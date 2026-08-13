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'Sangat sulit untuk mengatakan tidak' - Kerim Alajbegovic mengungkap alasan ia menolak Chelsea demi pindah ke Juventus
Memilih Turin ketimbang London Barat
Alajbegovic adalah salah satu talenta muda yang paling diburu di benua ini setelah tampil impresif dalam periode bersama sistem RB Salzburg. Ketika klub-klub seperti AC Milan, Roma, dan Napoli sama-sama dikaitkan dengan minat terhadap jasanya, Chelsea tampak telah memenangi persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya. Juventus bergerak luar biasa cepat memanfaatkan ketidakpastian itu, mengamankan kesepakatan yang membuat sang pemain muda justru pindah ke Italia.
Berbicara kepada Tuttosport tentang keputusannya menolak Premier League demi Serie A, Alajbegovic dengan jelas menegaskan kebesaran klub barunya. Ia menjelaskan daya tarik Juventus dengan mengatakan: "Ketika Juventus memanggil, sangat sulit untuk mengatakan tidak. Ini adalah salah satu klub terbesar di dunia dan saya benar-benar bangga mengenakan jersey ini. Memang benar, mengetahui klub ini punya keyakinan pada saya sangat, sangat penting bagi saya. Pjanic juga penting dalam pilihan saya, karena dia adalah pemain Juventus, dan memiliki pengaruh yang sangat besar di klub ini."
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Faktor Luciano Spalletti
Salah satu pendorong utama di balik kepindahan ini adalah pencarian proyek yang menawarkan jalur jelas menuju sepakbola tim utama. Meski tawaran Chelsea menggiurkan, Alajbegovic mencari manajer yang bisa memberikan jaminan langsung terkait perkembangannya dan perannya di dalam skuad. Di sinilah Luciano Spalletti memainkan peran penentu, dengan menawarkan integrasi taktik dan bimbingan seperti yang ia butuhkan. Talenta Bosnia itu sudah mulai menyerap tuntutan taktik yang dibebankan kepadanya oleh mantan bos Napoli tersebut, menyoroti peningkatan kualitas dan ekspektasi di Allianz Stadium.
Mengomentari pengalaman awalnya di bawah Spalletti, Alajbegovic mengatakan: "Saya bisa melihat dalam latihan betapa bagusnya Spalletti, bahwa dia selalu menginginkan kesempurnaan. Positif rasanya bekerja sekeras ini, karena Anda mempelajari sesuatu yang baru di setiap sesi. Anda berkonsentrasi pada akurasi umpan, pergerakan, penempatan posisi. Dia adalah pelatih level tertinggi bagi saya dan saya tak sabar untuk terus belajar darinya."
Mendapat pujian dari seorang legenda
Bergabung dengan klub seperti Juventus membawa serta beban sejarah dan sorotan para mantan pemain besar. Alajbegovic sudah menarik perhatian sosok yang mungkin merupakan pemain terhebat yang pernah mengenakan seragam hitam-putih, Alessandro Del Piero. Pemilik nomor 10 legendaris itu baru-baru ini secara khusus menyebut pemain Bosnia tersebut sebagai "bakat sejati", pujian yang tidak luput dari perhatian sang pemain anyar.
"Del Piero tidak perlu diperkenalkan, semua orang mengenalnya, dia benar-benar legenda. Merupakan sebuah kehormatan karena dia mengatakan hal-hal baik tentang saya, itu benar-benar istimewa. Saya baru saja datang dan saya harus terus bekerja keras, menunjukkan kepada semua orang apa yang bisa saya lakukan. Jalan saya masih panjang," kata Alajbegovic.
- Getty Images
Beradaptasi dan menemukan inspirasi
Di luar lapangan, transisi menuju kehidupan di Italia menjadi lebih mulus berkat kehadiran Kenan Yildiz. Kedua pemain memiliki latar belakang yang mirip, karena sama-sama dibesarkan di Jerman, yang membuat mereka langsung menjalin kedekatan di ruang ganti. Komunikasi sering kali menjadi kendala terbesar bagi pemain muda yang pindah ke luar negeri, tetapi kemampuan berbicara dalam bahasa Jerman dengan seorang rekan setim telah membantu Alajbegovic beradaptasi lebih cepat dari yang diperkirakan.
"Kenan adalah pemain kelas atas dan juga sosok yang luar biasa. Dia banyak membantu saya. Kami berbicara dalam bahasa yang sama, Jerman, dan penting bagi saya untuk memiliki seseorang yang berbicara dalam bahasa saya. Sangat menyenangkan dia ada di sini, begitu juga para pemain lainnya. Tapi ya, Kenan adalah teman yang sangat baik bagi saya dan kami tak sabar untuk bermain dan bekerja bersama demi membantu tim serta membawa Juventus ke puncak," tutup Alajbegovic.
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