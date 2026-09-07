Arsenal menikmati awal sempurna dalam upaya mempertahankan gelar Premier League mereka, dan rekrutan musim panas Guimaraes meyakini pujian itu layak diberikan kepada standar tanpa kompromi Arteta. Guimaraes, yang datang dalam kesepakatan senilai £75 juta dari Newcastle, terkesan oleh intensitas lingkungan yang diciptakan manajer barunya.

Merefleksikan interaksi awalnya dengan pelatih asal Spanyol itu, Guimaraes mengungkapkan bahwa pesan soal evolusi tanpa henti sudah jelas sejak hari pertama. "Saya sangat senang bisa berlatih lima atau enam kali bersama tim. Sangat menyenangkan bisa bekerja dengan tim yang begitu kuat dan mengesankan," kata Guimaraes kepada Daily Mail.

"Mereka kuat secara fisik, kuat dalam bertahan, kuat dalam menyerang. Musim ini tampaknya mereka bermain lebih baik daripada musim lalu. Saya pikir itulah tujuannya, untuk berkembang setiap tahun. Itulah pesan yang ingin disampaikan Arteta kepada kami."