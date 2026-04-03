Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Sanksi lain untuk Chelsea akan segera dijatuhkan?! Moises Caicedo membahas kemungkinan kepindahannya ke Real Madrid setelah Enzo Fernandez dihukum karena komentar serupa
Caicedo tidak menutup kemungkinan
Dalam sebuah wawancara dengan AS, Caicedo ditanya secara langsung apakah ia bisa "membayangkan dirinya mengenakan seragam putih" di Bernabeu. Meskipun gelandang asal Ekuador ini tetap menjadi pilar utama proyek di Stamford Bridge, jawabannya mengisyaratkan bahwa ia tidak menutup kemungkinan untuk pindah ke ibu kota Spanyol di masa depan.
Sambil tersenyum, Caicedo berkata: "Anda tidak pernah tahu dalam sepak bola, bukan? Saat ini saya memiliki kontrak dengan Chelsea. Sejujurnya, saya belum pernah memikirkan klub lain, tentang meninggalkan London, tapi ya, pada akhirnya, Anda tidak pernah tahu dalam sepak bola. Yang saya inginkan hanyalah menikmati diri saya sendiri. Saya memiliki kontrak dan ingin terus bermain selama Tuhan mengizinkan. Setelah itu, kita lihat saja apa yang akan terjadi. Saya memiliki kontrak, tapi kita lihat saja apa yang akan terjadi di masa depan. Mari kita lihat kejutan apa yang menanti kita.
"Chelsea adalah klub yang hebat. Mereka telah banyak membantu saya sejak saya tiba. Saya ingin membalasnya, menunjukkannya di setiap pertandingan, selama saya masih di sana. Dan ya, waktu yang akan menjawabnya."
- Getty Images Sport
Preseden Fernandez
Waktu pernyataan Caicedo ini terbilang sangat sensitif mengingat tindakan disiplin internal yang baru-baru ini dijatuhkan kepada Fernandez. Pemain asal Argentina yang pernah menjuarai Piala Dunia itu dikenai sanksi oleh klub setelah juga membicarakan kemungkinan bergabung dengan Real Madrid, yang dianggap oleh petinggi Chelsea sebagai pelanggaran terhadap budaya internal yang sedang dibangun di bawah kepemimpinan saat ini.
Pelatih kepala Liam Rosenior mengonfirmasi bahwa Fernandez akan dicoret dari skuad untuk dua pertandingan berikutnya sebagai akibat dari rayuan publiknya kepada raksasa La Liga tersebut. Keputusan ini menandai perubahan signifikan dalam sikap keras Chelsea terhadap pemain yang mengungkapkan keinginan untuk bermain di klub lain saat masih terikat kontrak jangka panjang di klub.
Rosenior menjelaskan sikap tegasnya
Saat membahas situasi terkait Fernandez, Rosenior dengan tegas menjelaskan mengapa harus diambil tindakan tegas. "Kami telah berbicara dengan Enzo satu jam yang lalu. Sebagai klub sepak bola, dengan saya sebagai bagian dari proses tersebut, kami telah mengambil keputusan. Dia tidak akan diturunkan dalam pertandingan besok dan juga tidak akan diturunkan saat melawan Manchester City pada hari Minggu," jelas sang manajer dalam konferensi persnya.
Rosenior melanjutkan: "Saya pikir bagi Enzo, berbicara seperti itu tentu mengecewakan. Yang ingin saya sampaikan tentang Enzo adalah, dalam hal karakter dan kepribadiannya, saya tidak punya kata-kata buruk untuk diucapkan tentang dirinya. Namun, saya rasa ada batas yang telah dilanggar terkait budaya kami dan apa yang ingin kami bangun. Jadi, kami harus memberikan sanksi dan itulah keputusan yang telah kami ambil."
- Getty Images Sport
Pembaruan ketersediaan skuad Chelsea
Selain masalah disiplin yang menimpa duo gelandang tersebut, Rosenior memberikan kabar terbaru mengenai kondisi kebugaran beberapa bintang tim utama lainnya menjelang rangkaian pertandingan krusial. Meskipun Marc Cucurella juga mendapat pertanyaan terkait komentarnya baru-baru ini yang menyiratkan bahwa mantan manajer Enzo Maresca seharusnya tidak meninggalkan klub — dan bahwa akan sulit baginya untuk menolak tawaran kembali ke Barcelona — ia diperkirakan tetap bisa diturunkan, tidak seperti Fernandez.
Soal cedera, kabar yang diterima para penggemar The Blues menjelang laga Piala FA melawan Port Vale pada Sabtu ini beragam. Rosenior mengatakan: "[Reece James] sudah membaik, tapi belum siap. Trevoh [Chalobah] juga menunjukkan kemajuan yang sangat, sangat baik. Levi [Colwill], sangat bagus dia sudah kembali berlatih penuh, tapi masih butuh beberapa minggu lagi. Dia perlu memenuhi persyaratan tersebut. Tapi tidak, kami memiliki skuad yang cukup segar. Estevao, Jamie Gittens sudah kembali, yang merupakan hal positif menjelang rangkaian pertandingan ini."