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"Sangat menyenangkan bermain di sana!" - Bukayo Saka bereaksi setelah Inggris menghancurkan Kroasia di Rijeka
Saka cetak dua gol dalam kemenangan dominan Inggris
Bukayo Saka memainkan peran utama saat Inggris mencatatkan kemenangan telak 7-0 atas Kroasia di Grup C UEFA Nations League di Rijeka. Winger Arsenal itu mencetak gol keempat Inggris sebelum jeda, lalu memanfaatkan kesalahan lini belakang untuk mencetak gol keduanya pada babak kedua.
Kemenangan ini membawa Inggris mengoleksi enam poin di Grup C, menempati posisi kedua di belakang pemuncak klasemen Spanyol.
Saka menyoroti mentalitas tanpa ampun skuad tersebut sejak peluit awal.
- Mark Pain
Winger memuji semangat tinggi dan penyelesaian akhir yang klinis
Berbicara setelah peluit akhir berbunyi, Saka menggambarkan pertandingan ini sebagai laga yang sangat menyenangkan, seraya mencatat bahwa tempo permainan Inggris terbukti terlalu berat bagi tuan rumah. Ia menegaskan bahwa kombinasi pressing tinggi dengan penyelesaian akhir yang klinis menjadi pembeda utama.
Pergerakan Saka di sisi kanan secara konsisten merobek pertahanan Kroasia.
"Ini malam yang luar biasa," kata Saka kepada ITV Sport. "Kami langsung tampil sejak awal, kami bermain dengan energi dan semangat yang tinggi. Ini spesial dan sangat menyenangkan untuk dimainkan. Kami bermain dengan energi dan kami sangat klinis hari ini, jadi itu yang membuat perbedaan."
Penyerang bintang menuntut penutupan yang kuat pada jeda internasional
Saka menegaskan bahwa performa itu mencerminkan semua nilai inti yang telah diperkenalkan Thomas Tuchel ke dalam skuad tim nasional. Ia mendesak rekan-rekan setimnya untuk mempertahankan standar yang sama pada pertandingan berikutnya.
Winger itu menekankan bahwa England tidak boleh menurunkan intensitas mereka.
"Saya pikir kami menunjukkan rasa lapar, gairah, dan kualitas yang kami miliki," tambah Saka. "Penampilan malam ini merupakan perpaduan dari semua hal yang kami cari sebagai tim England. Kami ingin menutup laga Selasa malam dengan kuat."
- HANZA MEDIA
Inggris membangun momentum di bawah arahan Tuchel
Saka dan Inggris kini mengalihkan perhatian ke pertandingan hari Selasa saat mereka berupaya mengamankan tiga poin lagi di Grup C. Kemenangan ini menegaskan daya gedor Inggris setelah kemenangan-kemenangan sebelumnya dalam kampanye ini.
Kroasia tetap berada di dasar klasemen grup dengan tiga poin.
Inggris memburu penampilan dominan lainnya pada laga berikutnya.
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