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Sanksi dipangkas! Argentina mendapat dorongan besar setelah FIFA menyetujui permintaan untuk mempercepat kembalinya Leandro Paredes dan Nahuel Molina usai keributan pada final Piala Dunia
Perkelahian usai pertandingan berujung sanksi berat
Argentina menelan kekalahan 1-0 dari Spanyol di final Piala Dunia 2026, sebuah pertandingan yang pada akhirnya dibayangi oleh kericuhan pascalaga yang brutal. FIFA kemudian menjatuhkan hukuman berat kepada beberapa sosok Argentina, termasuk asisten pelatih Roberto Ayala.
Paredes menerima hukuman paling berat. Gelandang berusia 32 tahun itu dijatuhi skors 10 pertandingan dan denda £65.000 karena mencekik Eric Garcia, memukul wajah Gavi, dan mendorong pemain remaja itu hingga jatuh ke tanah.
Molina mendapat larangan bermain tujuh pertandingan karena memukul bagian tubuh Rodri, kapten Spanyol, tindakan yang memicu konfrontasi panas antara kedua tim. Sementara itu, Thiago Almada dan gelandang Spanyol Gavi sama-sama dijatuhi skors satu pertandingan atas peran masing-masing dalam keributan tersebut.
- Nicolo Campo
AFA mengonfirmasi permintaan kepada FIFA berhasil
Dalam upaya meminimalkan dampak, AFA melobi badan pengatur sepak bola untuk mengubah cara skorsing dijalankan. Mereka merilis pernyataan yang mengonfirmasi pendekatan strategis mereka terhadap sanksi disipliner tersebut.
"AFA secara resmi telah meminta FIFA untuk mengizinkan sanksi yang dijatuhkan kepada para pemainnya selama final Piala Dunia 2026, dan kepada asosiasi itu sendiri, dijalankan dalam laga persahabatan Kelas A dan/atau pertandingan resmi, mana pun yang lebih dulu," bunyi pernyataan tersebut. "Berdasarkan pengajuan AFA, Komite Disiplin FIFA menilai permintaan itu disetujui sesuai dengan regulasi yang berlaku.
"Meski demikian, AFA, dalam membela hak-haknya dan hak para pemainnya, sedang menunggu justifikasi tertulis atas keputusan tersebut untuk mengajukan banding yang sesuai kepada Komite Banding FIFA, dengan Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) berpotensi menjadi upaya hukum terakhir."
- AFP
Kontroversi spanduk Falklands berujung pada penutupan stadion
Perkelahian itu bukan satu-satunya masalah disiplin Argentina di turnamen tersebut. Setelah kemenangan semifinal atas England, para pemain termasuk Lionel Messi, Cristian Romero, Giovani Lo Celso, dan Lisandro Martinez terlihat merayakan dengan spanduk kontroversial yang mengklaim Kepulauan Falkland milik Argentina.
Meski ada seruan agar larangan bermain dijatuhkan kepada individu terkait protes politik tersebut, para pemain terhindar dari hukuman langsung. Sebagai gantinya, FIFA menjatuhkan denda sebesar £235.000 kepada AFA, dengan £73.000 dari jumlah itu ditangguhkan.
Selain itu, Argentina akan menghadapi penutupan sebagian stadion untuk dua laga kandang berikutnya. Pertandingan-pertandingan ini akan digelar dengan kapasitas 50 persen, meski penutupan untuk satu pertandingan masih ditangguhkan.
- AFP
Laga persahabatan jadi kunci untuk mempercepat comeback di level internasional
Dengan menjalani larangan bermain ini saat laga non-kompetitif, Argentina bisa secara signifikan mempercepat kembalinya para pemain kunci mereka. AFA kini diperkirakan akan menyusun jadwal padat laga persahabatan internasional untuk segera menuntaskan skorsing bagi Paredes dan Molina.
Sebagai salah satu tuan rumah bersama laga centenary, Argentina sudah dipastikan mendapat tempat di Piala Dunia berikutnya. Ini berarti aksi kompetitif mereka berikutnya baru akan datang pada Copa America 2028, sehingga tim nasional memiliki banyak waktu untuk menjadwalkan pertandingan ekshibisi Kelas A dan mengintegrasikan kembali para bintang yang dijatuhi sanksi itu ke dalam skuad.
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