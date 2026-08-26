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'Sangat mungkin' - Paul Scholes membuat klaim treble Arsenal yang 'menakutkan' saat tim Mikel Arteta membidik dominasi bersejarah
Legenda dukung Arsenal untuk meraih kejayaan
Scholes dan Neville menjagokan Arsenal untuk mempertahankan gelar Liga Primer musim ini. Tim tangguh asuhan Arteta akhirnya mengakhiri puasa gelar liga selama dua dekade pada Mei dan kini juga sangat difavoritkan untuk mengulang pencapaian tersebut.
Arsenal memulai upaya mempertahankan gelar mereka dengan gaya, melaju menuju kemenangan nyaman 3-0 atas tim promosi Coventry City. Setelah menambah kedalaman signifikan pada skuad yang sudah solid, raksasa London utara itu tampak siap mendominasi sepak bola Inggris sekali lagi.
Dengan gejolak besar di level manajerial yang memengaruhi para rival terdekat mereka, Arsenal muncul sebagai unggulan mutlak. Baik Manchester City maupun Liverpool saat ini sedang menjalani periode transisi yang sulit setelah kepergian Pep Guardiola dan Arne Slot.
- AFP
Pembicaraan soal treble mulai menguat serius
Meski mempertahankan gelar liga tetap menjadi tujuan utama, pembicaraan mengenai potensi treble sudah mulai bermunculan. Pasukan Arteta menelan kekalahan menyakitkan di final Liga Champions dari Paris Saint-Germain musim lalu, disertai kekalahan di final Carabao Cup dari City. Berbicara di podcast The Good, The Bad & The Football, mantan striker Dion Dublin menolak mengesampingkan peluang Arsenal meraih treble yang belum pernah terjadi sebelumnya.
"Saya tidak akan menjagokan Arsenal untuk memenangi treble, tetapi saya juga tidak akan mengesampingkannya," jelas Dublin. "Mereka memiliki skuad terbaik dan paling solid, dan ada keharmonisan nyata di klub ini."
Scholes, yang terkenal memenangi treble bersama Manchester United pada 1999, segera setuju dengan penilaian Dublin itu dengan berkata: "Saya setuju dengan itu. Saya pikir itu sangat mungkin dengan cara mereka tampil. Saya masih merasa pada pekan terakhir bursa transfer mereka bisa mendatangkan satu pemain lagi, yang menakutkan. Mereka juga baru merekrut Ezri Konsa yang merupakan bek kelas atas."
Arteta membangun skuad yang menakutkan
Rekrutmen musim panas Arsenal tak terbantahkan telah memperkuat peluang mereka untuk meraih sukses di kompetisi domestik dan Eropa. Arteta berhasil mengintegrasikan rekrutan berkualitas tinggi seperti Bruno Guimaraes, Christos Tzolis, dan Ezri Konsa ke dalam skuad bertalenta yang dimilikinya.
Neville sepenuhnya menggemakan penilaian percaya diri Scholes saat baru-baru ini tampil di Sky Sports. Saat diminta memberikan prediksi juaranya, Neville menjawab: "Seratus persen Arsenal. Mereka jauh di depan. Dengan apa yang sudah mereka miliki sekarang di lini belakang dan lini tengah, dengan para penyerang bagus yang mereka punya, mereka memiliki standar yang sangat bagus, maka mereka baik-baik saja."
Aston Villa menjadi tantangan berikutnya
Arsenal akan berusaha mempertahankan start sempurna mereka pada musim baru saat kembali beraksi di Premier League pada Senin malam. Juara bertahan itu dijadwalkan menghadapi Aston Villa dalam laga kasta tertinggi yang menjanjikan pertarungan menarik.
Villa memasuki pertandingan ini dengan sangat membutuhkan respons positif setelah menjalani akhir pekan pembuka yang benar-benar buruk. Terganggu oleh bursa transfer musim panas yang mengkhawatirkan, mereka dihajar Brighton 4-0 tanpa ampun pada hari Minggu.
Dengan para rival mereka kehilangan poin dan kesulitan menemukan performa terbaik, Arteta akan menuntut fokus penuh dari skuad bertabur bintangnya. Jika mereka kembali meraih kemenangan meyakinkan, hype yang kian membesar di sekitar Emirates Stadium hanya akan terus meningkat.
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