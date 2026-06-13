“Sangat ingin dia kembali” - Wayne Rooney mendesak Man Utd untuk kembali merekrut Scott McTominay dan menebus kesalahan atas transfer senilai £26 juta yang kontroversial

Dalam wawancara jujur di The Wayne Rooney Show, mantan kapten timnas Inggris itu mempertanyakan strategi olahraga klub secara keseluruhan saat memutuskan untuk melepas gelandang tersebut. Ia mengatakan: "Saya tak percaya Man United membiarkannya pergi saat itu karena dia jelas-jelas bekerja sangat keras.

"Dan saat mereka melepasnya, dia sebenarnya adalah salah satu pemain yang Anda inginkan di lapangan setiap pekan karena Anda merasa para pemain lain tidak bekerja keras atau tidak memberikan yang terbaik, sementara dia sangat berpengaruh.

"Dia bermain dalam peran yang lebih ke depan dan mencetak gol-gol penting. Saat Man United melepasnya, saya berpikir, 'wow, apa yang sedang terjadi di sini?' Tapi Anda pasti ingin dia kembali ke Man United sekarang."