'Sangat menyakitkan' - Emiliano Martinez mengungkap patah hati di balik transfer mengejutkannya senilai £7,5 juta ke Chelsea dari Aston Villa

Berbicara kepada media menjelang laga persahabatan melawan Benin, Martinez menjelaskan dampak psikologis dari kegagalan di panggung dunia. Meski menyingkirkan England dalam perjalanan menuju partai puncak, kekalahan di final meninggalkan bekas mendalam bagi sang veteran.

"Saya butuh waktu untuk berpikir; kalah di final World Cup sangat menyakitkan," aku sang kiper. "Saya mencoba berganti klub untuk menyegarkan diri secara mental, dan saya berhasil. Saya datang ke sini [ke Chelsea], dan itu adalah hal terbaik yang saya lakukan karena saya merasa berguna, cepat, dan baik."

Ia menambahkan: "Pada akhirnya, saya harus mewakili negara saya, keluarga saya, dan saya harus melakukan yang terbaik."

Martinez juga ditanya menjelang pertandingan itu soal kapten tim nasional Lionel Messi, yang baru-baru ini memainkan laga perpisahannya. "Jelas, saya berusaha membantu semaksimal mungkin, dan dia tahu itu," kata Martinez. "Kami selalu membicarakannya, dan itu adalah salah satu kehormatan terbesar dalam karier saya bisa membantunya meraih apa yang paling ia inginkan, karena dia adalah pemain terhebat dalam sejarah."



