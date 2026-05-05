'Sangat kecewa' - Real Madrid dan Kylian Mbappé berada di jalur bentrokan akibat perilaku pemain Prancis itu di luar lapangan
'Tidak menghormati staf & terlambat datang ke makan siang bersama tim'
Laporan L'Equipe menyebutkan bahwa Mbappé belakangan ini menunjukkan sikap yang sangat egois baik di dalam maupun di luar lapangan, yang memicu kecaman keras di dalam klub. Pemain tersebut kabarnya telah diberi sejumlah keistimewaan yang mulai membuat jengkel rekan-rekan setimnya.
Pemain timnas Prancis tersebut diduga telah bersikap tidak sopan kepada seorang staf selama latihan dan terlambat 40 menit untuk makan siang bersama tim. Diklaim bahwa, dalam kedua kejadian tersebut, ia tidak menerima hukuman apa pun.
'Mbappé yang terisolasi hanya dekat dengan para bintang Prancis'
Akibat konflik internal tersebut, Mbappé semakin terisolasi dari skuad dan, seperti dilaporkan oleh Marca, ia "menjauhkan diri dari tim". Hal ini telah mencapai titik di mana ia tampaknya hanya menjalin hubungan dekat dengan rekan setimnya asal Prancis — Ferland Mendy, Aurelien Tchouameni, dan Eduardo Camavinga.
Masalah cedera Mbappe telah mengganggu musim 2025-26-nya, namun ia tetap mencatatkan musim yang sangat mengesankan secara individu, dengan mencetak 41 gol di semua kompetisi. Sebuah laporan dari L'Equipe pada bulan Maret lalu bahkan mengklaim bahwa mantan penyerang PSG tersebut telah menghubungi Florentino Perez secara pribadi untuk meminta agar staf medis Madrid tidak lagi merawatnya.
Hal ini terjadi tak lama setelah kegemparan yang ditimbulkan oleh insiden pemindaian lutut, di mana Mbappe terpaksa membantah rumor bahwa staf medis klub telah memindai lutut yang salah.
Perjalanan ke Italia yang tidak tepat waktu
Laporan dari Spanyol menyebutkan bahwa cedera yang dialami pemain berusia 27 tahun itu, yang terjadi saat pertandingan imbang 1-1 melawan Real Betis, mungkin menjadi alasan yang pas untuk menjauhkan diri dari Real Madrid. Penyerang tersebut dilaporkan sudah "bosan" dengan klub dan ingin menjauh baik dari ruang ganti maupun staf pelatih.
Memang, L'Equipe mengklaim bahwa keputusan pemain asal Prancis itu untuk menghabiskan akhir pekan di Italia bersama aktris Spanyol Ester Exposito "sangat tidak disukai" oleh para penggemar Madrid dan "sebagian besar karyawan klub". Mereka tampaknya merasa bahwa itu bukanlah persiapan terbaik menjelang pertandingan Clasico melawan Barcelona pada hari Minggu.
Ketegangan antara Bellingham dan Arbeloa
Tuduhan mengenai perselisihan berulang dengan Jude Bellingham, serta hubungan yang tegang dengan manajer Alvaro Arbeloa, tak kunjung mereda. Mbappe juga tampaknya tidak puas dengan preferensi tim terhadap Vinicius Junior, di mana hubungan mereka yang tampak tegang telah banyak diberitakan.
Memang, Arbeloa sedang berjuang untuk mempertahankan posisinya setelah musim 2025-26 yang mengecewakan, yang kemungkinan besar akan membuat gelar Liga kembali jatuh ke tangan Barcelona. Los Blancos juga tersingkir dari Liga Champions oleh Bayern Munich, yang berarti secara realistis mereka tidak memiliki banyak hal yang diperjuangkan di akhir musim ini.
Jose Mourinho dikaitkan erat dengan kembalinya ke Bernabeu untuk menggantikan Arbeloa, dengan Mbappe sebelumnya telah 'menyukai' sebuah gambar di media sosial yang secara kuat menyiratkan bahwa pelatih asal Portugal itu akan kembali menangani Madrid pada 2026.