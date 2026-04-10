Sanksi Enzo Fernandez di Chelsea tetap berlaku setelah Liam Rosenior memastikan ia tidak akan kembali bermain melawan Man City, meskipun telah ada pembicaraan damai dan permintaan maaf dari sang gelandang

Saat berbicara kepada media menjelang laga melawan City, Rosenior mengungkapkan bahwa ia telah melakukan beberapa kali pembicaraan dengan mantan pemain Benfica itu untuk menanggapi situasi tersebut. “Saya telah melakukan percakapan yang sangat baik; saya sudah tiga atau empat kali berbicara dengan Enzo. Dia telah meminta maaf kepada saya dan klub, dan kami akan menanganinya setelah pertandingan besar pada hari Minggu,” jelas manajer Chelsea itu.

Pelatih tersebut ingin menekankan bahwa meskipun kesalahannya cukup serius, ia tidak percaya hal itu mendefinisikan Fernandez sebagai pribadi. “Ini adalah pertemuan serius mengenai sesuatu yang sangat serius bagi Enzo. Saya katakan di setiap langkah dalam proses ini bahwa saya tidak mempertanyakan karakter Enzo, saya tidak mempertanyakan siapa dia sebagai pribadi. Saya percaya orang bisa melakukan kesalahan dan Anda tidak boleh memberikan hukuman yang berlebihan atas kesalahan tersebut,” tambahnya.