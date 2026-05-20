Arnault, CEO Christian Dior SE dan salah satu orang terkaya di dunia, secara terbuka mengungkapkan dalam acara "After Foot" di RMC bahwa ia sangat ingin melihat mantan pelatih sukses FC Liverpool itu menduduki jabatan pelatih kepala di klubnya: "Jika kami lolos ke Liga Champions, saya sangat ingin meyakinkan Jürgen Klopp untuk bergabung dengan kami dan memimpin tim kami."
Diterjemahkan oleh
"Sangat ingin meyakinkan Jürgen Klopp untuk bergabung dengan kami": Pimpinan klub secara terbuka memimpikan mantan pelatih Liverpool FC itu
Paris FC promosi ke Ligue 1 setahun yang lalu. Klub ini dimiliki oleh keluarga Arnault yang bernilai miliaran dolar, sementara Red Bull juga memiliki saham di dalamnya. Dengan demikian, Klopp pun terikat dengan klub tersebut sebagai Global Head of Soccer di perusahaan minuman bersoda asal Austria tersebut.
Mengingat kekuatan finansial klub ibu kota ini, masuk ke Liga Champions dalam waktu dekat bukanlah hal yang mustahil. Oleh karena itu, Arnault mengatakan mengenai Klopp: "Siapa yang tidak bermimpi memiliki Jürgen Klopp, dengan kepribadiannya yang ceria dan kejeniusannya dalam sepak bola? Cepat atau lambat, kita semua bermimpi untuk mendapatkannya."
- Getty Images
Jürgen Klopp terikat kontrak jangka panjang dengan Red Bull
Klopp mengundurkan diri lebih awal dari FC Liverpool pada musim panas 2024 untuk mengambil cuti. Pada awal 2025, ia bergabung dengan Red Bull sebagai kepala sepak bola. Sejak saat itu, terus beredar rumor tentang kembalinya ia ke bangku pelatih. Namanya sempat dikaitkan dengan klub juara terbanyak Spanyol, Real Madrid, dan juga sebagai calon pelatih tim nasional Jerman.
Ia sendiri selalu membantah dan menekankan bahwa ia tidak memiliki keinginan untuk kembali bekerja sebagai pelatih. Meskipun demikian, ia tidak secara tegas menutup kemungkinan tersebut selamanya. Arnault juga menekankan: "Ia tidak ingin segera kembali ke posisi pelatih. Namun, mungkin dalam tiga, empat, atau lima tahun ke depan."
Untuk saat ini, Klopp juga bekerja sebagai pakar TV untuk Piala Dunia di MagentaSport. Kontraknya dengan Red Bull masih berlaku hingga akhir 2029.
Sementara itu, Paris FC sedang merencanakan musim keduanya di Ligue 1. Pada tahun pertama setelah promosi, klub ini finis di posisi kesebelas di papan tengah yang aman. Hal ini terutama berkat performa yang kuat di akhir musim. Pada musim semi, PFC sempat berada sangat dekat dengan zona degradasi, sebelum pelatih promosi Stephane Gili harus hengkang setelah lima pertandingan tanpa kemenangan dan mantan pelatih PSG Antoine Kombouare mengambil alih. Pergantian ini membuahkan hasil: Dalam dua belas pertandingan terakhir musim ini, Paris FC hanya menelan dua kekalahan dan naik empat peringkat di klasemen.
Perjalanan karier Jürgen Klopp sebagai pelatih kepala
Periode Klub 2001 - 2008 Mainz 05 2008 - 2015 Borussia Dortmund 2015 - 2024 FC Liverpool