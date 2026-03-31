“Sangat mengagumi!” - Mengapa Santi Cazorla lebih memilih Pedri daripada Lamine Yamal saat para pemain timnas Spanyol itu tampil gemilang bersama Barcelona
Cazorla—sama seperti legenda sepak bola Portugal Cristiano Ronaldo—menunda pensiunnya selama mungkin dan masih tampil di level tertinggi meski usianya sudah 41 tahun. Ia kembali ke klub asalnya, Real Oviedo, pada tahun 2023.
Setelah pertandingan melawan Barcelona pada awal musim ini, Cazorla mengunggah foto dan pesan di media sosial di mana ia melontarkan permintaan “bisakah kamu memberikan kaosmu, jenius?” kepada Pedri.
Mengapa Cazorla begitu mengagumi bintang Barcelona, Pedri
Gelandang serang berusia 23 tahun ini memiliki gaya bermain yang mirip dengan para ikon tim nasional Spanyol seperti Cazorla, Cesc Fabregas, Xavi, dan Andres Iniesta. Pedri sudah memiliki medali juara Euro miliknya sendiri, yang diraih pada tahun 2024, dan berharap bisa meraih gelar juara dunia musim panas ini di Piala Dunia 2026.
Ketika ditanya mengapa ia begitu mengagumi pemain asal Tenerife itu, Cazorla mengatakan kepada Sport: “Dia sudah menjadi salah satu yang terbaik di dunia, pada usianya itu. Dia adalah tipe pemain yang berbeda, yang kita semua nikmati setiap kali dia bermain. Saya pikir Barcelona benar-benar merindukannya saat Pedri tidak ada.
“Mereka memiliki beberapa pemain fantastis di posisi itu, tapi saya pikir Pedri memberikan sentuhan berbeda bagi tim, dan di atas segalanya, dia tampak seperti orang yang sangat, sangat rendah hati, sangat biasa saja, dan saya benar-benar menyukainya. Saya pikir semakin biasa seseorang, semakin baik pula permainannya. Saya sangat mengagumi Pedri, dan itulah mengapa saya meminta kaosnya.”
Pedri vs Yamal: Cazorla mendukung rekan sesama gelandang
Meskipun Pedri merupakan idola yang sangat disukai di Spotify Camp Nou dan di kalangan pendukung di seluruh dunia, prestasinya terkadang bisa tergeser oleh rekan setimnya yang berusia 18 tahun, Yamal—yang kini menjadi pesaing serius dalam perebutan Ballon d’Or.
Menempatkan dirinya sepenuhnya di Tim Pedri, Cazorla mengatakan tentang memilih pemain yang bermain di posisinya daripada pemain yang memukau penonton di sayap: “Karena posisi yang dia mainkan. Itu adalah posisi yang selalu saya mainkan.
“Saya suka menonton Lamine, dia pemain yang berbeda dan luar biasa di posisi itu, tapi karena saya pernah bermain sebentar di posisi Pedri, saya lebih mengaguminya karena alasan itu, bukan karena yang lain.”
Perjalanan menuju Piala Dunia: Pedri dan Yamal siap menjadi bintang bagi Spanyol
Pedri dan Yamal saat ini sedang bergabung dengan skuad Spanyol yang sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan persahabatan internasional melawan Mesir pada hari Selasa. Keduanya diperkirakan akan menjadi pertimbangan utama bagi Luis de la Fuente saat rencana untuk Piala Dunia 2026 disusun.