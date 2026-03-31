“Sangat mengagumi!” - Mengapa Santi Cazorla lebih memilih Pedri daripada Lamine Yamal saat para pemain timnas Spanyol itu tampil gemilang bersama Barcelona

Gelandang serang berusia 23 tahun ini memiliki gaya bermain yang mirip dengan para ikon tim nasional Spanyol seperti Cazorla, Cesc Fabregas, Xavi, dan Andres Iniesta. Pedri sudah memiliki medali juara Euro miliknya sendiri, yang diraih pada tahun 2024, dan berharap bisa meraih gelar juara dunia musim panas ini di Piala Dunia 2026.

Ketika ditanya mengapa ia begitu mengagumi pemain asal Tenerife itu, Cazorla mengatakan kepada Sport: “Dia sudah menjadi salah satu yang terbaik di dunia, pada usianya itu. Dia adalah tipe pemain yang berbeda, yang kita semua nikmati setiap kali dia bermain. Saya pikir Barcelona benar-benar merindukannya saat Pedri tidak ada.

“Mereka memiliki beberapa pemain fantastis di posisi itu, tapi saya pikir Pedri memberikan sentuhan berbeda bagi tim, dan di atas segalanya, dia tampak seperti orang yang sangat, sangat rendah hati, sangat biasa saja, dan saya benar-benar menyukainya. Saya pikir semakin biasa seseorang, semakin baik pula permainannya. Saya sangat mengagumi Pedri, dan itulah mengapa saya meminta kaosnya.”