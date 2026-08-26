Scholes dan Neville menjagokan Arsenal untuk mempertahankan gelar Liga Primer musim ini. Tim tangguh asuhan Arteta akhirnya mengakhiri puasa gelar liga selama dua dekade pada Mei dan kini juga sangat difavoritkan untuk mengulang pencapaian tersebut.

Arsenal memulai upaya mempertahankan gelar mereka dengan gaya, melaju menuju kemenangan nyaman 3-0 atas tim promosi Coventry City. Setelah menambah kedalaman signifikan pada skuad yang sudah solid, raksasa London utara itu tampak siap mendominasi sepak bola Inggris sekali lagi.

Dengan gejolak besar di level manajerial yang memengaruhi para rival terdekat mereka, Arsenal muncul sebagai unggulan mutlak. Baik Manchester City maupun Liverpool saat ini sedang menjalani periode transisi yang sulit setelah kepergian Pep Guardiola dan Arne Slot.