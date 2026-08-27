Merefleksikan catatan rekornya dengan 21 assist, Fernandes mengungkapkan bahwa ia baru menyadari pencapaian itu setelah media mulai menyoroti angka tersebut. Ia memberi kredit kepada rekan-rekan setimnya atas penyelesaian akhir mereka yang klinis, seraya menyebut para penyerangnya sering kali lebih terobsesi dengan rekor itu daripada dirinya.

"Saya sangat bangga kepada semua yang telah memutuskan untuk membantu saya," katanya tentang rekan-rekan setimnya. "Saya tidak terlalu memikirkan rekor itu sampai kalian mulai banyak membicarakannya. Jelas, lalu ketika Anda mulai semakin dekat, Anda mulai memikirkannya dan semuanya. Tapi saya rasa hal itu justru lebih masuk ke para penyerang saya daripada ke diri saya sendiri.

"Terlebih lagi, Anda bisa mencetak gol dan memberi saya perasaan itu sampai kadang-kadang mereka bahkan melupakan permainan mereka sendiri. Tapi saya sangat senang karena assist berarti seseorang mencetak gol, dan terutama jika saya memberi assist, Manchester United mencetak gol.

"Tapi jelas, kami tidak bermain tenis. Kami bermain sepakbola. Kami bermain sebagai tim. Kami bermain untuk klub. Kami bermain untuk fans kami. Dan tidak ada yang lebih istimewa daripada itu."



