memiliki kontrak, tapi kita lihat saja apa yang akan terjadi di masa depan. Mari kita lihat kejutan apa yang menanti kita.

"Chelsea adalah klub yang hebat. Mereka telah banyak membantu saya sejak saya tiba. Saya ingin membalasnya, menunjukkannya di setiap pertandingan, selama saya masih di sana. Dan ya, waktu yang akan menjawabnya."