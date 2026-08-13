'Sangat sulit untuk mengatakan tidak' - Kerim Alajbegovic mengungkap alasan ia menolak Chelsea demi pindah ke Juventus

Alajbegovic adalah salah satu talenta muda yang paling diburu di benua ini setelah tampil impresif dalam periode bersama sistem RB Salzburg. Ketika klub-klub seperti AC Milan, Roma, dan Napoli sama-sama dikaitkan dengan minat terhadap jasanya, Chelsea tampak telah memenangi persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya. Juventus bergerak luar biasa cepat memanfaatkan ketidakpastian itu, mengamankan kesepakatan yang membuat sang pemain muda justru pindah ke Italia.

Berbicara kepada Tuttosport tentang keputusannya menolak Premier League demi Serie A, Alajbegovic dengan jelas menegaskan kebesaran klub barunya. Ia menjelaskan daya tarik Juventus dengan mengatakan: "Ketika Juventus memanggil, sangat sulit untuk mengatakan tidak. Ini adalah salah satu klub terbesar di dunia dan saya benar-benar bangga mengenakan jersey ini. Memang benar, mengetahui klub ini punya keyakinan pada saya sangat, sangat penting bagi saya. Pjanic juga penting dalam pilihan saya, karena dia adalah pemain Juventus, dan memiliki pengaruh yang sangat besar di klub ini."