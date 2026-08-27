AFP
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'Sangat sulit dilawan!' - Bruno Fernandes mengakui ia memilih bintang Arsenal setelah kapten Manchester United itu meraih penghargaan Pemain Terbaik PFA Tahun Ini
Fernandes mengklaim penghargaan individu tertinggi
Fernandes secara resmi mengukuhkan statusnya sebagai penampil paling menonjol di Premier League, dengan meraih penghargaan PFA Men's Player of the Year pada Selasa malam. Acara tersebut berlangsung di Manchester Opera House, tempat pemain internasional Portugal itu datang bersama istrinya, Ana Pinho.
Pemain berusia 31 tahun itu mendapat ganjaran atas musim 2025-26 yang fenomenal di bawah Michael Carrick. Fernandes menjadi pengatur permainan di lini tengah Manchester United, memecahkan rekor assist terbanyak dalam satu musim Premier League dengan menciptakan 21 gol. Kecemerlangan kreatifnya terbukti vital dalam mengantarkan United finis di posisi ketiga dan mengamankan tiket kembali ke Liga Champions.
Ia mengungguli dua bintang Manchester City dan tiga pemain Arsenal untuk meraih trofi tersebut. Karena peraturan kompetisi melarang para nominasi memilih diri mereka sendiri, Fernandes terpaksa mendukung rival langsung saat memberikan suaranya.
- Getty Images Entertainment
Pemungutan suara rahasia dilakukan untuk rival
Berbicara di karpet merah, Fernandes mengungkapkan bahwa ia mendukung salah satu pesaing utamanya untuk penghargaan tersebut. "Saya tidak akan mengatakan siapa, tetapi saya memilih seorang pemain Arsenal," akunya.
Kapten United itu juga cepat menyoroti performa luar biasa klub London utara tersebut di level domestik maupun kontinental. "Mereka luar biasa; sangat kuat, sangat sulit untuk dilawan," tambah Fernandes. "Sebuah tim yang sangat sukses, bukan hanya di Premier League tetapi juga di kompetisi Eropa.
"Mencapai final Liga Champions adalah sesuatu yang luar biasa dari mereka, mampu bertahan di kompetisi sampai sejauh itu adalah sesuatu yang harus mereka banggakan. Dan saya pikir mereka pantas mendapatkan seluruh respek yang harus diberikan Premier League kepada mereka."
Seni memberi assist
Merefleksikan catatan rekornya dengan 21 assist, Fernandes mengungkapkan bahwa ia baru menyadari pencapaian itu setelah media mulai menyoroti angka tersebut. Ia memberi kredit kepada rekan-rekan setimnya atas penyelesaian akhir mereka yang klinis, seraya menyebut para penyerangnya sering kali lebih terobsesi dengan rekor itu daripada dirinya.
"Saya sangat bangga kepada semua yang telah memutuskan untuk membantu saya," katanya tentang rekan-rekan setimnya. "Saya tidak terlalu memikirkan rekor itu sampai kalian mulai banyak membicarakannya. Jelas, lalu ketika Anda mulai semakin dekat, Anda mulai memikirkannya dan semuanya. Tapi saya rasa hal itu justru lebih masuk ke para penyerang saya daripada ke diri saya sendiri.
"Terlebih lagi, Anda bisa mencetak gol dan memberi saya perasaan itu sampai kadang-kadang mereka bahkan melupakan permainan mereka sendiri. Tapi saya sangat senang karena assist berarti seseorang mencetak gol, dan terutama jika saya memberi assist, Manchester United mencetak gol.
"Tapi jelas, kami tidak bermain tenis. Kami bermain sepakbola. Kami bermain sebagai tim. Kami bermain untuk klub. Kami bermain untuk fans kami. Dan tidak ada yang lebih istimewa daripada itu."
- Getty Images Sport
Bangkit setelah kemunduran awal
Terlepas dari penghargaan individu tersebut, Fernandes dan Manchester United sudah menemui batu sandungan di musim baru. Tim asuhan Carrick menelan kekalahan mengecewakan 2-0 saat bertandang ke markas tim promosi Hull pada pekan pembuka, yang membuat mereka langsung tertinggal dalam klasemen liga.
United kini harus segera bangkit saat bersiap menjamu Ipswich pada hari Minggu. Fernandes jujur soal posisi klub saat ini. "Kami tertinggal tiga poin dari posisi yang kami inginkan pada saat ini. Kami punya pertandingan kandang yang ingin kami menangi, dan inilah pertandingannya. Dan mencoba mendapatkan poin-poin yang ada di depan kami," pungkasnya.
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