Dalam wawancara dengan Paddy Power, Cole mengungkapkan kebingungannya atas kurangnya stabilitas setelah musim di mana tim berhasil menjuarai liga. Ia menyarankan bahwa sebagian tanggung jawab atas kurangnya kemajuan pada musim 2025-26 terletak pada manajer.

"Liverpool biasanya tetap mempertahankan manajer mereka dan ini tidak biasa karena telah terjadi perubahan besar-besaran di klub. Saya pikir Arne Slot harus memikul sebagian tanggung jawab," kata Cole. "Ketika Anda memenangkan Liga Premier dan memulai pertandingan pertama musim berikutnya dengan empat perubahan dalam tim, itu adalah peran yang sangat tidak biasa untuk diambil."

"Karena meskipun Anda mendatangkan pemain baru, Anda memiliki kemampuan untuk menyesuaikan mereka karena Anda adalah juara, Anda memiliki tim yang bagus, dan Anda tidak perlu banyak memperbaiki, jika ada sama sekali. Menurut saya, dia terlalu bersemangat dalam mencoba menyesuaikan semua pemainnya, alih-alih melakukannya selama enam bulan pertama. Dengan begitu, Anda akan mendapatkan evolusi, bukan revolusi. Jadi, dia harus memikul sebagian dari kesalahan itu, begitu pula para pemain."