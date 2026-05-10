AFP
Diterjemahkan oleh
'Sangat lemah' - Joshua Zirkzee secara blak-blakan diberi tahu bahwa dia 'bukan pemain Man Utd' setelah penampilan yang mengecewakan di Sunderland
Sore yang tak terlupakan di Stadion of Light
Dimulai sebagai ujung tombak serangan melawan Sunderland saat Benjamin Sesko absen, mantan pemain Bologna Zirkzee kesulitan untuk terlibat dalam permainan, sering kali kalah dalam duel fisik dengan barisan pertahanan lawan.
Kekecewaan pun memuncak saat United gagal memecah kebuntuan, sehingga tim asuhan Michael Carrick hanya meraih satu poin. Zirkzee akhirnya ditarik keluar pada babak kedua, dan evaluasi pasca-pertandingan pun sangat tajam. Para kritikus menyoroti ketidakmampuannya dalam mengontrol bola atau menciptakan ancaman gol sebagai alasan utama terhambatnya ritme serangan United.
- AFP
Penilaian tajam terhadap profil Zirkzee
"Dia sangat lemah. Maaf, tapi dia bukan pemain Man Utd," kata mantan pemain Sunderland, Micky Gray, di talkSPORT: "Lihat saja para penyerang hebat yang pernah dimiliki klub ini; mereka kuat secara fisik, memiliki kehadiran yang menonjol, dan menjadi ancaman. Zirkzee tidak memiliki semua itu. Dia memang pemain yang rapi dan teratur, tapi di level ini, kamu butuh lebih dari itu. Dia memang belum memenuhi standar yang dibutuhkan oleh klub dengan ambisi sebesar ini."
Obral musim panas akan segera digelar
Hasil imbang di Sunderland menyoroti kurangnya kedalaman dan kualitas di lini depan, sehingga memunculkan usulan agar masa bakti Zirkzee di United diperpendek guna memberi ruang bagi pemain baru.
Paul Merson yakin Zirkzee kemungkinan besar akan hengkang pada musim panas nanti. "Itu bukanlah hasil yang bagus," kata mantan gelandang Arsenal itu kepada Sky Sports. "Itu bukanlah penampilan yang bagus. Yang terjadi adalah kekhawatiran akan musim depannya. Musim ini, seperti yang saya katakan sebelumnya, mereka hanya bermain sekali seminggu. Sekarang, tiba-tiba saja, Anda tahu, musim depan, mereka akan berlaga di Liga Champions dan skuad mereka terlihat sangat dangkal. Mason Mount bermain sebagai gelandang tengah hari ini bersama [Kobbie] Mainoo. Zirkzee di lini depan, maaf, tapi menurut saya dia tidak akan cocok untuk Man United. Jadi dia kemungkinan akan dilepas. Ini hanya menunjukkan di mana posisi mereka saat ini. Ini akan menjadi kekhawatiran bagi mereka. Mereka perlu merekrut pemain baru. Jika tidak, mereka akan berjuang untuk finis di empat besar musim depan."
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Dengan hanya tersisa dua pertandingan bagi United musim ini, melawan Nottingham Forest dan Brighton, Zirkzee harus berjuang keras untuk menyelamatkan kariernya di Old Trafford.
Pemain internasional Belanda ini bergabung pada 2024 dengan harapan besar untuk menjadi opsi penyerang serba bisa, namun kontribusi gol dan assistnya sangat mengecewakan mengingat investasi besar yang dikeluarkan untuk membawanya ke Inggris. Hingga saat ini, Zirkzee baru mencetak lima gol dalam 54 penampilannya di Liga Premier bersama United.