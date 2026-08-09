'Sangat terhormat' - Lucas Digne memastikan kepulangan spektakuler ke PSG setelah hengkang dari Aston Villa

Menurut laporan dari BBC Sport, Paris Saint-Germain telah berhasil mengaktifkan klausul rilis senilai £8,5 juta untuk memulangkan Digne ke Parc des Princes. Bek tersebut telah menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun dengan klub, mengakhiri delapan tahun masa baktinya di Inggris.

Digne awalnya bergabung dengan Aston Villa dari Everton pada 2022 dan memainkan peran penting dalam membantu tim meraih gelar Liga Europa musim lalu, yang merupakan trofi mayor pertama mereka sejak 1996. Paris Saint-Germain telah mengambil langkah tegas untuk menambah kedalaman skuad mereka, dengan mendatangkan pemain yang sudah mengenal lingkungan klub dan memiliki pengalaman signifikan di level tertinggi.