‘Sangat wajar’ - Bagaimana Portugal akan menangani Cristiano Ronaldo di Piala Dunia 2026, sementara Roberto Martinez mengakui bahwa metode di level tim nasional berbeda dengan di klub
Pengelolaan berkelanjutan untuk seorang tokoh legendaris
Pelatih Portugal, Martinez, menepis kekhawatiran terkait manajemen fisik Ronaldo menjelang Piala Dunia 2026.
Berbicara setelah pengumuman skuadnya untuk turnamen tersebut, Martinez menekankan bahwa penanganan internal terhadap bintang Al-Nassr itu berjalan tanpa komplikasi atau struktur yang dipaksakan.
Ketika ditanya bagaimana menit bermain dan kebugaran sang veteran akan diawasi, Martinez memberikan penilaian yang jelas. "Pengelolaannya dilakukan dengan sangat alami. Di Piala Dunia, tidak ada pola yang mengikuti klub atau usia. Semua orang fokus dan kami harus mengelola aktivitas sehari-hari dengan baik, itu saja," jelas sang pelatih kepada para wartawan.
Metode Pelatihan Internasional versus Metode Pelatihan Klub
Martinez menyoroti perbedaan yang signifikan antara cara para pemain ditangani di liga domestik dibandingkan dengan lingkungan yang penuh tekanan dalam turnamen musim panas.
Sementara pelatih klub harus mempertimbangkan kelelahan jangka panjang selama musim yang berlangsung sembilan bulan, Piala Dunia membutuhkan pendekatan yang lebih langsung dan reaktif berdasarkan kondisi saat ini, bukan usia biologis.
Mantan manajer Everton dan Belgia ini percaya bahwa sifat kompetisi yang padat memungkinkan adanya seperangkat aturan yang berbeda. Ia menyatakan: "Kita bisa membicarakan banyak impian, tetapi kita hanya memiliki tiga pertandingan untuk memulai, itulah Piala Dunia kita. Dan kita perlu mengelola ketiga pertandingan tersebut dengan cara terbaik."
Membangun di atas fondasi yang kokoh
Sejak mengambil alih tim nasional Portugal, Martinez telah bekerja sama secara intensif dengan Ronaldo dan para pemain inti tim. Ia menyoroti data serta pemahaman psikologis yang dibangun selama beberapa tahun terakhir sebagai alat utama dalam mengelola para pemainnya selama tur di Amerika Utara. Pelatih tersebut merasa hubungan antara staf dan kapten cukup kuat untuk menghadapi tantangan turnamen ini. "Kami sudah memiliki banyak informasi, kami berbicara tentang hampir 40 pertandingan bersama," kata Martinez. "Sekarang ini tentang mengelola tim selama Piala Dunia, sesuatu yang wajar."
Berfokus pada bakat dan komitmen bersama
Meskipun Ronaldo tetap menjadi sorotan bagi banyak orang, Martinez tetap berpendapat bahwa kesuksesan musim ini bergantung pada kekompakan dan komitmen seluruh skuad yang terdiri dari 27 pemain.
Menutup pemikirannya mengenai persiapan skuad, Martinez menambahkan: "Kami sangat percaya pada komitmen dan bakat para pemain kami untuk melakukannya dengan baik."
Tampaknya rencananya sederhana: memperlakukan setiap pemain, termasuk ikon nomor 7 mereka, sesuai dengan kebutuhan 90 menit ke depan dalam upaya meraih kejayaan.