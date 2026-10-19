Dalam konferensi pers jelang pertandingan, Enrique menjelaskan pendekatannya yang sederhana untuk menghadapi pemain sayap itu. "Sangat sederhana: kami tidak boleh membiarkannya mendapatkan bola karena jika itu terjadi, ia akan menjadi ancaman," katanya kepada wartawan. "Cara terbaik untuk bertahan menghadapi Lamine adalah memastikan Barcelona tidak menguasai bola.

"Kami harus fokus pada apa yang bisa kami lakukan. Kami tahu mereka punya beberapa pemain yang sangat berbakat, bukan hanya Lamine. Ada Raphinha, Pedri, [Pau] Cubarsi, Joan Garcia… masih banyak lagi."

Enrique juga dengan tegas menolak perbandingan yang terlalu dini antara bintang yang tengah naik daun itu dan seorang legenda Argentina. "Lamine Yamal ingin menjadi Lamine Yamal. Kami tidak bisa membandingkannya dengan [Lionel] Messi atau siapa pun," ujarnya. "Ia sangat cerdas dan harus terus menjadi dirinya sendiri."



