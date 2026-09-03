Getty Images Sport
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'Sangat kecewa!' - Ian Wright mengklaim Mikel Arteta TIDAK akan senang dengan transfer musim panas Arsenal setelah gagal merekrut bintang Chelsea
Kehilangan daya gedor kelas elite
Arsenal menikmati bursa transfer musim panas yang produktif, dengan mendatangkan Bruno Guimaraes, Ezri Konsa, dan Christos Tzolis untuk memperkuat skuad mereka. Namun, klub tersebut kesulitan merekrut penyerang elite yang diinginkan Arteta. Kekurangan mereka di lini serang terlihat dalam kekalahan di final Liga Champions pada Mei dari Paris Saint-Germain, yang kemudian mendorong pencarian sosok pembeda.
Meski telah melakukan upaya besar, Arsenal berulang kali ditolak di bursa transfer. Vinicius Jr dari Real Madrid menolak kepindahan dan memilih kontrak baru di Spanyol, sementara Julian Alvarez tetap menunggu Barcelona meski Arsenal terus bernegosiasi dengan Atletico Madrid.
Namun, kegagalan yang paling menyakitkan adalah Morgan Rogers. Awalnya diidentifikasi sebagai target utama, pemain 24 tahun itu lepas dari genggaman Arsenal. Setelah Inggris tersingkir dari Piala Dunia, Chelsea membajak situasi tersebut dan mengamankan sang penyerang dengan nilai fantastis £117 juta.
- Getty Images Sport
Wright suarakan kekhawatiran soal bursa transfer
Berbicara di podcast Stick to Football, Wright mengungkapkan kekecewaannya atas kegagalan Arsenal mengamankan penyerang kelas atas. Ia menyebut Arteta juga akan merasakan frustrasi yang sama, terutama setelah dengan jelas mengidentifikasi kebutuhan akan tambahan kekuatan menyusul kekecewaan mereka di Eropa melawan PSG.
"Ini bukan bursa transfer yang buruk, tetapi jika saya Mikel, saya tidak akan senang dengan bagaimana bursa transfer ini berjalan hanya karena kami kembali melewati satu bursa transfer lagi tanpa mendapatkan penyerang itu," kata Wright. "Mikel sudah berbicara tentang mendatangkan pemain untuk membawa kami ke level itu, dia mengatakannya lagi setelah Paris, ketika kami tidak memiliki pemain itu untuk membongkar mereka. Itulah pemain yang diinginkan Mikel. Mereka mengejar Vini sampai ke ujung dunia dan membiarkan Morgan Rogers menggantung."
Mantan striker Arsenal itu juga berteori bahwa upaya Arsenal yang sangat terbuka untuk memburu Vinicius Jr mungkin telah membuat Rogers menjauh. Ia yakin pemain yang direkrut Chelsea itu akan dengan senang hati pindah ke Emirates Stadium seandainya klub memprioritaskannya.
"Ada sesuatu yang terjadi dengan Arsenal dalam cara mereka mengejar Vini," tambah Wright. "Kalau Anda seorang pemain dan melihat sebuah tim mengejarnya, Anda akan berpikir, 'Saya kira mereka tertarik kepada saya?'. Chelsea berpikir, jika Anda tidak akan membayarnya, kami yang akan membayarnya. Saya sangat kecewa, saya sangat ingin dia datang."
Harga dari kegagalan mendatangkan pemain pembeda
Sementara sesama pundit Gary Neville berpendapat bahwa Arsenal sudah memiliki daya gedor yang cukup, Wright tetap bersikeras bahwa Rogers adalah profil pemain yang diinginkan Arteta. Bahkan dengan Bukayo Saka, Martin Odegaard, dan Kai Havertz kembali bermain, kurangnya sentuhan klinis bisa terbukti mahal.
"Saya pikir kami memang membutuhkan Rogers," lanjut Wright. "Anda bilang kami punya tipe-tipe pemain seperti itu, tetapi itulah yang diinginkan Mikel. Itu adalah posisi di mana kami membutuhkan pemain tersebut. Dia adalah sosok yang sudah lama dikaitkan dengan kami dan dia pasti akan senang datang, saya bisa merasakannya."
Ketidakmampuan Arsenal untuk menuntaskan kesepakatan bagi Rogers, Alvarez, atau Vinicius Jr membuat mereka sangat bergantung pada lini depan yang ada saat ini. Tekanan kini akan berada pada Arteta untuk mengeluarkan lebih banyak lagi dari skuad yang sudah menghadirkan kesuksesan domestik.
- Getty Images Sport
Derbi London yang sangat dinantikan menanti
Terlepas dari kemunduran di bursa transfer, Arsenal telah memulai kampanye domestik baru mereka dengan sempurna. Tim asuhan Arteta meraih kemenangan beruntun dalam dua laga pembuka tanpa kebobolan satu gol pun.
Ujian sesungguhnya terhadap kedalaman skuad dan opsi serangan mereka akan segera datang, saat Arsenal dan Chelsea saling berhadapan Minggu ini. Derby London berintensitas tinggi itu akan memberi Arsenal kesempatan melihat langsung penyerang £117 juta yang gagal mereka dapatkan sebelumnya pada bursa transfer kali ini.
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