Perebutan untuk menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030 kian memanas, dengan Spanyol dan Maroko muncul sebagai kandidat utama. Sementara Santiago Bernabeu sudah lama dipandang sebagai opsi terdepan dari Spanyol, ambisi Maroko lewat Grand Stade Hassan II telah mengubah peta persaingan. Para petinggi Barcelona juga mendorong Spotify Camp Nou yang telah direnovasi, yang akan memiliki kapasitas lebih besar dan fasilitas VIP yang ditingkatkan sebagai bagian dari proyek Espai Barça.

Antonio Escudero, wakil presiden Barcelona untuk bidang sosial, kini angkat bicara untuk menyuarakan ambisi klub. Berbicara kepada program "Aquí Girona" di radio Cadena SER, Escudero menegaskan bahwa Barcelona bukan sekadar bagian dari pembicaraan ini, tetapi juga percaya bahwa mereka adalah pilihan paling logis bagi FIFA. Klub merasa bahwa investasi yang telah dilakukan pada infrastruktur mereka layak mendapat pengakuan tertinggi di panggung internasional.