'Sangat kecewa' - Ryan Reynolds mengeluarkan pernyataan setelah Wrexham gagal lolos ke babak play-off Championship dengan cara yang menyakitkan
Kekecewaan di hari terakhir
Wrexham memasuki hari terakhir musim Championship dengan nasib mereka berada di tangan sendiri, menyadari bahwa kemenangan atas Middlesbrough akan menjamin mereka tempat di enam besar. Namun, tim asal Wales itu harus puas dengan hasil imbang 2-2, sebuah hasil yang ternyata tidak cukup setelah terjadi drama di pertandingan lain di divisi tersebut.
Sementara Red Dragons berjuang keras untuk meraih satu poin, Hull City berhasil mengamankan kemenangan 2-1 atas Norwich City. Hasil tersebut memungkinkan The Tigers menyalip Wrexham di klasemen, merebut tempat terakhir di babak play-off, dan mengakhiri impian klub asal Wales Utara itu untuk mencapai Liga Premier tahun ini.
Reynolds menanggapi tersingkirnya timnya dari babak play-off
Di tengah kekecewaan tersebut, salah satu pemilik klub, Reynolds, turun ke media sosial untuk berbagi perasaannya dengan para penggemar. Meskipun masih merasakan kekecewaan mendalam karena gagal lolos ke babak playoff, bintang film Deadpool ini tetap tegar dan bangga atas kemajuan yang telah dicapai di bawah kepemimpinannya bersama Rob McElhenney.
Reynolds menulis di X: “Saya benar-benar hancur oleh hasil hari ini, tapi sangat bangga dengan musim kami. Kami telah menempuh perjalanan panjang dalam lima tahun, dan ini adalah hasil terbaik dalam sejarah kami yang berusia lebih dari 150 tahun. Masih banyak yang harus dilakukan. Tapi untuk saat ini, kita punya banyak hal untuk dibanggakan, Reds.”
Era pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya
Kekecewaan karena gagal lolos ke babak play-off menjadi bukti sejauh mana Wrexham telah berkembang sejak duo Hollywood tersebut mengambil alih kepemilikan klub pada Februari 2021. Setelah mewarisi klub yang terpuruk di National League, para pemilik tersebut telah memimpin klub ini melalui perjalanan yang sangat pesat dalam piramida sepak bola, hingga mencapai divisi kedua hanya dalam waktu lima tahun.
Transformasi ini melampaui batas lapangan, dengan kota Wrexham mengalami dorongan ekonomi dan budaya yang signifikan. Wisatawan dari seluruh dunia kini secara rutin mengunjungi Racecourse Ground, menjadikan klub ini salah satu topik pembicaraan terpanas di dunia sepak bola meskipun mengalami kemunduran sementara di lapangan.
Menatap musim depan
Meskipun impian untuk promosi keempat berturut-turut telah resmi berakhir, posisi akhir klub di Championship yang lebih baik dari perkiraan memberikan landasan yang kokoh untuk masa depan. Hanya sedikit pakar yang memperkirakan tim yang baru saja promosi ini akan bersaing memperebutkan tempat di Liga Premier pada tahun pertama mereka kembali ke level ini.
Fokus kini akan beralih ke jendela transfer musim panas saat Reynolds dan McElhenney berupaya memperkuat skuad. Dengan mantra "masih banyak yang harus dilakukan" yang digaungkan oleh pemilik klub, Wrexham diperkirakan akan menjadi salah satu favorit untuk promosi saat musim baru dimulai, seiring mereka terus berjuang untuk mendapatkan tempat di kasta tertinggi sepak bola Inggris.