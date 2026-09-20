AFP
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'Sangat sulit untuk kalah' - pahlawan hat-trick Brian Brobbey patah hati meski Sunderland terlibat dalam duel menegangkan dengan Manchester City
Perasaan campur aduk bagi bintang Sunderland
Dalam laga yang akan dikenang sebagai salah satu klasik Premier League, aksi heroik Brobbey tidak cukup untuk menghentikan laju Manchester City, karena tim asuhan Enzo Maresca mengamankan kemenangan kelima beruntun mereka pada musim ini untuk tetap menjadi satu-satunya tim di divisi tersebut dengan rekor sempurna 100 persen. Berbicara kepada Sky Sports setelah peluit akhir, striker internasional Belanda itu tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya karena pulang dengan tangan hampa meski mencetak trigol sensasional, dengan mengakui: "Sulit berada di pihak yang kalah ketika Anda mencetak tiga gol. Sangat sulit untuk kalah."
Pertandingan itu berjalan kacau dari awal hingga akhir, dengan momentum berayun liar antara kedua tim. Brobbey, yang mencetak trigol sensasional untuk menjadi pemain Sunderland pertama yang mencetak hat-trick di kasta teratas sejak Jermain Defoe pada 2016, mengakui betapa intensnya duel tersebut melawan salah satu tim raksasa Premier League. "Naik turun, naik turun. Man City adalah tim yang sangat bagus dengan banyak kualitas jadi ya, kami mencoba, saya pikir kami memainkan pertandingan yang sangat bagus. Kami mencoba, sulit ketika Anda kalah. Kami hanya perlu terus melangkah," ujarnya.
- AFP
Brobbey mencetak sejarah Premier League meski kalah
Brobbey bergabung dengan kelompok elite sebagai pemain keempat dalam sejarah Premier League yang mencetak hat-trick ke gawang pemuncak klasemen, mengikuti jejak Robbie Fowler, Dirk Kuyt, dan Romelu Lukaku. Yang membuat penampilan heroik pemain Belanda itu semakin luar biasa adalah karena hal itu terjadi setelah ia gagal mencetak gol dalam semua penampilannya di liga musim ini sebelumnya.
Hasil ini membuat Manchester City tetap bertengger di puncak klasemen Premier League dengan raihan sempurna 15 poin dari lima pertandingan. Sementara itu, Sunderland berada di peringkat ke-14 dengan empat poin saat liga jeda untuk pertandingan internasional.
Membangun untuk masa depan
Merefleksikan pencapaian individunya, Brobbey menyoroti kepuasan pribadi karena berhasil menemukan performanya sebelum jeda kompetisi domestik. "Saya tentu sangat senang dengan tiga gol ini, sekarang menjelang jeda internasional, rasanya sangat bagus," katanya.
Mengarahkan perhatiannya pada gambaran yang lebih besar, sang penyerang ingin menyoroti perkembangan secara keseluruhan dan awal positif yang dinikmati Sunderland meski mengalami kemunduran itu. "Kami menang 1-0, jadi bagus bisa mendapatkan tiga poin, kami hanya perlu terus berkembang," tambah Brobbey. "Itulah mengapa sebagai sebuah tim kami harus terus melangkah."
- Getty Images Sport
Berikutnya setelah jeda internasional
Setelah jeda internasional, Sunderland kembali beraksi di kandang melawan Brighton pada 10 Oktober. Sementara itu, Manchester City menghadapi ujian berat saat bertandang ke Anfield untuk menghadapi Liverpool sehari kemudian, pada 11 Oktober.
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