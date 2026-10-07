AFP
Diterjemahkan oleh
'Sangat menyakitkan' - Emiliano Martinez mengungkap patah hati di balik transfer mengejutkannya senilai £7,5 juta ke Chelsea dari Aston Villa
Mencari awal yang baru
Pemain berusia 34 tahun itu menuntaskan kepindahan mengejutkan senilai £7,5 juta ke London barat pada akhir jendela transfer musim panas. Bos Chelsea Xabi Alonso bergerak cepat untuk merekrut kiper Argentina tersebut setelah Robert Sanchez menampilkan performa yang kurang meyakinkan dalam laga pembuka Premier League klub.
Martinez langsung merebut status kiper nomor satu di Stamford Bridge, sementara Sanchez kemudian dipinjamkan ke klub Italia, Como.
Sebelum transfer itu, sang penjaga gawang menjalani periode yang sangat sukses di Villa Park, termasuk memenangkan Liga Europa. Namun, kekalahan telak 1-0 dari Spanyol di final Piala Dunia yang digelar di Amerika Serikat mendorongnya mencari tantangan baru jauh dari Midlands.
- MIS
"Itu sangat menyakitkan"
Berbicara kepada media menjelang laga persahabatan melawan Benin, Martinez menjelaskan dampak psikologis dari kegagalan di panggung dunia. Meski menyingkirkan England dalam perjalanan menuju partai puncak, kekalahan di final meninggalkan bekas mendalam bagi sang veteran.
"Saya butuh waktu untuk berpikir; kalah di final World Cup sangat menyakitkan," aku sang kiper. "Saya mencoba berganti klub untuk menyegarkan diri secara mental, dan saya berhasil. Saya datang ke sini [ke Chelsea], dan itu adalah hal terbaik yang saya lakukan karena saya merasa berguna, cepat, dan baik."
Ia menambahkan: "Pada akhirnya, saya harus mewakili negara saya, keluarga saya, dan saya harus melakukan yang terbaik."
Martinez juga ditanya menjelang pertandingan itu soal kapten tim nasional Lionel Messi, yang baru-baru ini memainkan laga perpisahannya. "Jelas, saya berusaha membantu semaksimal mungkin, dan dia tahu itu," kata Martinez. "Kami selalu membicarakannya, dan itu adalah salah satu kehormatan terbesar dalam karier saya bisa membantunya meraih apa yang paling ia inginkan, karena dia adalah pemain terhebat dalam sejarah."
Kehidupan setelah Messi
Martinez tampil dalam kemenangan uji coba 3-0 atas Benin pada Rabu dini hari, sebuah pertandingan yang menjadi bagian dari perpisahan Messi di level internasional. Penyerang legendaris itu menandai momen tersebut dengan sebuah gol penalti, sebagai persiapan untuk menutup karier gemilangnya bersama Argentina.
Mengakui perubahan besar bagi tim nasional, Martinez secara blak-blakan menyoroti dampak kepergian kaptennya: "Ia meninggalkan kekosongan besar, tetapi ada para pemain di sini yang punya karakter kuat."
- AFP
Masalah lini belakang di Stamford Bridge
Meski Martinez telah mengungkapkan kepuasannya dengan lingkungan barunya, ia menghadapi tugas besar untuk menstabilkan situasi di Chelsea. Tim asuhan Alonso kesulitan membendung lawan, kebobolan lebih banyak gol daripada tim Premier League mana pun sejauh musim ini. Chelsea akan berupaya memperkuat lini belakang mereka dan bangkit setelah jeda kompetisi domestik selama tiga pekan saat menjamu Bournemouth pada Sabtu.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami