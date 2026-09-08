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'Sangat sulit untuk ditonton!' - Paul Scholes meminta Michael Carrick untuk mencadangkan bintang Manchester United pada laga derby melawan Manchester City
Dilema penyerang untuk Carrick
Benjamin Sesko masih belum tampil sebagai starter untuk Manchester United musim ini setelah mengalami cedera tulang kering yang membuatnya absen sepanjang pramusim. Dalam ketidakhadirannya, Carrick memilih memainkan Matheus Cunha sebagai striker utama saat menghadapi Hull City, Ipswich Town, dan Everton.
Sementara pemain sayap Bryan Mbuemo dan Marcus Rashford menikmati awal kampanye yang positif, serangan tengah United masih kurang memiliki ketajaman yang nyata. Cunha, yang bergabung dari Wolves tahun lalu, secara historis lebih sering bermain di sisi kiri, sehingga memunculkan pertanyaan soal kecocokannya untuk memimpin lini depan.
Sesko baru-baru ini menunjukkan nilainya dengan mencetak sundulan brilian dari umpan Luke Shaw saat melawan Everton. Namun, gol penyeimbang di akhir laga dari Ainsley Maitland-Niles di Hill Dickinson Stadium membuat United harus puas dengan hasil imbang.
- Getty Images Sport
Scholes mengecam penampilan 'timid'
Berbicara di The Good, The Bad, and The Football, Scholes mengkritik keras penampilan terbaru United melawan Everton. Mantan gelandang itu mengungkapkan frustrasi mendalam atas setup taktik tim dan kegagalan mereka memanfaatkan seorang nomor sembilan murni.
"Saya merasa itu benar-benar terlalu pasif saat melawan Everton," kata Scholes. "Tidak ada agresivitas dan Everton sebenarnya bisa dikalahkan. Ada begitu banyak ruang dan mereka tidak pernah benar-benar menekan."
Legenda United itu menunjuk pemilihan tim Carrick sebagai akar masalah, sambil menuntut perubahan personel. "Posisi penyerang tengah sedikit menjadi masalah karena dia tidak memainkan Sesko," tambahnya. "Dia adalah titik fokus. Sangat sulit menyaksikan tim Manchester United tanpa penyerang tengah. Dengan Cunha, kita sebenarnya tidak benar-benar tahu dia itu apa, seorang No.10 atau pemain sayap, tapi dia jelas bukan No.9 dan menyaksikan United tanpa No.9 itu menyulitkan."
Awal yang kontras di Manchester
Tekanan terhadap Carrick kian besar saat timnya bersiap menjamu rival sekota mereka. United hanya mampu mengumpulkan empat poin dari kemungkinan sembilan poin dalam tiga pertandingan pembuka liga musim ini. Sebaliknya, Manchester City asuhan Enzo Maresca akan datang ke Old Trafford dengan catatan domestik sempurna setelah meraih tiga kemenangan beruntun untuk mengawali kampanye baru mereka dengan dominan.
Mengintegrasikan pencetak gol terbukti seperti Sesko, yang mencatat rasio impresif satu gol setiap 85 menit di bawah Carrick musim lalu, bisa menjadi krusial bagi peluang United untuk menghentikan laju City.
- Getty Images Sport
Tes ganda di Old Trafford
Menjelang derby Manchester yang sangat dinantikan pada hari Minggu, United harus lebih dulu menjalani laga Eropa di tengah pekan. Pasukan Carrick akan menjamu klub Azerbaijan, Sabah FK, di Old Trafford dalam laga Liga Champions pada Kamis.
Laga antarklub Eropa ini bisa menjadi kesempatan sempurna bagi Sesko untuk meningkatkan kebugaran pertandingannya dan mengajukan klaim untuk tempat starter saat menghadapi City. Penampilan kuat di Eropa mungkin saja akan meyakinkan manajernya untuk akhirnya mengembalikannya ke starting XI Premier League.
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