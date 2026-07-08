'Sangat parah' - Ayah Jordan Henderson mengungkap sejauh mana cedera lengan yang menimpa gelandang Inggris itu, namun berjanji bahwa putranya akan TETAP BERMAIN di Piala Dunia

Brian tetap tinggal di Inggris Raya sementara putranya berangkat ke Meksiko, dan ia mengakui bahwa awalnya ia meremehkan tingkat keparahan kecelakaan tersebut. Liputan televisi tidak sepenuhnya menampilkan kejadian kecelakaan itu, sehingga ia harus menyusun potongan-potongan informasi tentang apa yang terjadi dari kejauhan. Ia mengungkapkan bahwa ia menghabiskan berjam-jam menunggu kabar terbaru dari tim medis, yang telah menyiapkan seorang ahli bedah berpengalaman dalam menangani pemain NFL.

Brian mengenang: "Awalnya saya hanya mengira dia terjatuh. Saya pikir mungkin pergelangan tangannya tergores. Saya tidak menyangka situasinya separah itu sampai mereka mewawancarai Harry Kane dan sebuah troli lewat dengan Jordan di atasnya. Saya bisa melihatnya di sana dengan tabung oksigen dan peralatan lainnya. Segera setelah itu, saya mengirim pesan kepada asisten pribadinya, yang berada di sana, untuk mencoba mencari tahu apa yang telah terjadi. Saya terjaga sepanjang malam menunggu kabar. Sekarang tinggal menunggu saja."