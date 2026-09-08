Benjamin Sesko masih belum tampil sebagai starter untuk Manchester United musim ini setelah mengalami cedera tulang kering yang membuatnya absen sepanjang pramusim. Dalam ketidakhadirannya, Carrick memilih memainkan Matheus Cunha sebagai striker utama saat menghadapi Hull City, Ipswich Town, dan Everton.

Sementara pemain sayap Bryan Mbuemo dan Marcus Rashford menikmati awal kampanye yang positif, serangan tengah United masih kurang memiliki ketajaman yang nyata. Cunha, yang bergabung dari Wolves tahun lalu, secara historis lebih sering bermain di sisi kiri, sehingga memunculkan pertanyaan soal kecocokannya untuk memimpin lini depan.

Sesko baru-baru ini menunjukkan nilainya dengan mencetak sundulan brilian dari umpan Luke Shaw saat melawan Everton. Namun, gol penyeimbang di akhir laga dari Ainsley Maitland-Niles di Hill Dickinson Stadium membuat United harus puas dengan hasil imbang.



