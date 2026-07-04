'Sangat sulit dipahami' - Pelatih Lionel Scaloni mengkritik jadwal Piala Dunia saat Argentina bersiap menghadapi Mesir setelah kemenangan yang melelahkan atas Cape Verde

Kemenangan 3-2 pada babak perpanjangan waktu melawan Cape Verde membuat Albiceleste hanya memiliki tiga hari untuk mempersiapkan diri menjelang laga babak 16 besar melawan Mesir pada hari Selasa. Yang memperburuk keadaan, mereka terpaksa membatalkan sesi latihan Sabtu pagi akibat badai yang melanda Miami.

Scaloni tidak segan-segan mengkritik struktur turnamen ini setelah Argentina meraih kemenangan tipis. Meskipun berhasil menang, sang manajer terdengar frustrasi karena kurangnya waktu pemulihan yang diberikan kepada para pemainnya dibandingkan dengan tahap-tahap awal kompetisi.

Saat berbicara kepada pers setelah pertandingan, Scaloni mempertanyakan logika di balik jadwal tersebut: “Apa yang akan terjadi selanjutnya? Sekarang waktunya istirahat. Saya tidak tahu bagaimana Piala Dunia ini disusun, tetapi kami sebelumnya memiliki enam hari dan sekarang hanya tiga setengah hari. Saat Anda paling membutuhkan istirahat, justru waktu istirahat yang Anda dapatkan paling sedikit. Ini hal yang sangat sulit dipahami, seharusnya dimulai secara bertahap. Tapi ya sudahlah, begitulah adanya.”