"Sangat penting bagi kapten kami untuk mencetak gol" - Bruno Fernandes merasa lega melihat Cristiano Ronaldo mencetak gol pertamanya untuk Portugal di Piala Dunia 2026

Ronaldo menanggapi sorotan intens selama seminggu dengan mencetak gol pembuka pada menit keenam, sebelum menambah gol kedua menjelang akhir babak pertama. Dengan demikian, Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain pria pertama yang mencetak gol di enam Piala Dunia yang berbeda. Fernandes mengakui betapa besarnya pencapaian ini dan betapa pentingnya bagi tim mereka agar pemain andalan mereka tampil gemilang.

Fernandes berkata: "Sangat penting bagi kapten kami untuk mencetak gol. Sangat penting bagi kami bahwa dia mencetak gol. Dia adalah pemain andalan kami di lini serang. Kami sangat senang untuknya."

Fernandes menambahkan: "Selalu istimewa bisa memberikan assist bersama tim nasional, terutama di Piala Dunia, yang merupakan turnamen istimewa."