'Sangat terkejut!' - Mikel Arteta membalas Gabriel Jesus dan Ian Wright setelah klaim 'polisi jahat' menyusul cuci gudang musim panas Arsenal

Arteta dengan cepat menunjuk Leandro Trossard sebagai bukti bahwa hubungan dapat bertahan melampaui sebuah transfer. Penyerang Belgia itu menuntaskan kepindahan senilai £15 juta ke Besiktas pada musim panas ini, tetapi dengan gembira kembali bertemu rekan-rekan setim lamanya di ruang ganti Emirates Stadium setelah kemenangan 2-1 Arsenal atas Chelsea baru-baru ini.

Menerima tanggung jawab berat sebagai manajer, Arteta menjelaskan: "Seseorang harus menjadi polisi yang jahat. Jika itu harus saya, maka harus saya dan saya mengerti. Yang penting biasanya adalah apa yang terjadi tiga bulan kemudian, enam bulan kemudian, ketika Trossard datang, dia berada di ruang ganti bersama kami, suasana dan hubungan yang Anda miliki."

Ia tetap berharap waktu akan menyembuhkan gesekan yang masih tersisa dengan Jesus dan Martinelli. "Hal-hal seperti itu sudah terjadi begitu jauh dengan pemain lain hingga mereka pergi, pada satu titik hubungan itu benar-benar sangat baik," pungkasnya. "Saya berharap kasusnya akan sama."



