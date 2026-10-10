Getty Images Sport
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'Sangat menyakitkan' - Carrick memahami cemoohan fans Manchester United setelah kolaps di akhir laga
Atmosfer beracun di Old Trafford
Awal buruk pada musim ini kian meningkatkan tensi di sekitar Old Trafford, dengan Manchester United gagal menang dalam lima dari enam laga pembuka mereka di Premier League musim ini (S3 K2), jumlah laga tanpa kemenangan yang sama seperti yang mereka catat dalam 17 pertandingan liga di bawah Carrick musim lalu.
Menanggapi reaksi dari tribune, Carrick tidak menutupi dampak emosional yang ditimbulkan kritik itu terhadap dirinya dan para pemainnya. "Itu tidak menyenangkan, itu sangat menyakitkan karena saya peduli pada klub ini. Tapi saya memahami kekecewaan itu, kenyataannya memang seperti ini, kami harus kembali memenangi pertandingan," kata mantan gelandang itu kepada BBC Match of the Day.
Pertandingan itu sendiri seperti kisah dua babak yang berbeda, dengan United memulai laga dengan lamban sehingga memberi Spurs kesempatan mengendalikan tempo. Merefleksikan fase awal pertandingan, Carrick menyoroti kesulitan yang dihadapi timnya untuk menemukan ritme permainan. "Ini pertandingan yang campur aduk. Kami kesulitan di awal. Untuk sejumlah alasan, kami belum benar-benar siap. Anda bisa melihat ini adalah masa yang menantang," akunya.
- Getty Images Sport
Gagal memanfaatkan keunggulan
Pertandingan tampak berbalik memihak United dalam babak kedua yang kacau. Bryan Mbeumo seolah membawa Manchester United ke jalur kemenangan lewat gol pembuka pada menit ke-73. Situasi semakin membaik bagi tuan rumah ketika Tottenham harus bermain dengan sepuluh orang tak lama kemudian. Rodrigo Bentancur diganjar kartu merah langsung setelah terlibat benturan fisik dengan Luke Shaw, membuat tim tamu berada dalam posisi yang genting. Namun, alih-alih menutup pertandingan, United justru mundur, sehingga Tottenham yang kalah jumlah pemain mampu menemukan jalan kembali ke dalam pertandingan pada saat-saat akhir laga.
Dominic Solanke, yang untuk pertama kalinya mengenakan ban kapten untuk Tottenham, menjadi pahlawan bagi tim tamu. Pada menit kedua injury time, ia melompat paling tinggi untuk menyambut umpan silang Sandro Tonali, lalu menanduk bola masuk untuk mengamankan satu poin yang tak terduga. Bagi Carrick, cara terjadinya gol penyeimbang itu terasa sangat menyakitkan mengingat timnya seharusnya bisa mengendalikan permainan. "Namun, para pemain berkembang di dalam pertandingan, pada babak kedua saya pikir kami lebih baik dalam segala hal. Untuk membawa pertandingan berjalan seperti yang kami inginkan, dalam posisi yang sangat bagus, kami seharusnya bisa menuntaskannya. Kami harus mengelola situasi-situasi seperti itu. Itu sudah dua gol telat yang menyakiti kami, dan segalanya terlihat sangat berbeda. Itulah kenyataannya," jelas Carrick.
Rintangan mental dan peluang yang terlewat
Hasil tersebut menandai laga liga kedua secara beruntun ketika Manchester United gagal menang meski lawannya bermain dengan sepuluh orang. Ini terjadi setelah kekalahan mengecewakan 1-0 dalam derbi lokal melawan Manchester City, saat mereka juga kurang tajam untuk memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Ketika ditanya apakah tim sedang mengalami hambatan psikologis atau kurang percaya diri, Carrick tegas dalam penilaiannya. "Saya tidak berpikir ini karena kurang percaya diri, tetapi sebuah pertandingan bisa lepas dari kendali Anda dengan sangat cepat. Kami menemukan jalan untuk benar-benar kembali ke dalam pertandingan, dan menempatkan diri kami dalam posisi yang sangat bagus, itulah salah satu hal yang paling mengecewakan," ujarnya.
Statistik menggambarkan situasi yang mengkhawatirkan bagi petinggi Old Trafford, karena Manchester United baru mengumpulkan enam poin dari enam pertandingan pembuka mereka di Premier League, jumlah terendah pada tahap ini dalam satu musim liga sejak musim 1986-87, ketika mereka hanya meraih empat poin.
- Getty Images Sport
Tekanan terhadap posisi Carrick meningkat
Sementara itu, Tottenham memanfaatkan satu poin ini untuk mengangkat diri dari dasar klasemen, meski mereka masih tanpa kemenangan di bawah Roberto de Zerbi. Ini menjadi baru kali keempat dalam sejarah mereka gagal memenangi enam pertandingan pembuka di sebuah musim liga, setelah mengalami kesulitan serupa pada 2008-09, 1955-56, dan 1912-13.
Bagi United, kegagalan mengalahkan rival langsung di kandang merupakan pil pahit yang harus ditelan, sekaligus memperpanjang tren mengecewakan yang membuat mereka bermain imbang 1-1 dalam masing-masing dari tiga laga Premier League terakhir melawan tim yang memulai hari di dasar klasemen, setelah kebuntuan serupa kontra Wolves pada Desember 2025 dan Fulham bulan lalu. Fokus kini beralih pada bagaimana Carrick bisa membangkitkan skuad yang tampak rapuh saat berada di bawah tekanan.
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