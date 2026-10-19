AFP
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“Sangat sederhana”: Luis Enrique ungkap rencana PSG untuk meredam Lamine Yamal jelang duel besar kontra Barcelona di Liga Champions
Penguasaan bola jadi kunci untuk menghentikan Yamal
Paris Saint-Germain bersiap menghadapi Barcelona yang belum kehilangan poin dalam duel besar antarklub Eropa. Hansi Flick mengawali musim dengan sempurna, membawa Barcelona meraih kemenangan dalam 11 pertandingan pertama mereka. Kini, Luis Enrique berpeluang memberi kekalahan pertama musim ini kepada mantan klubnya tersebut.
Pelatih PSG itu menilai penguasaan bola sebagai cara bertahan paling ampuh untuk meredam pemain muda sensasional, Yamal. Alih-alih menerapkan penjagaan satu lawan satu yang kaku, pelatih asal Spanyol itu meyakini bahwa membatasi kesempatan Yamal menguasai bola adalah cara paling efektif untuk mengurangi ancamannya dalam menyerang.
- Getty Images Sport
Memutus jalur suplai
Dalam konferensi pers jelang pertandingan, Enrique menjelaskan pendekatannya yang sederhana untuk menghadapi pemain sayap itu. "Sangat sederhana: kami tidak boleh membiarkannya mendapatkan bola karena jika itu terjadi, ia akan menjadi ancaman," katanya kepada wartawan. "Cara terbaik untuk bertahan menghadapi Lamine adalah memastikan Barcelona tidak menguasai bola.
"Kami harus fokus pada apa yang bisa kami lakukan. Kami tahu mereka punya beberapa pemain yang sangat berbakat, bukan hanya Lamine. Ada Raphinha, Pedri, [Pau] Cubarsi, Joan Garcia… masih banyak lagi."
Enrique juga dengan tegas menolak perbandingan yang terlalu dini antara bintang yang tengah naik daun itu dan seorang legenda Argentina. "Lamine Yamal ingin menjadi Lamine Yamal. Kami tidak bisa membandingkannya dengan [Lionel] Messi atau siapa pun," ujarnya. "Ia sangat cerdas dan harus terus menjadi dirinya sendiri."
Reuni yang mengharukan
Laga ini mempertemukan Enrique dengan lawan yang paling berarti dalam karier kepelatihannya, sehingga memiliki makna pribadi yang jelas. Namun, mantan gelandang sekaligus pelatih Barcelona itu menegaskan bahwa kesetiaannya tetap tertuju kepada klub asal ibu kota Prancis tersebut. "Saya pelatih PSG. Awalnya, saya merasa sulit bermain melawan Barca, tetapi saya sudah terbiasa. Terlepas dari segalanya, saya ingin menang besok," ujarnya. "Menghadapi klub yang paling berarti bagi saya sepanjang karier menjadi sumber motivasi besar. Mereka memiliki sejumlah pemain kelas atas; klub olahraga ini memiliki nilai-nilai yang kuat."
Peluang untuk mengakhiri rentetan kemenangan sempurna lawan juga memacu sang juara Eropa. "Itu menjadi sumber motivasi bagi kami. Kami termotivasi oleh peluang untuk menjadi satu-satunya tim yang mengalahkan Barca musim ini," aku Enrique.
- AFP
Perebutan kendali
Pertarungan taktik mendatang akan ditentukan oleh tim mana yang mampu mengendalikan tempo, karena kedua pelatih sama-sama menginginkan dominasi penguasaan bola. Meski taruhannya besar, Enrique menjaga skuadnya tetap berpijak pada kenyataan terkait perjalanan mereka di kompetisi Eropa. “Format kompetisi membuat kami saling berhadapan pada tahap ini, tetapi ini bukan final. Semuanya baru saja dimulai,” ujarnya.
Pada akhirnya, hasil pertandingan kemungkinan akan ditentukan oleh detail-detail kecil dan semangat kolektif. “Kami mengenal Barcelona dengan baik; saya menyukai cara mereka bermain,” kata Enrique. “Ini akan menjadi pertandingan sulit karena mereka memiliki pemain-pemain berkualitas. Detail-detail kecil bisa menentukan segalanya. Kedua tim memiliki sejumlah pemain dengan kemampuan individu luar biasa, tetapi kemenangan harus diraih lewat kerja sama tim. Mereka punya rasa memiliki yang kuat. Saya tahu ini akan menjadi pertandingan hebat.”
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