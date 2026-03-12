Goal.com
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

"Sangat suram" - Bernardo Silva memberikan gambaran suram tentang kekalahan telak Manchester City di Liga Champions melawan Real Madrid

Kapten Manchester City, Bernardo Silva, memberikan penilaian yang suram terkait kekalahan telak 3-0 timnya dari Real Madrid. Hattrick sensasional dari Federico Valverde membuat juara Premier League itu terpuruk dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions di Santiago Bernabeu, meninggalkan tim asuhan Pep Guardiola dengan tugas berat untuk membalikkan keadaan di leg kedua.

  • Mimpi buruk Eropa kota di Madrid

    Skor pertandingan bisa saja menjadi lebih memalukan bagi tim tamu jika Gianluigi Donnarumma tidak berhasil menahan tendangan penalti lemah dari Vinicius Jr. di babak kedua. Meskipun berhasil lolos dari gol keempat, suasana di kubu City tetap suram, dengan para petinggi mengakui bahwa jalan menuju perempat final kini terlihat berbahaya menjelang leg kedua di Etihad Stadium pada Selasa depan.

    Pengakuan Silva yang 'sangat gelap'

    Menyikapi hasil pertandingan, Silva tidak menyembunyikan kekecewaannya. "Dengan skor 3-0, situasinya menjadi sedikit lebih sulit," kata Bernardo. "Sekarang rasanya sangat buruk, rasanya sangat suram. Tapi besok adalah hari baru, dan pasti minggu depan kami akan datang ke pertandingan dengan keyakinan bahwa kami masih punya peluang."

    Dia menambahkan: "Saya pikir tim saya membiarkan emosi mengubah jalannya pertandingan. Kami merasa nyaman, menemukan ruang yang tepat, tapi setelah kebobolan gol pertama, kami sepenuhnya kehilangan kendali, berhenti mengontrol transisi dan bola kedua. Saat bermain melawan Real Madrid dengan kualitas yang mereka miliki, Anda akan membayar harganya."

  • Guardiola meragukan peluang City.

    Meskipun Guardiola berjanji akan berjuang di leg kedua, pandangannya tampak sangat pragmatis mengingat tantangan besar yang harus dihadapi timnya. Ketika ditanya tentang peluang mereka untuk lolos, manajer City mengatakan kepada wartawan: "Saat ini, tidak banyak. Tentu saja kami akan mencoba. Sekarang semuanya lebih sulit... tapi kami akan ada di sana, kami akan bersama para pendukung kami, kami bisa melakukan lebih banyak untuk menjadi lebih baik di sepertiga akhir lapangan, dan kami akan mencoba."

    Manajer tersebut mendapat kritik karena menurunkan Jeremy Doku, Savinho, dan Antoine Semenyo untuk mendukung Erling Haaland, meskipun ia membantah telah terlalu banyak mengubah susunan pemainnya. Ia menambahkan: "Tidak, tidak banyak perubahan. Lebih banyak perubahan di Newcastle, dalam pertandingan terakhir sebagian besar pemain bermain. Saya ingin mereka agresif di sisi luar dalam situasi satu lawan satu. Jeremy tampil luar biasa, dan kami sedikit kesulitan di sisi kanan. Kami sering kali merasa bisa mencetak gol dan mencoba melihat apa yang terjadi di babak kedua, tetapi mereka datang tiga kali dan mencetak tiga gol.”

    Semua mata tertuju pada Etihad

    Kota harus terlebih dahulu fokus pada laga kandang melawan West Ham United sebelum mencoba membalikkan defisit tiga gol pada Selasa depan. Kembalinya Kylian Mbappe ke skuad Madrid untuk leg kedua hanya menambah rasa cemas yang mengelilingi pertandingan tersebut.

0