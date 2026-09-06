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imago-sport-1082375989.jpgSports Press Photo
Alvino Hanafi

Diterjemahkan oleh

'Sangat ketakutan!' - Francesco Farioli memberikan kabar terbaru soal cedera bintang yang dirawat di rumah sakit jelang menghadapi Manchester City

F. Farioli
FC Porto
V. Froholdt
Manchester City
Moreirense
Champions League
Liga Portugal

FC Porto mempertahankan rekor sempurna mereka di liga dengan kemenangan comeback 2-1 atas Moreirense, tetapi kemenangan itu dinodai oleh cedera mengerikan yang dialami Victor Froholdt. Gelandang Froholdt dibawa ke rumah sakit setelah tekel keras yang berujung kartu merah, sementara manajer Francesco Farioli mengalihkan perhatian ke laga Liga Champions yang berat melawan Manchester City.

  • Porto raih kemenangan kelima beruntun

    FC Porto mencatatkan lima kemenangan dari lima laga di Liga Portugal setelah bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Moreirense 2-1 di Estádio do Dragão. Setelah tertinggal lewat gol pembuka pada menit ke-20, Jan Bednarek menyamakan kedudukan melalui sundulan sebelum William Gomes mencetak gol pada awal babak kedua untuk memastikan comeback.

    Kemenangan ini membuat tim asuhan Francesco Farioli tetap sendirian di puncak klasemen.

    Namun, pertandingan berakhir dengan kabar yang mengkhawatirkan ketika gelandang Victor Froholdt mengalami cedera serius pada akhir laga.


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  • FBL-POR-LIGA-PORTO-MOREIRENSEAFP

    Froholdt dibawa ke rumah sakit setelah benturan keras

    Jauh di masa injury time, gelandang Moreirense Guilherme Liberato bertabrakan keras dengan Froholdt dan langsung diganjar kartu merah. Gelandang asal Denmark itu membutuhkan bantuan segera dari tim medis dan harus meninggalkan lapangan sebelum dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan medis.

    Farioli mengakui bangku cadangan dilanda ketakutan oleh insiden tersebut, meski laporan awal memberi optimisme yang hati-hati.

    "Dia berada di rumah sakit untuk menjalani tes, tetapi dia tampaknya baik-baik saja," ungkap Farioli. "Dia sadar. Kabar yang datang positif. Gambar-gambarnya mengerikan, kami sangat ketakutan, tetapi semangatnya baik dan dia akan diperiksa. Sepertinya itu hanya membuat kami kaget."

  • Farioli bersiap menghadapi 'gunung' Manchester City

    Setelah urusan domestik rampung, Porto langsung mengalihkan fokus mereka ke ujian Eropa yang berat melawan Manchester City di Liga Champions. Farioli mengakui kekuatan finansial dan skuad juara Inggris itu, seraya menggambarkan pertemuan tersebut sebagai tantangan besar bagi skuadnya.

    Juru taktik asal Italia itu menyoroti bahwa City telah berinvestasi besar untuk membangun salah satu skuad elite dunia.

    "Mereka telah berinvestasi 550 juta dan punya skuad yang fantastis," kata Farioli. "Mereka adalah salah satu favorit untuk memenangkan Liga Champions. Kami harus mendaki gunung yang tinggi, tetapi kami adalah FC Porto."

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  • FBL-POR-LIGA-PORTO-MOREIRENSEAFP

    Dragons bertekad mempertahankan DNA

    Meski menghadapi salah satu raksasa sepakbola Eropa, Farioli menegaskan Porto tidak akan mengubah identitas taktis maupun pendekatan mereka di Dragão.

    Skuad akan mengelola kebugaran para pemain kunci, termasuk Santiago Gimenez, yang menjalani debut dari bangku cadangan setelah mengalami cedera pergelangan kaki.

    "Kami sangat menghormati mereka, tetapi kami akan mempersiapkan pertandingan ini dengan cara yang sama seperti kami mempersiapkan setiap pertandingan lainnya," pungkas Farioli. "Kami tidak akan mengubah DNA atau jati diri kami."