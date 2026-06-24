AFP
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"Sangat penting bagi kapten kami untuk mencetak gol" - Bruno Fernandes merasa lega melihat Cristiano Ronaldo mencetak gol pertamanya untuk Portugal di Piala Dunia 2026
Ronaldo mulai menunjukkan performa terbaiknya di Piala Dunia
Fernandes merasa senang melihat rekan setimnya di timnas, Ronaldo, mencetak gol pertamanya dalam kemenangan telak 5-0 atas Uzbekistan pada Selasa. Gelandang Manchester United itu memberikan umpan assist untuk gol ketiga Portugal dalam pertandingan tersebut, yang membantu meredakan tekanan pada timnya setelah hasil imbang tanpa gol yang kurang memuaskan melawan Republik Demokratik Kongo pada laga pertama mereka.
Saat berbicara kepada wartawan mengenai kemenangan krusial tersebut, Fernandes mengungkapkan kegembiraannya melihat Ronaldo berhasil mengatasi kritik media belakangan ini dan kembali mencetak gol. Gelandang kreatif ini menekankan perasaan istimewa saat berkolaborasi dengan Ronaldo di panggung internasional terbesar.
- AFP
Fernandes menekankan pentingnya Ronaldo
Ronaldo menanggapi sorotan intens selama seminggu dengan mencetak gol pembuka pada menit keenam, sebelum menambah gol kedua menjelang akhir babak pertama. Dengan demikian, Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain pria pertama yang mencetak gol di enam Piala Dunia yang berbeda. Fernandes mengakui betapa besarnya pencapaian ini dan betapa pentingnya bagi tim mereka agar pemain andalan mereka tampil gemilang.
Fernandes berkata: "Sangat penting bagi kapten kami untuk mencetak gol. Sangat penting bagi kami bahwa dia mencetak gol. Dia adalah pemain andalan kami di lini serang. Kami sangat senang untuknya."
Fernandes menambahkan: "Selalu istimewa bisa memberikan assist bersama tim nasional, terutama di Piala Dunia, yang merupakan turnamen istimewa."
Bruno mengalihkan fokusnya ke tim
Meskipun Ronaldo menjadi sorotan utama, Fernandes tahu bahwa saatnya untuk bersinar akan tiba. Fernandes menjalani musim yang sensasional bersama United, memecahkan rekor sepanjang masa Liga Premier untuk jumlah assist terbanyak dengan 21 assist dalam satu musim. Terlepas dari statistik individu tersebut, Fernandes tetap fokus pada Portugal.
Dia menjelaskan: "Yang terpenting adalah Portugal mencetak gol, entah itu saya yang mencetaknya atau bukan. Kami berhasil mencetak banyak gol, dan kami senang dengan hal itu. Saya di sini untuk memberikan umpan kepada rekan-rekan setim di lini depan — itu bagian dari permainan saya — terlepas dari apakah saya mencetak gol atau tidak. Saya yakin saat saya akan tiba, dan itu akan terjadi pada saat yang benar-benar dibutuhkan."
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Portugal kini akan bertolak ke Miami untuk menghadapi Kolombia pada hari Sabtu dalam laga krusial memperebutkan posisi teratas di Grup K. Kolombia telah memastikan lolos ke babak gugur berkat dua kemenangan dari dua pertandingan. Fernandes dan Ronaldo harus terus mempertahankan kerja sama yang mengesankan untuk memastikan Portugal mengamankan posisi pertama menjelang babak gugur.