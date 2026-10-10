'Sangat menyakitkan' - Carrick memahami cemoohan fans Manchester United setelah kolaps di akhir laga

Awal buruk pada musim ini kian meningkatkan tensi di sekitar Old Trafford, dengan Manchester United gagal menang dalam lima dari enam laga pembuka mereka di Premier League musim ini (S3 K2), jumlah laga tanpa kemenangan yang sama seperti yang mereka catat dalam 17 pertandingan liga di bawah Carrick musim lalu.

Menanggapi reaksi dari tribune, Carrick tidak menutupi dampak emosional yang ditimbulkan kritik itu terhadap dirinya dan para pemainnya. "Itu tidak menyenangkan, itu sangat menyakitkan karena saya peduli pada klub ini. Tapi saya memahami kekecewaan itu, kenyataannya memang seperti ini, kami harus kembali memenangi pertandingan," kata mantan gelandang itu kepada BBC Match of the Day.

Pertandingan itu sendiri seperti kisah dua babak yang berbeda, dengan United memulai laga dengan lamban sehingga memberi Spurs kesempatan mengendalikan tempo. Merefleksikan fase awal pertandingan, Carrick menyoroti kesulitan yang dihadapi timnya untuk menemukan ritme permainan. "Ini pertandingan yang campur aduk. Kami kesulitan di awal. Untuk sejumlah alasan, kami belum benar-benar siap. Anda bisa melihat ini adalah masa yang menantang," akunya.