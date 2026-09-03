Berbicara di podcast Stick to Football, Wright mengungkapkan kekecewaannya atas kegagalan Arsenal mengamankan penyerang kelas atas. Ia menyebut Arteta juga akan merasakan frustrasi yang sama, terutama setelah dengan jelas mengidentifikasi kebutuhan akan tambahan kekuatan menyusul kekecewaan mereka di Eropa melawan PSG.

"Ini bukan bursa transfer yang buruk, tetapi jika saya Mikel, saya tidak akan senang dengan bagaimana bursa transfer ini berjalan hanya karena kami kembali melewati satu bursa transfer lagi tanpa mendapatkan penyerang itu," kata Wright. "Mikel sudah berbicara tentang mendatangkan pemain untuk membawa kami ke level itu, dia mengatakannya lagi setelah Paris, ketika kami tidak memiliki pemain itu untuk membongkar mereka. Itulah pemain yang diinginkan Mikel. Mereka mengejar Vini sampai ke ujung dunia dan membiarkan Morgan Rogers menggantung."

Mantan striker Arsenal itu juga berteori bahwa upaya Arsenal yang sangat terbuka untuk memburu Vinicius Jr mungkin telah membuat Rogers menjauh. Ia yakin pemain yang direkrut Chelsea itu akan dengan senang hati pindah ke Emirates Stadium seandainya klub memprioritaskannya.

"Ada sesuatu yang terjadi dengan Arsenal dalam cara mereka mengejar Vini," tambah Wright. "Kalau Anda seorang pemain dan melihat sebuah tim mengejarnya, Anda akan berpikir, 'Saya kira mereka tertarik kepada saya?'. Chelsea berpikir, jika Anda tidak akan membayarnya, kami yang akan membayarnya. Saya sangat kecewa, saya sangat ingin dia datang."



