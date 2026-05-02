'Sangat kecewa' - Ryan Reynolds mengeluarkan pernyataan setelah Wrexham gagal lolos ke babak play-off Championship dengan cara yang menyakitkan

Wrexham memasuki hari terakhir musim Championship dengan nasib mereka berada di tangan sendiri, menyadari bahwa kemenangan atas Middlesbrough akan menjamin mereka tempat di enam besar. Namun, tim asal Wales itu harus puas dengan hasil imbang 2-2, sebuah hasil yang ternyata tidak cukup setelah terjadi drama di pertandingan lain di divisi tersebut.

Sementara Red Dragons berjuang keras untuk meraih satu poin, Hull City berhasil mengamankan kemenangan 2-1 atas Norwich City. Hasil tersebut memungkinkan The Tigers menyalip Wrexham di klasemen, merebut tempat terakhir di babak play-off, dan mengakhiri impian klub asal Wales Utara itu untuk mencapai Liga Premier tahun ini.