'Sangat lemah' - Joshua Zirkzee secara blak-blakan diberi tahu bahwa dia 'bukan pemain Man Utd' setelah penampilan yang mengecewakan di Sunderland

Hasil imbang di Sunderland menyoroti kurangnya kedalaman dan kualitas di lini depan, sehingga memunculkan usulan agar masa bakti Zirkzee di United diperpendek guna memberi ruang bagi pemain baru.

Paul Merson yakin Zirkzee kemungkinan besar akan hengkang pada musim panas nanti. "Itu bukanlah hasil yang bagus," kata mantan gelandang Arsenal itu kepada Sky Sports. "Itu bukanlah penampilan yang bagus. Yang terjadi adalah kekhawatiran akan musim depannya. Musim ini, seperti yang saya katakan sebelumnya, mereka hanya bermain sekali seminggu. Sekarang, tiba-tiba saja, Anda tahu, musim depan, mereka akan berlaga di Liga Champions dan skuad mereka terlihat sangat dangkal. Mason Mount bermain sebagai gelandang tengah hari ini bersama [Kobbie] Mainoo. Zirkzee di lini depan, maaf, tapi menurut saya dia tidak akan cocok untuk Man United. Jadi dia kemungkinan akan dilepas. Ini hanya menunjukkan di mana posisi mereka saat ini. Ini akan menjadi kekhawatiran bagi mereka. Mereka perlu merekrut pemain baru. Jika tidak, mereka akan berjuang untuk finis di empat besar musim depan."



