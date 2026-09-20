'Sangat sulit untuk kalah' - pahlawan hat-trick Brian Brobbey patah hati meski Sunderland terlibat dalam duel menegangkan dengan Manchester City

Dalam laga yang akan dikenang sebagai salah satu klasik Premier League, aksi heroik Brobbey tidak cukup untuk menghentikan laju Manchester City, karena tim asuhan Enzo Maresca mengamankan kemenangan kelima beruntun mereka pada musim ini untuk tetap menjadi satu-satunya tim di divisi tersebut dengan rekor sempurna 100 persen. Berbicara kepada Sky Sports setelah peluit akhir, striker internasional Belanda itu tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya karena pulang dengan tangan hampa meski mencetak trigol sensasional, dengan mengakui: "Sulit berada di pihak yang kalah ketika Anda mencetak tiga gol. Sangat sulit untuk kalah."

Pertandingan itu berjalan kacau dari awal hingga akhir, dengan momentum berayun liar antara kedua tim. Brobbey, yang mencetak trigol sensasional untuk menjadi pemain Sunderland pertama yang mencetak hat-trick di kasta teratas sejak Jermain Defoe pada 2016, mengakui betapa intensnya duel tersebut melawan salah satu tim raksasa Premier League. "Naik turun, naik turun. Man City adalah tim yang sangat bagus dengan banyak kualitas jadi ya, kami mencoba, saya pikir kami memainkan pertandingan yang sangat bagus. Kami mencoba, sulit ketika Anda kalah. Kami hanya perlu terus melangkah," ujarnya.