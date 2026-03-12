"Sangat suram" - Bernardo Silva memberikan gambaran suram tentang kekalahan telak Manchester City di Liga Champions melawan Real Madrid

Meskipun Guardiola berjanji akan berjuang di leg kedua, pandangannya tampak sangat pragmatis mengingat tantangan besar yang harus dihadapi timnya. Ketika ditanya tentang peluang mereka untuk lolos, manajer City mengatakan kepada wartawan: "Saat ini, tidak banyak. Tentu saja kami akan mencoba. Sekarang semuanya lebih sulit... tapi kami akan ada di sana, kami akan bersama para pendukung kami, kami bisa melakukan lebih banyak untuk menjadi lebih baik di sepertiga akhir lapangan, dan kami akan mencoba."

Manajer tersebut mendapat kritik karena menurunkan Jeremy Doku, Savinho, dan Antoine Semenyo untuk mendukung Erling Haaland, meskipun ia membantah telah terlalu banyak mengubah susunan pemainnya. Ia menambahkan: "Tidak, tidak banyak perubahan. Lebih banyak perubahan di Newcastle, dalam pertandingan terakhir sebagian besar pemain bermain. Saya ingin mereka agresif di sisi luar dalam situasi satu lawan satu. Jeremy tampil luar biasa, dan kami sedikit kesulitan di sisi kanan. Kami sering kali merasa bisa mencetak gol dan mencoba melihat apa yang terjadi di babak kedua, tetapi mereka datang tiga kali dan mencetak tiga gol.”