'Sangat mengecewakan' - Calum McFarlane kesal dengan penampilan Chelsea yang 'tak bisa diterima' saat Nottingham Forest menghancurkan The Blues di Stamford Bridge

The Blues tertinggal di Stamford Bridge hanya dalam waktu 98 detik saat Taiwo Awoniyi mencetak gol melalui sundulan, yang menjadi awal dari sore yang tak terlupakan bagi tuan rumah. Situasi semakin memburuk pada menit ke-15 ketika Igor Jesus mencetak gol dari titik penalti untuk menggandakan keunggulan tim tamu. Dalam konferensi pers pasca-pertandingan, McFarlane yang tampak frustrasi tidak segan-segan mengkritik kurangnya fokus timnya pada awal pertandingan.

“15 menit pertama tidak bisa diterima. Cara kami kebobolan dua gol benar-benar membuat kami terpuruk dan memberi kami tantangan yang sangat berat,” kata sang manajer. “Ini adalah permainan yang kejam, levelnya sangat tinggi. Kami tidak boleh memulai pertandingan di Liga Premier seperti ini. Kami akan berlatih besok, kami akan meninjau pertandingan ini dan mencoba mencari tahu alasannya, serta memastikan level performa kami lebih baik saat menghadapi Liverpool lima hari lagi.”