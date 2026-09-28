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'Sangat mungkin' - Wakil presiden Barcelona mendukung Camp Nou ketimbang Bernabeu dan Maroko untuk final Piala Dunia 2030
Persaingan untuk menjadi tuan rumah ajang puncak 2030
Perebutan untuk menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030 kian memanas, dengan Spanyol dan Maroko muncul sebagai kandidat utama. Sementara Santiago Bernabeu sudah lama dipandang sebagai opsi terdepan dari Spanyol, ambisi Maroko lewat Grand Stade Hassan II telah mengubah peta persaingan. Para petinggi Barcelona juga mendorong Spotify Camp Nou yang telah direnovasi, yang akan memiliki kapasitas lebih besar dan fasilitas VIP yang ditingkatkan sebagai bagian dari proyek Espai Barça.
Antonio Escudero, wakil presiden Barcelona untuk bidang sosial, kini angkat bicara untuk menyuarakan ambisi klub. Berbicara kepada program "Aquí Girona" di radio Cadena SER, Escudero menegaskan bahwa Barcelona bukan sekadar bagian dari pembicaraan ini, tetapi juga percaya bahwa mereka adalah pilihan paling logis bagi FIFA. Klub merasa bahwa investasi yang telah dilakukan pada infrastruktur mereka layak mendapat pengakuan tertinggi di panggung internasional.
- AFP
Escudero mengajukan alasan untuk Barcelona
Saat ditanya soal kemungkinan Spotify Camp Nou dipilih sebagai venue final, Escudero menegaskan peluang klub tersebut. Seperti dikutip Mundo Deportivo, ia menyatakan: "Kami benar-benar menginginkannya. Saya pikir begitu, itu sangat mungkin. Otoritas olahraga di seluruh dunia mendukung. Kami telah melakukan upaya besar dan kami memiliki stadion yang hebat. Kami memiliki stadion yang hebat, sudah waktunya."
Wakil presiden itu tidak berhenti pada sekadar optimisme, dengan menyebut probabilitas keberhasilannya sebenarnya cukup tinggi. Dalam wawancara tersebut, ia melangkah lebih jauh dengan menambahkan: "Ada probabilitas yang sangat tinggi bahwa itu akan terjadi seperti itu." Sikap ini sejalan dengan peningkatan kepercayaan diri baru-baru ini yang dibagikan dewan kota Barcelona dan pemerintah Catalunya, yang keduanya telah melobi dengan gencar untuk memastikan kota itu tetap berada di pusat proyek 2030.
Renovasi stadion dan stabilitas keuangan
Di luar gemerlap Piala Dunia, Escudero juga memanfaatkan kesempatan itu untuk membahas urusan internal terkait kembalinya stadion dan hubungan klub dengan para anggotanya. Kekhawatiran di kalangan basis suporter sempat meningkat bahwa biaya besar yang terkait dengan renovasi Spotify Camp Nou bisa memicu lonjakan harga tiket musiman.
Namun, Escudero dengan cepat menepis rumor tersebut dan memberikan ketenangan kepada para pendukung Barcelona. "Tidak ada yang membicarakan kenaikan harga tiket musiman. Orang-orang bisa tenang. Tidak ada yang membahasnya. Saya wakil presiden, jadi saya pasti tahu soal itu. Itu tidak sedang dibahas," jelasnya.
- AFP
Hitung mundur terakhir menuju sebuah keputusan
Saat para pekerja konstruksi berupaya menuntaskan Spotify Camp Nou, mata dunia sepakbola tetap tertuju pada pengumuman akhir FIFA terkait lokasi final. Spanyol dan Maroko terlibat dalam pertarungan diplomatik dan olahraga yang rumit, dengan masing-masing negara menonjolkan keunggulan unik mereka. Tawaran Maroko merepresentasikan peluang bersejarah bagi benua Afrika untuk menjadi tuan rumah final Piala Dunia untuk kedua kalinya, sementara Spanyol menunjuk pada infrastruktur yang sudah mapan serta status legendaris venue-venue mereka.
Munculnya Barcelona sebagai penantang serius Bernabeu milik Madrid menambah lapisan daya tarik lain dalam proses ini, memastikan turnamen 2030 akan sama besarnya soal gengsi nasional seperti halnya soal permainan indah ini.
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