Benjamin Sesko masih belum mencatatkan penampilan sebagai starter untuk Manchester United musim ini setelah cedera tulang kering yang membuatnya absen sepanjang pramusim. Saat ia absen, Carrick memilih menurunkan Matheus Cunha sebagai penyerang utama saat menghadapi Hull City, Ipswich Town, dan Everton.

Sementara pemain sayap Bryan Mbuemo dan Marcus Rashford menikmati awal positif dalam musim ini, serangan tengah United masih belum memiliki ketajaman yang benar-benar dibutuhkan. Cunha, yang bergabung dari Wolves tahun lalu, secara historis lebih sering bermain di sisi kiri, sehingga memunculkan pertanyaan soal kecocokannya untuk memimpin lini depan.

Sesko baru-baru ini menunjukkan nilainya dengan mencetak sundulan brilian memanfaatkan umpan Luke Shaw saat melawan Everton. Namun, gol penyama kedudukan pada akhir laga dari Ainsley Maitland-Niles di Hill Dickinson Stadium membuat United harus puas dengan hasil imbang.



