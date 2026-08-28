Argentina menelan kekalahan 1-0 dari Spanyol di final Piala Dunia 2026, sebuah pertandingan yang pada akhirnya dibayangi oleh kericuhan pascalaga yang brutal. FIFA kemudian menjatuhkan hukuman berat kepada beberapa sosok Argentina, termasuk asisten pelatih Roberto Ayala.

Paredes menerima hukuman paling berat. Gelandang berusia 32 tahun itu dijatuhi skors 10 pertandingan dan denda £65.000 karena mencekik Eric Garcia, memukul wajah Gavi, dan mendorong pemain remaja itu hingga jatuh ke tanah.

Molina mendapat larangan bermain tujuh pertandingan karena memukul bagian tubuh Rodri, kapten Spanyol, tindakan yang memicu konfrontasi panas antara kedua tim. Sementara itu, Thiago Almada dan gelandang Spanyol Gavi sama-sama dijatuhi skors satu pertandingan atas peran masing-masing dalam keributan tersebut.



