Berbicara dalam konferensi pers pada Jumat, Mourinho menanggapi kritik tersebut: "Itu konyol. Saya pikir sudah ada cukup banyak 'kasus' nyata di dunia sepak bola dalam beberapa pekan terakhir, tetapi tampaknya itu belum cukup.

"Ada kasus-kasus besar seperti yang [Manchester City], seperti cerita lama yang Anda tidak suka bicarakan [Negreira], seperti situasi sulit di negara saya dengan Cristiano Ronaldo dan pelatihnya.

"Tetapi itu belum cukup. Real Madrid adalah Real Madrid. Saya pikir pertanyaan pertama mungkin akan tentang hal-hal yang nyata, pertandingan yang sulit... Tetapi inilah kita."

Membela profesionalisme skuad dan jadwal rehabilitasi Mbappe, sang manajer menambahkan: "Saya tidak berbohong. Yang benar adalah bahwa dalam periode ini, para pemain Real Madrid telah menjadi teladan dalam situasi profesional mereka. Mereka yang cedera langsung datang ke Valdebebas, mendapatkan diagnosis mereka, dan mendapatkan rencana rehabilitasi mereka.

"Mbappe ada di sini, dia mendapatkan diagnosisnya, dia pergi ke konsultan eksternal, karena lututnya punya riwayat yang tidak bisa Anda lupakan, dan ada kesepakatan total dengan diagnosis Real Madrid dan konsultan eksternal ini. Dalam hal pemulihannya, Anda tidak perlu tahu semua detailnya. Tetapi kemudian kita masuk ke wilayah mencari-cari masalah."

Menjelaskan tujuan perjalanan sang pemain, Mourinho berkata: "[Di Paris] itu adalah sebuah klub yang bukan klub. Itu adalah klub yang telah diubah untuk sebuah acara privat. Lalu di Swiss, itu hanya sebuah hotel, dengan rumah-rumah kecil, dan setiap rumah memiliki beberapa sepeda untuk pergi ke tempat restoran dan spa berada. Itu benar-benar tenang."



