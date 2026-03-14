'Sangat tidak biasa' - Joe Cole mengkritik Arne Slot karena mencoba 'memperbaiki' Liverpool dengan rekrutan baru meskipun telah menjuarai Liga Premier
Tindakan berisiko di tengah tekanan
Pendekatan Slot terhadap kehidupan di Anfield menjadi sorotan tajam setelah serangkaian keputusan pemilihan pemain yang berani. Meskipun mewarisi skuad yang baru saja mencapai puncak sepak bola Inggris, manajer asal Belanda itu memilih untuk melakukan perombakan besar-besaran dalam susunan pemain daripada melakukan transisi secara bertahap.
Strategi agresif ini membuat empat wajah baru masuk ke dalam susunan pemain inti untuk pertandingan pembuka musim ini: Jeremie Frimpong, Florian Wirtz, Hugo Ekitike, dan Milos Kerkez. Keputusan untuk menyingkirkan inti tim yang telah mengamankan trofi pada musim debutnya di Anfield memicu perdebatan tentang apakah Slot secara tidak perlu mengganggu formula kemenangan tersebut. Tak lama setelah itu, The Reds memutuskan untuk memecahkan rekor transfer Inggris dengan mendatangkan Alexander Isak dari Newcastle seharga £125 juta, menambah satu wajah baru lagi ke lini serang tim yang sudah dipenuhi bintang-bintang.
Cole mempertanyakan revolusi tersebut
Dalam wawancara dengan Paddy Power, Cole mengungkapkan kebingungannya atas kurangnya stabilitas setelah musim di mana tim berhasil menjuarai liga. Ia menyarankan bahwa sebagian tanggung jawab atas kurangnya kemajuan pada musim 2025-26 terletak pada manajer.
"Liverpool biasanya tetap mempertahankan manajer mereka dan ini tidak biasa karena telah terjadi perubahan besar-besaran di klub. Saya pikir Arne Slot harus memikul sebagian tanggung jawab," kata Cole. "Ketika Anda memenangkan Liga Premier dan memulai pertandingan pertama musim berikutnya dengan empat perubahan dalam tim, itu adalah peran yang sangat tidak biasa untuk diambil."
"Karena meskipun Anda mendatangkan pemain baru, Anda memiliki kemampuan untuk menyesuaikan mereka karena Anda adalah juara, Anda memiliki tim yang bagus, dan Anda tidak perlu banyak memperbaiki, jika ada sama sekali. Menurut saya, dia terlalu bersemangat dalam mencoba menyesuaikan semua pemainnya, alih-alih melakukannya selama enam bulan pertama. Dengan begitu, Anda akan mendapatkan evolusi, bukan revolusi. Jadi, dia harus memikul sebagian dari kesalahan itu, begitu pula para pemain."
Biaya perubahan yang cepat
Para pemain baru yang didatangkan Liverpool melalui bursa transfer semuanya menghadapi rintangan besar dan reaksi negatif, karena mereka kesulitan beradaptasi dengan tuntutan intensitas tinggi dari klub Anfield tersebut. Cedera dan performa yang kurang memuaskan dari para pemain kunci membuat The Reds tertinggal dari para pesaingnya dalam perburuan gelar Liga Premier, dengan The Reds kini berada di peringkat keenam klasemen.
"Isak mengalami cedera dan juga menjalani musim panas yang sulit, dan tidak ada yang mengira Wirtz akan membutuhkan waktu enam bulan untuk beradaptasi," tambah Cole. "Jadi, saya rasa jika Liverpool tidak memenangkan apa pun dan Slot gagal lolos ke Liga Champions, mereka akan mempertanyakan hal ini. Namun pada akhirnya, Liverpool cenderung lebih setia daripada mengganti manajer mereka. Jadi, dia akan diberi sedikit lebih banyak waktu."
Tekanan semakin meningkat dalam perebutan gelar Liga Champions
Seiring dengan semakin memanasnya persaingan untuk empat besar, tekanan terhadap Slot agar mampu menghasilkan hasil positif pun semakin meningkat. Gagal lolos ke Liga Champions akan menjadi pukulan telak bagi klub yang musim lalu berhasil mencapai puncak sepak bola Inggris.
The Reds telah mengumpulkan 48 poin dari 29 pertandingan dan tertinggal tiga poin dari Manchester United yang berada di posisi ketiga. Dengan sembilan pertandingan tersisa, mereka harus memenangkan sebanyak mungkin pertandingan untuk memastikan finis di empat besar. Ujian berikutnya adalah melawan Tottenham pada hari Minggu, sebelum mereka mengalihkan perhatian ke Galatasaray pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions.
