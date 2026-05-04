'Sangat mengecewakan' - Calum McFarlane kesal dengan penampilan Chelsea yang 'tak bisa diterima' saat Nottingham Forest menghancurkan The Blues di Stamford Bridge
McFarlane mengkritik keras awal yang 'tidak dapat diterima'
The Blues tertinggal di Stamford Bridge hanya dalam waktu 98 detik saat Taiwo Awoniyi mencetak gol melalui sundulan, yang menjadi awal dari sore yang tak terlupakan bagi tuan rumah. Situasi semakin memburuk pada menit ke-15 ketika Igor Jesus mencetak gol dari titik penalti untuk menggandakan keunggulan tim tamu. Dalam konferensi pers pasca-pertandingan, McFarlane yang tampak frustrasi tidak segan-segan mengkritik kurangnya fokus timnya pada awal pertandingan.
“15 menit pertama tidak bisa diterima. Cara kami kebobolan dua gol benar-benar membuat kami terpuruk dan memberi kami tantangan yang sangat berat,” kata sang manajer. “Ini adalah permainan yang kejam, levelnya sangat tinggi. Kami tidak boleh memulai pertandingan di Liga Premier seperti ini. Kami akan berlatih besok, kami akan meninjau pertandingan ini dan mencoba mencari tahu alasannya, serta memastikan level performa kami lebih baik saat menghadapi Liverpool lima hari lagi.”
Performa yang lesu membuat manajer marah besar
Meskipun Forest melakukan delapan pergantian dalam susunan pemain inti mereka, Chelsea gagal memanfaatkannya dan malah menelan kekalahan keenam berturut-turut di liga. McFarlane mengakui bahwa penampilan timnya jauh dari kokohnya pertahanan yang mereka tunjukkan dalam laga-laga sebelumnya melawan lawan-lawan yang lebih tangguh.
“Sangat mengecewakan - kami tahu kami jauh lebih baik daripada yang kami tunjukkan hari ini. Saya rasa kami tidak pernah mencapai level kami, jadi sangat mengecewakan,” katanya kepada BBC MOTD.
Dia kemudian mengatakan kepada Sky Sports: “Hasil dan penampilan yang sangat mengecewakan. 15 menit pertama tidak cukup baik. Itu menentukan jalannya pertandingan. Sulit untuk mengatakan [mengapa hal itu salah saat ini, saya mungkin ingin meninjau pertandingan untuk melihat perbedaan yang begitu mencolok dengan cara kami bertahan melawan Leeds.”
Momen-momen krusial tidak berpihak pada The Blues
Chelsea memiliki peluang untuk membalikkan keadaan, terutama saat tendangan penalti Cole Palmer berhasil ditepis oleh Matz Sels setelah jeda panjang di babak pertama, saat pemain muda Jesse Derry harus dilarikan dengan tandu akibat benturan kepala yang mengerikan dengan Zach Abbott. Enzo Fernandez juga membentur tiang gawang saat tuan rumah kesulitan menemukan ketajaman di depan gawang, sementara Awoniyi berhasil mencetak gol ketiga pada menit ke-52.
"Enzo Fernandez membentur tiang gawang dan Cole Palmer gagal mengeksekusi penalti; ketika Anda mengalami awal yang buruk, Anda membutuhkan momen-momen seperti itu untuk berpihak pada Anda, dan sayangnya hal itu tidak terjadi," jelas McFarlane.
Pedro mencetak gol penghibur di menit-menit akhir
Setelah melihat golnya dianulir karena offside, Joao Pedro akhirnya mencetak gol lewat tendangan salto di menit-menit akhir. Itu adalah satu-satunya hal positif dalam pertandingan yang suram bagi klub asal London tersebut, yang kini telah menelan enam kekalahan beruntun di liga.
"Penutup yang bagus, sayang golnya dianulir karena offside, jadi bagus baginya bisa mencetak gol, tapi itu tidak berarti apa-apa saat ini," kata McFarlane. "Saya sudah bilang sebelumnya, tapi kami hanya perlu memperbaiki penampilan ini dan bersiap untuk pertandingan berikutnya dalam lima hari."
Pertandingan berikutnya bagi The Blues adalah laga melawan Liverpool pada Sabtu.