Bukayo Saka memainkan peran utama saat Inggris mencatatkan kemenangan telak 7-0 atas Kroasia di Grup C UEFA Nations League di Rijeka. Winger Arsenal itu mencetak gol keempat Inggris sebelum jeda, lalu memanfaatkan kesalahan lini belakang untuk mencetak gol keduanya pada babak kedua.

Kemenangan ini membawa Inggris mengoleksi enam poin di Grup C, menempati posisi kedua di belakang pemuncak klasemen Spanyol.

Saka menyoroti mentalitas tanpa ampun skuad tersebut sejak peluit awal.