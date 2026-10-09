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'Sangat konyol' - Bos Real Madrid Jose Mourinho melancarkan pembelaan keras terhadap Kylian Mbappe di tengah kritik soal klub malam dan liburan
Pelatih Real Madrid membela Mbappe setelah perjalanan di luar lapangan
Penyerang Prancis itu mengalami cedera saat menjalani laga pertamanya bersama tim nasional pada 25 September. Kritik kemudian bermunculan setelah ia difoto masuk ke sebuah klub malam di Paris dan menghabiskan waktu di Swiss selama masa pemulihannya, serta mengunggah rekaman di media sosial saat dirinya bersepeda, aktivitas yang sebelumnya telah diperingatkan Mourinho agar tidak dilakukan para pemain.
Kecaman ini menyusul insiden serupa pada akhir musim lalu ketika sang penyerang terlihat berada di sebuah yacht saat memulihkan diri dari cedera di tengah upaya timnya memburu gelar. Meski mendapat sorotan, Mourinho mengonfirmasi bahwa Mbappe akan menjadi starter dalam laga La Liga Real Madrid melawan Villarreal di Bernabeu.
- AFP
Mourinho mengecam fokus media dan menjelaskan proses medis
Berbicara dalam konferensi pers pada Jumat, Mourinho menanggapi kritik tersebut: "Itu konyol. Saya pikir sudah ada cukup banyak 'kasus' nyata di dunia sepak bola dalam beberapa pekan terakhir, tetapi tampaknya itu belum cukup.
"Ada kasus-kasus besar seperti yang [Manchester City], seperti cerita lama yang Anda tidak suka bicarakan [Negreira], seperti situasi sulit di negara saya dengan Cristiano Ronaldo dan pelatihnya.
"Tetapi itu belum cukup. Real Madrid adalah Real Madrid. Saya pikir pertanyaan pertama mungkin akan tentang hal-hal yang nyata, pertandingan yang sulit... Tetapi inilah kita."
Membela profesionalisme skuad dan jadwal rehabilitasi Mbappe, sang manajer menambahkan: "Saya tidak berbohong. Yang benar adalah bahwa dalam periode ini, para pemain Real Madrid telah menjadi teladan dalam situasi profesional mereka. Mereka yang cedera langsung datang ke Valdebebas, mendapatkan diagnosis mereka, dan mendapatkan rencana rehabilitasi mereka.
"Mbappe ada di sini, dia mendapatkan diagnosisnya, dia pergi ke konsultan eksternal, karena lututnya punya riwayat yang tidak bisa Anda lupakan, dan ada kesepakatan total dengan diagnosis Real Madrid dan konsultan eksternal ini. Dalam hal pemulihannya, Anda tidak perlu tahu semua detailnya. Tetapi kemudian kita masuk ke wilayah mencari-cari masalah."
Menjelaskan tujuan perjalanan sang pemain, Mourinho berkata: "[Di Paris] itu adalah sebuah klub yang bukan klub. Itu adalah klub yang telah diubah untuk sebuah acara privat. Lalu di Swiss, itu hanya sebuah hotel, dengan rumah-rumah kecil, dan setiap rumah memiliki beberapa sepeda untuk pergi ke tempat restoran dan spa berada. Itu benar-benar tenang."
Dukungan untuk Mbappe meski memburu trofi utama
Meskipun Mbappe terus mencetak gol sepanjang dua musimnya di Spanyol dan tetap menjadi kandidat Ballon d'Or berkat penampilannya bersama Prancis di Piala Dunia, ia masih belum meraih trofi besar bersama Real Madrid. Mourinho menyebut pemberitaan negatif di media sebagai upaya terkoordinasi untuk mendorong suporter mencemooh sang penyerang.
"Anda tidak perlu menjadi Einstein untuk melihat bahwa ini adalah tujuannya," kata Mourinho. "Saya berharap Bernabeu bisa bersikap adil, dan itu berarti cerdas, mampu membaca di balik baris-barisnya."
Menenangkan para penggemar soal standar pemain, sang bos menutup dengan berkata: "Satu hal yang saya janjikan adalah ketika seorang pemain Real Madrid tidak bertingkah seperti pemain Real Madrid, mereka tidak akan melihat pemain itu di bangku cadangan. Mereka tidak akan punya kesempatan untuk mencemoohnya, karena dia akan berada di rumah. Jadi besok Mbappé akan bermain. Dia tidak akan berada di bangku cadangan, dan jika dia bermain, itu karena saya yakin bahwa dia tidak mengecewakan Real Madrid. Dia tidak gagal memenuhi kewajibannya."
- getty
Rangkaian laga domestik krusial jelang El Clasico
Real Madrid menjamu Villarreal pada Sabtu dengan tertinggal enam poin dari pemuncak La Liga, Barcelona. Dengan Mbappe siap tampil sejak awal, tim asuhan Mourinho menargetkan tiga poin dan menjaga tekanan di puncak klasemen.
Laga ini menandai awal jadwal Oktober yang berat bagi Real Madrid, yang akan mencapai puncaknya dengan bentrokan El Clasico krusial melawan Barcelona di Camp Nou pada 25 Oktober.
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