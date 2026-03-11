"Sangat rumit menjadi diriku!" - Neymar membalas dengan keras terhadap "cerita-cerita yang dibuat-buat" setelah absen dalam pertandingan imbang Santos melawan Mirassol

Neymar, yang merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa Brasil dengan 79 gol dalam 128 pertandingan, menggunakan media sosial untuk mengungkapkan kemarahannya.

"Karena banyak orang membuat teori tentang apa yang terjadi dengan saya: tidak ada yang terjadi," kata Neymar di Instagram. "Jika saya bermain dalam kondisi cedera, seperti yang mereka katakan tahun lalu, saya salah. Jika saya hanya memikirkan diri sendiri, saya salah. Jika saya menahan diri, saya salah. Jika saya bermain dengan rasa sakit atau sesuatu yang bisa memperburuknya, saya salah. Ini rumit, ya? Sangat sulit untuk melakukannya dengan benar, bro. Sangat sulit, sangat sulit untuk memuaskan semua orang.

"Yang paling mengejutkan saya, sebenarnya tidak mengejutkan, adalah orang-orang yang seolah-olah selalu ada di sisi saya setiap hari dan mulai membuat cerita-cerita, mengatakan ini dan itu seolah-olah itu adalah kebenaran mutlak, seolah-olah mereka yang tahu segalanya. Sangat rumit menjadi saya, astaga. Saya harus memiliki banyak kesabaran untuk menahan semua ini."