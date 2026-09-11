Getty Images Sport
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'Sangat terkejut!' - Mikel Arteta membalas Gabriel Jesus dan Ian Wright setelah klaim 'polisi jahat' menyusul cuci gudang musim panas Arsenal
Kepergian Arsenal pada musim panas memicu perdebatan
Jesus baru-baru ini mengungkapkan kekecewaannya terkait kepindahan senilai £12,5 juta ke Barcelona. Penyerang Brasil itu mengklaim bahwa "tidak ada yang memberi tahu saya apa pun" setelah ia diperintahkan berlatih terpisah dari skuad utama sebelum kepindahan tersebut.
Pengungkapan ini memicu perdebatan lebih lanjut ketika legenda Arsenal Ian Wright mengkritik perlakuan klub terhadap Gabriel Martinelli. Winger itu sepenuhnya disingkirkan dari pilihan skuad pertandingan pada awal musim sebelum merampungkan transfer menguntungkan senilai £60 juta ke klub Saudi Pro League, Al Hilal.
- Getty Images Sport
Arteta 'terkejut' dengan klaim soal Jesus
Berbicara kepada media pada Jumat, Arteta dengan tegas menolak narasi yang berkembang seputar kepergian sejumlah nama besar tersebut. Pelatih asal Spanyol itu mengaku terkejut dengan keluhan spesifik dari Jesus dan menegaskan bahwa pembicaraan yang semestinya sudah dilakukan.
"Sangat terkejut, sejujurnya, apalagi karena dengan Gabi [Jesus] saya berbicara secara individu di ruang ganti," ungkap Arteta. "Saya tidak tahu kata-kata apa yang diucapkan, tidak masalah."
Manajer Arsenal itu menegaskan bahwa interaksi terakhir mereka berjalan positif. Ia menambahkan: "Kata-kata yang kami sampaikan satu sama lain, semuanya tentang rasa terima kasih. Saya tidak tahu, tidak masalah. Terkadang saya paham ketika Anda harus menyampaikan kabar buruk atau kabar yang tidak diduga orang, hal-hal seperti itu [bisa] memicu [reaksi]."
Berperan sebagai 'polisi jahat'
Arteta dengan cepat menunjuk Leandro Trossard sebagai bukti bahwa hubungan dapat bertahan melampaui sebuah transfer. Penyerang Belgia itu menuntaskan kepindahan senilai £15 juta ke Besiktas pada musim panas ini, tetapi dengan gembira kembali bertemu rekan-rekan setim lamanya di ruang ganti Emirates Stadium setelah kemenangan 2-1 Arsenal atas Chelsea baru-baru ini.
Menerima tanggung jawab berat sebagai manajer, Arteta menjelaskan: "Seseorang harus menjadi polisi yang jahat. Jika itu harus saya, maka harus saya dan saya mengerti. Yang penting biasanya adalah apa yang terjadi tiga bulan kemudian, enam bulan kemudian, ketika Trossard datang, dia berada di ruang ganti bersama kami, suasana dan hubungan yang Anda miliki."
Ia tetap berharap waktu akan menyembuhkan gesekan yang masih tersisa dengan Jesus dan Martinelli. "Hal-hal seperti itu sudah terjadi begitu jauh dengan pemain lain hingga mereka pergi, pada satu titik hubungan itu benar-benar sangat baik," pungkasnya. "Saya berharap kasusnya akan sama."
- Getty Images Sport
Arsenal berupaya mempertahankan awal sempurna
Arsenal akan berusaha menepis segala gangguan di luar lapangan saat bertandang menghadapi Sunderland pada Sabtu malam. Skuad Arteta bertekad mengamankan kemenangan tandang lain dan mempertahankan awal sempurna mereka di musim baru.
Tim memasuki akhir pekan dengan dorongan moral setelah kemenangan Liga Champions pada Rabu di markas Napoli. Memberikan kabar kebugaran penting, Arteta mengonfirmasi bek Ben White berada dalam kondisi "baik-baik saja" setelah tertatih-tatih pada akhir laga di Italia, sementara Cristhian Mosquera saat ini sedang diperiksa karena berjuang melawan masalah otot.
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