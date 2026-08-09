Getty Images Sport
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'Sangat terhormat' - Lucas Digne memastikan kepulangan spektakuler ke PSG setelah hengkang dari Aston Villa
PSG amankan transfer Digne
Menurut laporan dari BBC Sport, Paris Saint-Germain telah berhasil mengaktifkan klausul rilis senilai £8,5 juta untuk memulangkan Digne ke Parc des Princes. Bek tersebut telah menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun dengan klub, mengakhiri delapan tahun masa baktinya di Inggris.
Digne awalnya bergabung dengan Aston Villa dari Everton pada 2022 dan memainkan peran penting dalam membantu tim meraih gelar Liga Europa musim lalu, yang merupakan trofi mayor pertama mereka sejak 1996. Paris Saint-Germain telah mengambil langkah tegas untuk menambah kedalaman skuad mereka, dengan mendatangkan pemain yang sudah mengenal lingkungan klub dan memiliki pengalaman signifikan di level tertinggi.
- Getty Images Sport
Digne mengungkapkan kegembiraannya atas kepulangan itu
Berbicara soal transfernya, Digne mengungkapkan kebanggaan besar karena kembali bergabung dengan tim yang pernah ia bela pada awal karier profesionalnya. Digne mencatatkan 30 penampilan pada periode pertamanya sebelum hengkang ke Barcelona pada 2016. Transfer ini menjadi tonggak penting bagi Digne, yang kini akan berintegrasi ke dalam skuad yang belakangan mendominasi sepakbola Eropa, memberinya kesempatan lain untuk bersinar.
Merefleksikan kepindahan tersebut, ia sangat senang bisa menuntaskan kesepakatan itu: "Saya sangat terhormat bisa kembali ke Paris Saint-Germain setelah pengalaman luar biasa yang saya rasakan di sini lebih dari sepuluh tahun lalu," kata Digne. "Saya sangat terkesan dengan perkembangan klub ini selama bertahun-tahun."
Persaingan menanti di ibu kota Prancis
Di Paris Saint-Germain, Digne akan menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan posisi starter, karena ia diperkirakan akan menantang bek kiri pilihan utama, Nuno Mendes.
PSG telah memantapkan diri sebagai kekuatan utama di sepak bola Eropa, setelah menjuarai Liga Champions dua kali secara beruntun, termasuk kemenangan dramatis lewat adu penalti atas Arsenal di final 2026. Sementara itu, Aston Villa kini telah kehilangan tiga pemain kunci pada jendela transfer saat ini.
Digne menyusul Morgan Rogers, yang pindah ke Chelsea, dan Youri Tielemans, yang bergabung dengan Manchester United, keluar dari pintu keluar. Aston Villa perlu membangun kembali tim saat mereka bersiap untuk musim baru tanpa figur-figur berpengaruh ini.
- Getty Images Sport
Apa langkah berikutnya untuk Digne dan Villa?
Digne akan langsung bergabung dalam latihan bersama Paris Saint-Germain saat ia berupaya tampil dalam pertandingan domestik dan Eropa mereka yang akan datang. Bek tersebut akan berusaha cepat beradaptasi dengan tuntutan taktik dari manajer barunya, Luis Enrique. Di sisi lain, Aston Villa harus segera masuk ke bursa transfer untuk mencari pengganti yang cocok bagi Digne sebelum musim dimulai.
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