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“Sangat ingin dia kembali” - Wayne Rooney mendesak Man Utd untuk kembali merekrut Scott McTominay dan menebus kesalahan atas transfer senilai £26 juta yang kontroversial
Ikon Red Devils menyesali kepergiannya
Keputusan untuk melepas lulusan akademi tersebut kini tampak semakin tidak bijaksana, terutama setelah penampilan debutnya yang gemilang dalam perburuan gelar Scudetto di Italia. Setelah membuktikan diri sebagai sosok ikonik bagi klub maupun tim nasional, gelandang dinamis ini telah meningkatkan permainannya secara signifikan sejak meninggalkan Old Trafford. Rooney, yang sempat bermain bersama McTominay yang masih remaja selama 94 menit dalam dua pertandingan Liga Premier pada Mei 2017, menegaskan bahwa United sangat membutuhkan etos kerja kerasnya.
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Rooney terkejut dengan keputusan transfer tersebut
Dalam wawancara jujur di The Wayne Rooney Show, mantan kapten timnas Inggris itu mempertanyakan strategi olahraga klub secara keseluruhan saat memutuskan untuk melepas gelandang tersebut. Ia mengatakan: "Saya tak percaya Man United membiarkannya pergi saat itu karena dia jelas-jelas bekerja sangat keras.
"Dan saat mereka melepasnya, dia sebenarnya adalah salah satu pemain yang Anda inginkan di lapangan setiap pekan karena Anda merasa para pemain lain tidak bekerja keras atau tidak memberikan yang terbaik, sementara dia sangat berpengaruh.
"Dia bermain dalam peran yang lebih ke depan dan mencetak gol-gol penting. Saat Man United melepasnya, saya berpikir, 'wow, apa yang sedang terjadi di sini?' Tapi Anda pasti ingin dia kembali ke Man United sekarang."
Perombakan lini tengah tetap menjadi prioritas utama
Sementara pihak Old Trafford terus melanjutkan proses perombakan skuad musim panas ini setelah berhasil mendatangkan Ederson dari Atalanta, nama McTominay belum masuk dalam daftar incaran resmi mereka. United terus mencari opsi lain, dengan pemain muda domestik seperti Mateus Fernandes dari West Ham, Alex Scott dari Bournemouth, dan bintang muda Crystal Palace Adam Wharton yang terus dikaitkan dengan klub tersebut.
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Panggung dunia menanti kembalinya sang bintang
McTominay diperkirakan akan pulih dari gangguan pencernaan ringan tepat pada waktunya untuk memimpin kampanye bersejarah Skotlandia di Piala Dunia melawan Haiti. Tim nasional ini memasuki turnamen dengan momentum yang sangat kuat, mengakhiri absennya yang menyakitkan selama 28 tahun dari panggung dunia. Meraih poin penuh dalam laga pembuka ini akan sangat krusial bagi Tartan Army sebelum jendela transfer musim panas yang melelahkan mengalihkan fokus kembali ke masa depannya di klub.