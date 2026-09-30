Manchester City terguncang setelah dinyatakan bersalah melanggar aturan keuangan Premier League menyusul sidang panjang komisi independen. Klub itu dinyatakan telah melakukan 114 dari 115 dakwaan yang diajukan kepada mereka, yang mencakup periode dari musim 2008-09 hingga 2017-18.

Premier League mengonfirmasi putusan tersebut, dengan menyatakan bahwa City telah mengatur kontrak palsu dan mengandalkan perjanjian yang menyesatkan untuk secara artifisial menaikkan pendapatan sambil menekan biaya. Laporan komisi independen itu juga mengungkap bahwa saksi-saksi kunci klub memberikan bukti yang palsu dan tidak jujur.

Temuan itu memberi bayang-bayang kelam atas era yang sangat sukses bagi klub tersebut, sehingga memicu reaksi keras dari seluruh dunia sepak bola. Mantan kapten Manchester United Roy Keane bahkan menyarankan agar para pemain City membuang medali mereka ke tempat sampah.