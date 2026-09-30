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'Sangat terpukul' - Micah Richards akhirnya angkat bicara setelah Manchester City dinyatakan bersalah atas 114 pelanggaran finansial Premier League
Vonis telak untuk Manchester City
Manchester City terguncang setelah dinyatakan bersalah melanggar aturan keuangan Premier League menyusul sidang panjang komisi independen. Klub itu dinyatakan telah melakukan 114 dari 115 dakwaan yang diajukan kepada mereka, yang mencakup periode dari musim 2008-09 hingga 2017-18.
Premier League mengonfirmasi putusan tersebut, dengan menyatakan bahwa City telah mengatur kontrak palsu dan mengandalkan perjanjian yang menyesatkan untuk secara artifisial menaikkan pendapatan sambil menekan biaya. Laporan komisi independen itu juga mengungkap bahwa saksi-saksi kunci klub memberikan bukti yang palsu dan tidak jujur.
Temuan itu memberi bayang-bayang kelam atas era yang sangat sukses bagi klub tersebut, sehingga memicu reaksi keras dari seluruh dunia sepak bola. Mantan kapten Manchester United Roy Keane bahkan menyarankan agar para pemain City membuang medali mereka ke tempat sampah.
- Getty Images Sport
Richards mengakui dirinya hancur
Mantan bek Manchester City Richards akhirnya buka suara soal skandal itu, mengakui kabar tersebut sangat memukulnya. Richards, yang menjuarai Premier League bersama tim asuhan Roberto Mancini pada 2012, membagikan reaksi emosionalnya terhadap temuan tersebut.
"Laporan-laporan itu mengkhawatirkan," jelasnya di podcast The Rest is Football. "Saya melihat kata-kata yang digunakan Premier League soal kontrak palsu dan saya benar-benar merasa hancur.
"Saya sudah berada di klub itu sejak berusia 14 tahun, saya akan mati demi klub itu. Saya mewujudkan impian saya di Manchester City, tetapi kemudian mendengar laporan-laporan ini, dan bukan hanya saya sebagai mantan pemain, tetapi juga para suporter, apa yang harus mereka lalui, benar-benar menghancurkan."
Dampak yang lebih luas terhadap sepak bola
Pelanggaran finansial itu melibatkan dugaan skema pendanaan terselubung senilai lebih dari £830 juta dengan mitra komersial. Menurut komisi, perjanjian sponsor tersebut tidak mencerminkan substansi ekonomi yang sebenarnya, sehingga sepenuhnya merusak integritas kompetisi.
Richards mengakui ia merasakan campuran kesedihan, kemarahan, dan kebingungan atas situasi tersebut, sembari mengakui bahwa City masih menyatakan diri tidak bersalah. Namun, ia menegaskan bahwa dampaknya meluas jauh melampaui separuh biru Manchester.
"Tidak ada pemenang," kata Richards. "Jika Man City mengajukan banding dan mereka lolos, itu tetap akan ternoda. Dan, jika mereka dinyatakan bersalah setelah banding, lalu apa yang terjadi?
"Dan ini bukan hanya soal fans Man City atau pemain Man City, seluruh Premier League ikut dipertanyakan. Ini bisa menjadi sesuatu yang berlangsung selama bertahun-tahun dan bertahun-tahun dan bertahun-tahun."
- Getty Images
Apa berikutnya untuk Manchester City?
City dengan tegas membantah melakukan kesalahan apa pun dan menegaskan mereka memiliki bukti yang tak terbantahkan untuk mendukung posisi mereka. Klub tersebut memiliki waktu hingga 2 Oktober untuk mengajukan banding resmi terhadap temuan komisi independen.
Jika putusan bersalah itu tetap berlaku, klub tersebut bisa menghadapi hukuman yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sangat berat. Sanksi potensial mencakup pengurangan poin besar-besaran, larangan transfer, atau bahkan dikeluarkan langsung dari Premier League. Ada juga kemungkinan nyata bahwa City bisa dicabut dari tiga gelar Premier League yang mereka menangi selama periode yang dimaksud.
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