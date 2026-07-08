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'Sangat parah' - Ayah Jordan Henderson mengungkap sejauh mana cedera lengan yang menimpa gelandang Inggris itu, namun berjanji bahwa putranya akan TETAP BERMAIN di Piala Dunia
Kecelakaan tak terduga merusak perayaan di Inggris
Inggris memastikan kemenangan 3-2 atas Meksiko untuk melaju ke perempat final Piala Dunia, namun suasana di Stadion Azteca tercoreng oleh sebuah insiden aneh. Henderson, yang baru bermain selama 12 menit di turnamen ini sebagai pemain pengganti saat kemenangan 2-0 atas Panama, terjatuh menimpa papan iklan saat merayakan kemenangan terbaru tersebut. Tingkat keparahan cedera itu menjadi jelas ketika ia dibawa keluar dengan tandu sambil menerima oksigen.
Berbicara kepada Mail Online, Brian Henderson menjelaskan cedera yang dialami putranya. "Lengan kirinya yang cedera - tulangnya benar-benar patah. Dia akan dipasangi gips dan selanjutnya tergantung pada apa yang dikatakan para ahli. Dia tidak akan meninggalkan rekan-rekan setimnya. Dia akan tetap di sana sampai turnamen ini selesai."
- AFP
Penantian yang penuh kecemasan bagi Brian Henderson
Brian tetap tinggal di Inggris Raya sementara putranya berangkat ke Meksiko, dan ia mengakui bahwa awalnya ia meremehkan tingkat keparahan kecelakaan tersebut. Liputan televisi tidak sepenuhnya menampilkan kejadian kecelakaan itu, sehingga ia harus menyusun potongan-potongan informasi tentang apa yang terjadi dari kejauhan. Ia mengungkapkan bahwa ia menghabiskan berjam-jam menunggu kabar terbaru dari tim medis, yang telah menyiapkan seorang ahli bedah berpengalaman dalam menangani pemain NFL.
Brian mengenang: "Awalnya saya hanya mengira dia terjatuh. Saya pikir mungkin pergelangan tangannya tergores. Saya tidak menyangka situasinya separah itu sampai mereka mewawancarai Harry Kane dan sebuah troli lewat dengan Jordan di atasnya. Saya bisa melihatnya di sana dengan tabung oksigen dan peralatan lainnya. Segera setelah itu, saya mengirim pesan kepada asisten pribadinya, yang berada di sana, untuk mencoba mencari tahu apa yang telah terjadi. Saya terjaga sepanjang malam menunggu kabar. Sekarang tinggal menunggu saja."
Gelandang angkat bicara setelah menjalani operasi
Sementara tim Inggris kembali ke markas utama mereka di Kansas City untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan-pertandingan mendatang, Henderson tetap tinggal di Mexico City untuk menjalani operasi pada tulang yang patah. Sebuah klip video yang tersebar luas pun muncul di media sosial, memperlihatkan momen tepat ketika ia mengalami terjatuh yang naas saat para pemain meninggalkan lapangan.
Meskipun merasakan sakit yang luar biasa dan partisipasinya di turnamen ini harus berakhir secara mendadak di lapangan, Henderson tetap bersikap positif. Saat menyapa para pengikutnya pada hari Selasa, Henderson membagikan pemikirannya mengenai kemenangan tersebut: "Malam yang tak terlupakan, itu pasti! Penampilan yang luar biasa dalam menghadapi berbagai tantangan. Sangat bangga menjadi bagian dari tim istimewa ini [emoji]. Terima kasih atas semua dukungannya, pertandingan besar lainnya akan digelar Sabtu nanti."
- Getty Images
Bagaimana kelanjutan nasib Inggris dan Henderson?
Henderson kini akan fokus pada pemulihan sambil mendukung Inggris dari pinggir lapangan. Thomas Tuchel dan skuadnya akan menghadapi laga perempat final yang krusial melawan Norwegia pada hari Sabtu. Tim asal Skandinavia itu mengejutkan dunia dengan mengalahkan Brasil 2-1, berkat dua gol yang dicetak Erling Haaland. Penyerang produktif tersebut kini telah mencetak tujuh gol di Piala Dunia ini, yang menjadi tantangan besar bagi Three Lions.
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