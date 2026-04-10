Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Sanksi Enzo Fernandez di Chelsea tetap berlaku setelah Liam Rosenior memastikan ia tidak akan kembali bermain melawan Man City, meskipun telah ada pembicaraan damai dan permintaan maaf dari sang gelandang
Sanksi internal dipertahankan
Manajer Chelsea telah mengonfirmasi bahwa Fernandez akan menjalani sisa hukuman larangan bermain dua pertandingannya pada akhir pekan ini. Pemain yang pernah menjuarai Piala Dunia itu dijatuhi sanksi setelah muncul sebuah wawancara di mana ia mengungkapkan keinginannya untuk tinggal di ibu kota Spanyol, sebuah pernyataan yang secara luas ditafsirkan sebagai isyarat ketertarikannya untuk pindah ke Real Madrid.
Gelandang tersebut telah absen dalam kemenangan telak 7-0 The Blues atas Port Vale saat menjalani pertandingan pertama dari skorsingnya. Meskipun pertandingan mendatang di Stamford Bridge memiliki taruhan yang tinggi, Rosenior tetap teguh pada pendiriannya terkait disiplin klub dan nilai-nilai yang ia harapkan dijunjung tinggi oleh skuadnya selama periode krusial musim ini.
- Getty Images Sport
Rosenior mengungkapkan permintaan maaf yang 'tulus' dari gelandang tersebut
Saat berbicara kepada media menjelang laga melawan City, Rosenior mengungkapkan bahwa ia telah melakukan beberapa kali pembicaraan dengan mantan pemain Benfica itu untuk menanggapi situasi tersebut. “Saya telah melakukan percakapan yang sangat baik; saya sudah tiga atau empat kali berbicara dengan Enzo. Dia telah meminta maaf kepada saya dan klub, dan kami akan menanganinya setelah pertandingan besar pada hari Minggu,” jelas manajer Chelsea itu.
Pelatih tersebut ingin menekankan bahwa meskipun kesalahannya cukup serius, ia tidak percaya hal itu mendefinisikan Fernandez sebagai pribadi. “Ini adalah pertemuan serius mengenai sesuatu yang sangat serius bagi Enzo. Saya katakan di setiap langkah dalam proses ini bahwa saya tidak mempertanyakan karakter Enzo, saya tidak mempertanyakan siapa dia sebagai pribadi. Saya percaya orang bisa melakukan kesalahan dan Anda tidak boleh memberikan hukuman yang berlebihan atas kesalahan tersebut,” tambahnya.
Lebih mengutamakan budaya daripada bakat individu
Keputusan untuk tidak menurunkan salah satu pemain termahal klub dalam laga melawan pesaing gelar juara telah menimbulkan keheranan, namun Rosenior menegaskan bahwa membangun budaya tim yang kompak lebih penting daripada memanjakan individu. Saat ini, ia fokus untuk mengantarkan klub kembali ke zona Liga Champions dalam tujuh pertandingan terakhir musim ini.
“Sepak bola adalah olahraga tim. Ini bukan tentang individu. Ini bukan tentang merugikan diri sendiri,” kata Rosenior saat ditanya mengenai dampak dari skorsing tersebut. “Ada nilai-nilai dan budaya tertentu yang saya yakini, yang juga diyakini oleh klub ini, yang akan membuat tim lebih kuat jika diterapkan dengan benar. Kami telah menjatuhkan sanksi. Kami telah mengambil keputusan, saya telah mengambil keputusan, dan yang saya harapkan dari Enzo adalah agar ia melanjutkan kariernya dari sini dan meraih kesuksesan yang gemilang.”
- AFP
Masalah cedera semakin parah bagi The Blues
Fernandez bergabung dalam daftar panjang pemain yang absen, termasuk Filip Jorgensen, Levi Colwill, Reece James, Trevoh Chalobah, dan Jamie Gittens — saat tim asal London Barat yang kekurangan pemain ini bersiap menghadapi tantangan dari tim asuhan Pep Guardiola. Mengonfirmasi bahwa gelandang tersebut masih menjalani skorsing, Rosenior menegaskan perlunya fokus total selama fase krusial ini, dengan menyatakan: "Tidak, dia tidak akan bermain pada hari Minggu. Namun semoga setelah itu dia akan menjadi bagian penting dari tim ke depannya." Meskipun menyadari masih ada 'rintangan' yang harus diatasi, sang manajer memperingatkan bahwa timnya tidak boleh melakukan kesalahan saat menghadapi lawan sekelas itu.