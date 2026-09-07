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'Sangat terobsesi!' - Bintang Arsenal ungkap pendorong Mikel Arteta saat Arsenal melesat dalam awal pertahanan gelar mereka
Pengejaran tanpa henti Arteta terhadap kesempurnaan
Arsenal menikmati awal sempurna dalam upaya mempertahankan gelar Premier League mereka, dan rekrutan musim panas Guimaraes meyakini pujian itu layak diberikan kepada standar tanpa kompromi Arteta. Guimaraes, yang datang dalam kesepakatan senilai £75 juta dari Newcastle, terkesan oleh intensitas lingkungan yang diciptakan manajer barunya.
Merefleksikan interaksi awalnya dengan pelatih asal Spanyol itu, Guimaraes mengungkapkan bahwa pesan soal evolusi tanpa henti sudah jelas sejak hari pertama. "Saya sangat senang bisa berlatih lima atau enam kali bersama tim. Sangat menyenangkan bisa bekerja dengan tim yang begitu kuat dan mengesankan," kata Guimaraes kepada Daily Mail.
"Mereka kuat secara fisik, kuat dalam bertahan, kuat dalam menyerang. Musim ini tampaknya mereka bermain lebih baik daripada musim lalu. Saya pikir itulah tujuannya, untuk berkembang setiap tahun. Itulah pesan yang ingin disampaikan Arteta kepada kami."
- Getty Images Sport
Mengatasi kemunduran akibat cedera dini
Meski Arsenal tengah melaju di atas lapangan, Guimaraes menjalani awal yang cukup membuat frustrasi saat ia mengelola beban kerjanya. Pemain Brasil itu berjuang dengan masalah selangkangan yang terus-menerus, yang memaksanya menyaksikan sebagian besar awal musim dari pinggir lapangan. Ia hanya dibatasi tampil sebagai pemain pengganti saat melawan Aston Villa dan tetap menjadi pemain cadangan yang tidak digunakan dalam kemenangan 2-1 atas Chelsea baru-baru ini di Emirates Stadium.
Absennya pemain berusia 28 tahun itu ditangani dengan hati-hati oleh Arteta, yang waspada agar tidak terlalu cepat memaksakan gelandang rekrutan andalannya itu kembali bermain. Persaingan untuk memperebutkan tempat di lini tengah Arsenal tetap sengit, tetapi Guimaraes diperkirakan akan menjadi komponen vital tim saat mereka berupaya bersaing di berbagai ajang.
Raya memuji mentalitas seorang juara
Bukan hanya para pemain baru yang merasakan dampak dari kesuksesan Arsenal belakangan ini; pemain-pemain mapan seperti David Raya juga percaya klub ini telah mencapai level kedewasaan yang baru. Setelah kemenangan atas Chelsea, kiper asal Spanyol itu berbicara tentang perubahan psikologis yang terjadi setelah memenangi trofi besar.
"Tentu saja, menjuarai liga setelah sekian tahun dan setelah bertahun-tahun selalu begitu dekat, itu memberi Anda kelegaan dan memberi Anda tambahan kepercayaan diri," jelas Raya. "Berkaca dari tiga pertandingan itu, terutama kemenangan Community Shield melawan (Manchester) City, cara kami bermain, itu memberi Anda motivasi tambahan dan kepercayaan diri tambahan untuk bermain dengan cara yang ingin kami mainkan."
- Getty
Menjaga momentum untuk perjalanan ke depan
Kemampuan Arsenal untuk terus meraih hasil positif meski tidak sedang menampilkan permainan terbaiknya yang mengalir bebas telah menjadi ciri khas performa mereka pada awal musim ini. Kemenangan atas Chelsea asuhan Xabi Alonso menjadi contoh nyata, saat mereka bangkit dari ketertinggalan awal untuk mengamankan tiga poin penuh.
Dengan awal sempurna dalam upaya mempertahankan gelar yang masih terjaga, fokus kini beralih ke Liga Champions, di mana Arsenal akan berusaha menerjemahkan dominasi domestik mereka ke panggung Eropa. Arsenal akan bertandang menghadapi Napoli dalam laga pembuka fase grup Liga Champions mereka pada Rabu malam ini.
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