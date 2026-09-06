'Sangat ketakutan!' - Francesco Farioli memberikan kabar terbaru soal cedera bintang yang dirawat di rumah sakit jelang menghadapi Manchester City

FC Porto mencatatkan lima kemenangan dari lima laga di Liga Portugal setelah bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Moreirense 2-1 di Estádio do Dragão. Setelah tertinggal lewat gol pembuka pada menit ke-20, Jan Bednarek menyamakan kedudukan melalui sundulan sebelum William Gomes mencetak gol pada awal babak kedua untuk memastikan comeback.

Kemenangan ini membuat tim asuhan Francesco Farioli tetap sendirian di puncak klasemen.

Namun, pertandingan berakhir dengan kabar yang mengkhawatirkan ketika gelandang Victor Froholdt mengalami cedera serius pada akhir laga.



