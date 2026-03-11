Getty Images Sport
"Sangat rumit menjadi diriku!" - Neymar membalas dengan keras terhadap "cerita-cerita yang dibuat-buat" setelah absen dalam pertandingan imbang Santos melawan Mirassol
Ancelotti menonton dari tribun saat Gabigol bersinar.
Waktu absennya Neymar sangat sensitif, terutama karena manajer tim nasional Brasil, Carlo Ancelotti, hadir di Estadio Jose Maria de Campos Maia. Gabigol tampil gemilang dalam absennya Neymar, mencetak dua gol di menit-menit akhir untuk menyelamatkan hasil imbang 2-2 bagi Peixe di bawah pengawasan Ancelotti dan Direktur CBF Rodrigo Caetano. Ancelotti saat ini sedang menyempurnakan rencana untuk pertandingan persahabatan bergengsi melawan Prancis dan Kroasia, yang berfungsi sebagai uji coba terakhir sebelum Piala Dunia di Amerika Utara. Manajer tersebut telah menegaskan bahwa ia hanya akan memilih pemain yang benar-benar fit, meninggalkan Neymar dalam perlombaan melawan waktu untuk membuktikan bahwa ia mampu menghadapi tuntutan sepak bola internasional setelah hanya tampil dalam tiga pertandingan untuk Santos sepanjang tahun kalender ini.
Kekecewaan meluap-luap bagi pemain nomor 10 Brasil.
Neymar, yang merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa Brasil dengan 79 gol dalam 128 pertandingan, menggunakan media sosial untuk mengungkapkan kemarahannya.
"Karena banyak orang membuat teori tentang apa yang terjadi dengan saya: tidak ada yang terjadi," kata Neymar di Instagram. "Jika saya bermain dalam kondisi cedera, seperti yang mereka katakan tahun lalu, saya salah. Jika saya hanya memikirkan diri sendiri, saya salah. Jika saya menahan diri, saya salah. Jika saya bermain dengan rasa sakit atau sesuatu yang bisa memperburuknya, saya salah. Ini rumit, ya? Sangat sulit untuk melakukannya dengan benar, bro. Sangat sulit, sangat sulit untuk memuaskan semua orang.
"Yang paling mengejutkan saya, sebenarnya tidak mengejutkan, adalah orang-orang yang seolah-olah selalu ada di sisi saya setiap hari dan mulai membuat cerita-cerita, mengatakan ini dan itu seolah-olah itu adalah kebenaran mutlak, seolah-olah mereka yang tahu segalanya. Sangat rumit menjadi saya, astaga. Saya harus memiliki banyak kesabaran untuk menahan semua ini."
Sebuah secercah harapan masih ada untuk kembalinya pada bulan Maret.
Meskipun ada drama, masih ada secercah harapan bagi Neymar, karena laporan menunjukkan bahwa ia telah dimasukkan dalam skuad awal yang luas milik Ancelotti untuk jeda internasional Maret. Namun, persaingan untuk tempat di skuad Selecao lebih sengit dari sebelumnya, sehingga tidak ada ruang untuk pemilihan yang didasarkan pada sentimentalitas.
Jalan panjang menuju pemulihan
Pemeriksaan terhadap Neymar bermula dari serangkaian cedera yang mengerikan, yang dimulai dengan robekan ligamen anterior cruciate (ACL) pada Oktober 2023, cedera yang membuatnya absen lebih dari setahun. Ia kembali bermain untuk Santos setelah menjalani operasi lutut arthroscopic pada Desember, namun menit bermainnya diatur ketat oleh tim medis klub untuk menghindari kambuhnya cedera. Kekosongan kreativitas dalam skuad Brasil saat ini cukup signifikan, terutama setelah Rodrygo dari Real Madrid dinyatakan tidak bisa ikut serta dalam Piala Dunia akibat cedera lutut serius.
Neymar kini menatap laga klasik berisiko tinggi melawan Corinthians pada Minggu ini sebagai kesempatan terakhirnya untuk menunjukkan kebugarannya sebelum jendela internasional. Bagi seorang pemain yang telah mendefinisikan sepak bola Brasil selama lebih dari satu dekade, jalan menuju perjalanan Piala Dunia terakhirnya terbukti menjadi tantangan terberatnya hingga saat ini.
